Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Salons / festivals

Ces exposants qui font des Imaginales bien plus qu’un festival du livre

Aux Imaginales, il y a les auteurs, les éditeurs, les tables rondes, les files de dédicaces, les débats sur la fantasy, la science-fiction ou le fantastique. Mais sous les tentes du festival, l’imaginaire prend aussi la forme d’un bijou, d’une céramique, d’une planche de bande dessinée, d’un objet en bois découpé, d’un tarot illustré ou d’un petit catalogue indépendant. Nous sommes allés à la rencontre de quelques exposants, parfois présents depuis plusieurs années, parfois venus pour la première fois à Épinal.

Le 31/05/2026 à 09:22 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

31/05/2026 à 09:22

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le festival ne se limite pas à ce qui s’écrit : il montre aussi ce qui se fabrique. Sur les stands, on trouve des univers complets, construits par des artisans, des illustrateurs, des créateurs et des éditeurs qui viennent chercher aux Imaginales un public capable de comprendre les signes, les matières, les symboles et les récits cachés derrière les objets.

Un reportage à voir et écouter ci-dessous :

 

Pierres, magie et piraterie

Justine, des Caprices de Justine, se présente comme une « créatrice de rêves et d’imaginaire ». Son stand mêle bijoux, pierres, symboles païens, esthétique victorienne, piraterie et magie. Elle travaille avec des pierres de gemmes, autrefois appelées pierres semi-précieuses, un terme qu’elle constate aujourd’hui moins utilisé.

« Chaque pierre a des vertus », nous explique-t-elle. L’une de ses préférées reste le lapis-lazuli : « C’est une pierre de vérité, de dignité, d’introspection. C’est la pierre sur laquelle tu mets un micro sur ta petite voix intérieure, celle qui a toujours raison et qu’on n’écoute jamais. »

/uploads/images/20260529-122417-6a1bafb6e9935275242888.jpg

Son univers ne s’arrête pas aux pierres. « J’ai pas mal de symboles païens, ésotériques, donc triple lune, nœuds de sorcière, pas mal de symboliques autour des animaux et des insectes aussi. Le hibou, le scarabée à une époque, et là, en ce moment, les libellules, qui sont un symbole de transition extrêmement rapide. Tout ça mélangé dans un univers un peu victorien, rempli de magie et de piraterie. »

Installée dans la région Centre, au sud d’Orléans, Justine vient aux Imaginales depuis quatre ans. Son activité a débuté à Orléans en 2017, avant de devenir son métier à plein temps en 2022. Avant cela, elle était professeure des écoles. « C’est un peu dur », sourit-elle, en évoquant le changement de vie.

Son rapport au festival s’est imposé assez naturellement : « C’est un festival du livre, donc au départ on pourrait imaginer que ce n’est pas trop mon monde. Mais comme on est sur beaucoup d’imaginaire, d’heroic fantasy, de roleplay, en fait ça colle avec mon univers. » Et d'ajouter : « Les Imaginales, je connais par des collègues qui m’ont dit que ça valait le coup de venir. Et effectivement, je confirme : ça vaut le coup. Les gens sont chaleureux. »

/uploads/images/20260529-123039-6a1bafc3dd825412473548.jpg

Le bois, le relief et le jeu de rôle

Chez Wood Whisper, l’imaginaire passe aussi par la matière. Le stand propose des créations en bois réalisées par superposition de plaques, afin de produire un effet de relief. « On travaille le bois, et on est spécialisés dans tout ce qui est univers fantastique et jeu de rôle », explique l’un des créateurs.

« Principalement, on fait du tableau, avec un gros univers fantastique. Ensuite, on retrouve toute la partie jeu de rôle : dessous de verre, marque-pages, dés spécifiques ou encore boîtes pour le jeu de rôle. »

Wood Whisper n’est pas spinalien : le duo vient des environs de Reims. Cette édition marque sa deuxième participation aux Imaginales. « On expose un peu partout en France. C’est un événement qu’on aime bien parce qu’il est agréable, sur plusieurs jours, et ça permet de rencontrer plein de personnes fans de ces univers. »

/uploads/images/20260529-143250-6a1bb0c775061723915923.jpg

L’atmosphère du festival compte aussi. « C’est quelque chose de très calme et très convivial », résume l’exposant. Une formule simple, mais qui revient souvent dans les allées : les Imaginales attirent un public curieux, capable de passer d’un livre à un objet, d’une dédicace à un artisan.

