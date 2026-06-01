Les Habitantes vaut à Pauline Peyrade le Prix du Livre Inter 2026

Le jury de 24 auditrices et auditeurs de France Inter, présidé par Laurent Mauvignier, a décerné le 52e Prix du Livre Inter à Pauline Peyrade pour son roman Les Habitantes (Les Éditions de Minuit).

L’histoire se déroule entre la fin du printemps et celle de l’été, dans un hameau et ses alentours, au cœur de collines couvertes de forêts, de champs et de routes. Emily vit seule avec sa chienne Loyse dans la maison héritée de sa grand-mère. C’est là qu’elle a grandi, quand son père est parti fonder une nouvelle famille. Elle y mène une existence en marge, rythmée par les promenades rituelles, les baignades à l’étang, le travail chez Aude dans la ferme voisine. Un jour, des lettres arrivent, lui signifiant la mise en vente imminente de la maison. – Le résumé de l'éditeur pour Les Habitantes

Pauline Peyrade est née en 1986. Elle est l’auteure de sept pièces de théâtre jouées et traduites en sept langues. Elle a reçu le prix Bernard-Marie Koltès pour Poings en 2019 et le Grand Prix de Littérature dramatique Artcena pour À la carabine en 2021. En 2023, elle obtient le Goncourt du premier roman pour L’Âge de détruire. Avec Les Habitantes, elle a récemment reçu le Prix JesusParadis 2026.

Pauline Peyrade est intervenue dans l'émission Le 7/10, de Florence Paracuellos et Benjamin Duhamel, avec Laurent Mauvignier, Eva Bettan et des jurés, et sera de retour dans Le 13/14 de Jérôme Cadet, avec Laurent Mauvignier, Eva Bettan et des jurés, le temps d'une édition spéciale.

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Créé en 1975, le Prix du Livre Inter s’est imposé au fil du temps comme une distinction incontournable du paysage littéraire français. Son originalité réside dans son mode de fonctionnement unique : un jury composé d’auditeurs et de lecteurs passionnés, qui délibèrent librement sous la présidence d’un écrivain. Chaque année, la composition du jury est renouvelée, avec un seul critère de sélection : l’amour de la lecture.

L'année dernière, le Prix du Livre Inter avait salué Florence Seyvos pour son roman Un Perdant magnifique publié aux Éditions de l’Olivier.

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Photographie : Crédits Zazzo

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Par Dépêche

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