Tanibis, la BD entre réel et imaginaire

Les Imaginales accueillent aussi des éditeurs qui ne viennent pas toujours du cœur de la fantasy. C’est le cas des éditions Tanibis, maison de bande dessinée alternative basée à Villeurbanne, près de Lyon, présente pour la première fois au festival. « Nos livres ont souvent un pied dans le réel, un pied dans l’imaginaire », nous explique le représentant de la maison. « On aime les choses un peu surréalistes, une forme de réalisme magique, mais ce n’est pas exclusif. On a une ligne assez ouverte. »

/uploads/images/20260529-143923-6a1bb2181aa80226726646.jpg

La maison existe depuis plus de 25 ans. Elle est née en 2000 autour d’un fanzine intitulé Rhinocéros contre éléphant. « Comme souvent les petites maisons d’édition indépendantes, c’est un collectif d’auteurs à la base. Et puis petit à petit, ça a migré en maison d’édition avec un fonctionnement plus classique, avec des auteurs venant de l’extérieur. »

Tanibis publie peu, mais avec soin : « On fait trois ou quatre livres par an, en essayant de suivre les autrices et les auteurs sur le long terme. » Le catalogue compte notamment des traductions, avec des noms comme Eric Drooker, Paul Kirchner, l’un des auteurs phares de la maison, ou encore l’Argentin Lucas Varela.

Pourquoi venir aux Imaginales ? « Cela faisait longtemps qu’on en entendait parler. On fait pas mal de festivals, mais plutôt des festivals spécialisés BD. Et on s’est dit que, vu notre ligne, pourquoi pas les Imaginales ? » Premier contact, donc, avec un salon que l’exposant découvre « très chaleureux, dans tous les sens du terme ».

/uploads/images/20260529-143810-6a1bb22478a73274819859.jpg

La forêt sur des tasses

Plus loin, Émilie Blanc présente Faune Céramique. Elle vient de Langres, en Haute-Marne, et participe également aux Imaginales pour la première fois. Son stand rassemble porcelaine, grès, tasses, assiettes, plats, cruches, vases, boîtes et objets modelés autour des animaux, des contes et de la forêt. On y croise des hiboux, des chouettes, des rouge-gorges, des renards, des blaireaux et d’autres animaux proches. 

« Ce qui nourrit mon travail, c’est juste passer du temps à observer ce qui nous entoure. Tout ce qui est vivant autour de nous, qu’on a tendance à négliger, à oublier. La vie est partout si on l’observe. Et le merveilleux aussi, du coup. »

Sa venue aux Imaginales tient presque du concours de circonstances : « J’ai candidaté, je n’ai pas été prise, puis il y a quelqu’un qui n’est pas venu, on m’a rappelée, donc j’étais trop contente. » Plusieurs clients lui avaient déjà parlé du festival : « Ils me disaient que ça pourrait coller avec mon univers. Et jusqu’à présent, je suis contente des retours. Il y a beaucoup de choses qui résonnent avec mon travail et celui des autres artisans. »

/uploads/images/20260529-144602-6a1bb2c320320372267175.jpg

Une petite maison indépendante dans la durée

L’Alsacienne Indépendante, fondée en novembre 2019 par Élodie Morgen, participe pour la deuxième fois aux Imaginales. La maison publie dans quatre collections : fantastique, fantasy, romance paranormale et anticipation. Elle s’adresse à un public large, avec quelques titres accessibles dès 12 ans et d’autres davantage tournés vers les adolescents ou les adultes.

L’aventure, comme souvent dans la petite édition indépendante, s’est construite dans la difficulté. « Ça a été un peu au gré des difficultés financières, et ce n’est pas évident de s’en sortir. Et puis, en plus, on a commencé, le Covid est arrivé juste derrière. On a été confinés pour la sortie des premiers livres. C’était un peu compliqué de se faire connaître. »

La maison avance donc progressivement : « On fait un peu au fil de l’eau. Dès qu’on peut sortir des titres, on en sort. On essaie de faire cinq à six sorties par an. »

/uploads/images/20260529-145624-6a1bb4140d0c3963550562.jpg

Pour Élodie Morgen, les Imaginales ont une importance particulière. Elle y vient depuis longtemps, d’abord comme visiteuse, puis comme autrice, avant d’y revenir avec sa maison d’édition. « J’y participe depuis 2012. C’est vraiment important pour moi de revenir avec la maison d’édition, parce que c’est un festival de cœur. » Elle mesure aussi l’évolution du rendez-vous : « Ça s’est vachement agrandi au fil des années. Il y a dix ans, ce n’était pas la même taille. Mais il y a toujours le même esprit, et c’est vraiment un plaisir d’être là. »

Mythologie, tarot et océans

Lucie, du studio Lujaam, participe elle aussi aux Imaginales pour la première fois. Elle vient du nord de l’Isère, près de Grenoble, et présente des œuvres symboliques contemporaines, inspirées de la nature, de la mythologie, du tarot et de l’ésotérisme. Elle a découvert les Imaginales sur Instagram : « Je me suis dit que c’était un super festival et qu’il fallait absolument que je postule. Je suis ravie de faire partie de la sélection. »

Son travail alterne entre intuition et structure : « Je pars d’un thème qui m’inspire ou d’une histoire mythologique qui m’inspire. Et après, l’inspiration vient assez toute seule. Je me laisse porter par mon trait, et les illustrations naissent comme ça. » Elle compare même certains dessins à un cadavre exquis : « Je dessine un bout, puis un autre bout, puis un autre bout, et le dessin s’enchaîne comme ça. Je n’ai pas forcément de vision globale avant. »

/uploads/images/20260529-150319-6a1bb52a39bc8236787997.jpg

D’autres pièces, notamment celles liées au tarot, demandent une construction plus stricte : « Là, j’ai une vraie symbolique que je veux respecter. »

Son parcours explique beaucoup de choses. Lucie a d’abord été architecte. Puis elle a tout quitté pour voyager, notamment avec des ONG, dont Sea Shepherd. « C’est sur les bateaux qu’est née l’idée de faire de l’illustration mon métier. C’est l’équipage qui m’a encouragée. » Elle vivait ensuite en Australie, avant de rentrer en France au moment du Covid et de se lancer à son compte. « Mes illustrations sont inspirées de mon engagement envers la nature, mais aussi des différents voyages et des différentes cultures que j’ai rencontrées. »

/uploads/images/20260529-150217-6a1bb5361f14b264321052.jpg

Les Imaginales restent un festival du livre, mais les allées montrent tout ce que l’imaginaire entraîne avec lui. Certains exposants reviennent depuis plusieurs années, d’autres découvrent Épinal pour la première fois. Tous y trouvent un public déjà familier des symboles, des créatures, des forêts et des mondes parallèles. Ici, l’imaginaire ne se lit pas seulement : il se porte, se façonne, se feuillette, se touche.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - À Épinal, les Imaginales célèbrent 25 ans d’imaginaire

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Longtemps symbole de noblesse, le lévrier est devenu un chien à sauver

Aux Imaginales, il y a les auteurs, les mondes inventés, les rencontres, les costumes, l'artisanat. Mais il y a aussi, au détour du Pôle Histoire, des silhouettes fines, nerveuses, presque sculptées pour la vitesse : les lévriers. Longtemps associés aux rois, aux nobles et aux récits médiévaux, ils sont aujourd’hui encore, en Espagne, traités comme de simples outils de chasse, abandonnés ou maltraités lorsqu’ils ne servent plus.

30/05/2026, 17:38

ActuaLitté

David Le Breton : “Il n’est de monde que de corps”

Au Livre à Metz, le thème de cette édition, « Habiter le monde », ne s’est pas seulement déployé sur scène. Il s’est aussi glissé dans les marges du festival, dans les conversations, les rencontres, les moments suspendus entre deux événements. C’est là que nous avons échangé avec le sociologue David Le Breton.

13/04/2026, 09:53

ActuaLitté

“On a vraiment laissé pourrir des êtres humains” : une tragédie oubliée qui refait surface

Michèle Pedinielli dirige une nouvelle série au sein de L’Aube noire, « L’Affaire qui… ». Le geste : confier à des plumes du noir un fait divers historique, afin de lire une époque dans ses journaux. « J’ai eu envie de demander à des auteurs de noir, dont je connais la plume, de s’emparer d’un fait divers historique, surtout pour nous parler de la société de l’époque à travers le traitement médiatique. »

13/02/2026, 17:18

ActuaLitté

Agnès Desarthe : “Ce livre aurait été presque impossible à écrire”

Il y a des livres qui ne naissent pas d’un projet longuement mûri, mais d’un pas de côté. Qui se ressemble, paru en janvier 2026 chez Buchet Chastel dans la collection La Résonnante, appartient à cette catégorie rare : celle des récits qui surgissent presque malgré leur autrice, comme appelés par une nécessité souterraine. Agnès Desarthe le dit d’emblée : sans le hasard d’une commande, ce texte n’aurait sans doute jamais vu le jour. Trop intime, trop chargé, trop risqué peut-être.

13/01/2026, 14:38

ActuaLitté

“L’art est politique, il n’y a pas un artiste qui ne soit pas engagé”

À l’aéroport, sur le point d’embarquer pour le Chili, Nicole Mersey-Ortega confie ce que son roman Même le froid tremble a bouleversé dans sa vie. Entre fatigue, lutte politique et désir farouche de liberté, elle raconte comment l’écriture devient un geste pour continuer ailleurs, autrement.

09/12/2025, 15:38

ActuaLitté

“Une idée n’a de sens que si elle passe à l’action” : François Belley, l'anti-brouhaha

François Belley arrive avec une énergie presque contagieuse, celle de quelqu’un qui vit ses idées autant qu’il les écrit. Présenté comme un « producteur d’idées », il s’amuse de cette formule autant qu'il la revendique pleinement. Ou l'inverse ? 

04/12/2025, 17:07

ActuaLitté

“J’avais 17 ans…” : comment un choc d'adolescente a donné naissance à Moheeb sur le parking

Au Palais de la Porte Dorée, Clara Lodewick sourit encore de l’effervescence provoquée par Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui vaut le prix Porte Dorée 2025. L’album, pensé comme un huis clos à ciel ouvert, suit un jeune réfugié afghan, échoué dans une attente interminable. Une histoire qui, comme elle le raconte, « remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers ».

01/12/2025, 12:00

ActuaLitté

Li-Chin Lin : “Vivre en France m’a apporté plein de ressources”

Dans le silence minéral de la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois, l’autrice taïwanaise s’installe avec douceur, presque à pas feutrés. Elle a rejoint le festival BD Boum qui a mis Taiwan à l’honneur cette année. Un entretien à pas feutrés…

24/11/2025, 11:46

ActuaLitté

Quand l’Irlande rencontre la France : l’incroyable parcours du chef Joseph Doverman

Dans la voix chaleureuse de Joseph Doverman, quelque chose accroche immédiatement : un mélange d’enthousiasme juvénile et de profondeur tranquille, comme si chaque souvenir culinaire avait laissé une empreinte vivante. L’auteur d’Irlande – Les meilleures recettes d’un pays chaleureux et authentique raconte son parcours comme on déroule un fil de laine, sans effets ni artifices, mais avec cette sincérité têtue qui le caractérise.

 

16/11/2025, 13:08

ActuaLitté

Pourquoi ce livre jeunesse donnera tant envie aux enfants de cuisiner

Lors du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, Claire Bergé-Lefranc et Benoist Husson ont offert un moment suspendu, à mi-chemin entre confidence culinaire et coulisses de création. L’un est fondateur de KidSono — une société spécialisée dans l’audio jeunesse — l’autre cheffe et fondatrice du traiteur Chicken Bacon Lettuce. Ensemble, ils racontent cette aventure singulière : Madeleine de cheffes, un podcast devenu livre jeunesse publié chez Gallimard Jeunesse.

16/11/2025, 10:10

ActuaLitté

“Les gras intimes, les gras d’enfance, les gras d’amour”, un plaidoyer anti-culpabilité

À Périgueux, la rencontre avec Marion Chatelain a pris des allures de conversation joyeuse autour d’un sujet qu’elle porte avec panache : le gras. Son ouvrage Le gras c’est la vie (Flammarion - photos de Rina Nurra), défend une vision chaleureuse, presque philosophique de cette matière tant aimée que souvent mal comprise. Dès les premières minutes, l’autrice rappelle que « le gras rassemble », comme une évidence qui se vérifie autant dans une cuisine familiale que dans une salle de banquet.

15/11/2025, 18:33

ActuaLitté

“Le corps de la femme a toujours été un espace de guerre” : Nicole Ortega

Dans Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega explore la fatigue des corps qui ploient sans jamais rompre, ces corps façonnés par le travail, la honte et le désir. Son écriture, charnelle et politique, redonne souffle et dignité à ceux que la société rend invisibles. À travers la voix de l’autrice, la littérature devient à la fois cicatrice et résistance : un cri discret mais inaltérable.

08/11/2025, 09:46

ActuaLitté

Largo Winch : un vent nouveau souffle sur l’empire W

Dans l’univers feutré de la bande dessinée franco-belge, rares sont les héros à demeurer aussi vivants après un quart de siècle d’albums. Largo Winch, l’aventurier milliardaire créé par Jean Van Hamme et Philippe Francq, fait partie de ceux-là. Avec Si les dieux t’abandonnent, vingt-cinquième tome de la série, le dessinateur s’associe pour la première fois au scénariste et réalisateur Jérémie Guez. Une rencontre placée sous le signe du respect et du renouvellement.

06/11/2025, 15:11

ActuaLitté

“Je voulais que l’écriture fuse comme une cumbia, qu’elle pulse, qu’elle vive !”

Dans Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega fait danser la langue au rythme des rues de Santiago. Entre poésie et pulsation, son écriture respire, tape, trébuche parfois, mais ne s’arrête jamais. Portée par une musicalité organique, l’autrice compose un roman vibrant où chaque phrase semble battue par un cœur collectif.

31/10/2025, 15:22

ActuaLitté

Une ville où “les couchers de soleil rouges ressemblent à l’éclat d’une bombe”

Avec Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega raconte le traumatisme d’un Chili qui n’a jamais refermé ses plaies. À travers la voix des femmes et des quartiers populaires, son roman met à nu les fractures d’un pays où la mémoire, la lutte et la tendresse se confondent.

24/10/2025, 13:23

ActuaLitté

Dans l'atelier de Joseph Incardona, Prix des Deux Magots 2025

Lauréat du Prix des Deux Magots 2025 pour Le Monde est fatigué (Éditions Finitude), Joseph Incardona signe un roman d’une intensité rare, où la douleur, la dignité et le secret se répondent. On y suit Ève, performeuse-sirène qui plonge dans les aquariums des centres commerciaux, entre spectacle et solitude, qui affronte un deuil impossible. Roman de la chair et du silence, il explore la tension constante entre pardon et vengeance, pudeur et exposition.

13/10/2025, 18:03

ActuaLitté

“L’album jeunesse, c’est un territoire de liberté”

Sous les arbres de Gradignan, les voix de Julien Biziat et Gaëlle Duhazé s’accordent naturellement. Entre deux séances de dédicaces, les deux auteurs jeunesse évoquent leur parcours, leurs doutes et cette part d’enfance qu’ils n’ont jamais voulu abandonner. Tout, chez eux, semble partir de là : un émerveillement intact, une curiosité têtue, et le plaisir du jeu devenu art narratif.

12/10/2025, 09:29

ActuaLitté

Global Manga : deux autrices revendiquent une nouvelle indépendance créative

Sous les chapiteaux bruissants de Lire en Poche, à Gradignan, deux autrices-illustratrices partagent une complicité contagieuse. Caly et Maylis, figures montantes du manga francophone, parlent de création, d’indépendance et d’une passion née très tôt, entre lycées et carnets de croquis. Leur rencontre, ponctuée de rires et de réflexions profondes, dit beaucoup sur l’énergie d’une génération décidée à tracer sa propre voie dans le neuvième art.

12/10/2025, 08:31

ActuaLitté

Jean-Baptiste Andrea et Baptiste Beaulieu : “Écrire, c’est réparer le monde”

L’un et l’autre écrivent pour comprendre et pour réparer : l’un par la fiction poétique, l’autre par le récit de soin. Dans ce dialogue, leurs voix se répondent autour des thèmes de la vulnérabilité, de la mémoire, du silence et du rapport au corps — autant de façons de raconter la condition humaine. Jean-Baptiste Andréa et Baptiste Beaulieu sont nos invités pour un podcast exceptionnel

11/10/2025, 16:26

ActuaLitté

“Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant”

À peine débarquée à l’aéroport Charles de Gaulle, après quatorze heures de vol depuis Santiago du Chili, Nicole Mersey Ortega rayonne malgré la fatigue. Dans le vacarme des annonces et les effluves de kérosène, l’autrice franco-chilienne a accepté de livrer ses premières impressions. Son séjour en France s’annonce dense : deux mois de rencontres, entre librairies et salons, pour présenter son premier roman Même le froid tremble, paru aux éditions Anne Carrière.

03/10/2025, 17:45

ActuaLitté

Violaine Bérot : “Je voulais transformer une chambre d’hôpital en lieu de vie”

Il y a des romans qui, d’emblée, se placent du côté de la lumière, même quand leur décor pourrait sembler sombre. Du côté des vivants, le nouveau livre de Violaine Bérot publié chez Buchet-Chastel, appartient à cette catégorie. Installée dans la chambre 308 d’un petit hôpital de campagne, l’autrice y fait entrer tout un monde : patients, soignants, familles, visiteurs. Une galerie de voix qui, tour à tour, murmurent, rient, s’effondrent, et surtout vivent.

02/09/2025, 17:47

ActuaLitté

Stéphanie Chaillou : “Comment grandit-on quand on n’a pas été vu ?”

Dans Revenir à Marimbaut, publié chez Notabilia, Stéphanie Chaillou poursuit son exploration des blessures intimes et des fractures familiales. Son roman met en scène Jean-Noël Dutier, architecte quinquagénaire parisien, rappelé brusquement dans sa ville d’origine par l’appel de son frère. Ce retour, qui ressemble à une convocation plus qu’à une volonté, devient pour lui une plongée vertigineuse dans une mémoire qu’il croyait enfouie.

21/08/2025, 10:26

ActuaLitté

“S’il existe des limites, peut-être est-ce pour ne pas les franchir à tout prix”

Éditrice, romancière et lectrice passionnée, Lola Nicolle se tient à l’intersection d'un « triangle de la littérature ». Cofondatrice des éditions Les Avrils, elle publie aujourd’hui chez Phébus son nouveau roman, Le Grand Horizon. Un livre né d’une fascination : la Transcontinental Race, course mythique qui traverse l’Europe sur près de 4000 kilomètres.

20/08/2025, 10:28

ActuaLitté

Alex Alice : faire rêver les lecteurs par la BD, à l'époque de Transformers 14

Et si la conquête spatiale avait commencé sous le Second Empire ? C’est le pari romantique et graphique d’Alex Alice, auteur du Château des Étoiles, uchronie mêlant science, rêve et esthétique XIXᵉ. Invité pour la première fois aux 29es RDVBD d’Amiens, il revient sur la genèse de son univers, ses influences verniennes et son attachement à une science poétique — où l’émerveillement compte autant que la technologie.

08/06/2025, 19:20

ActuaLitté

Chantal Montellier : fondatrice du prix Artémisia, 50 ans de BD et de féminisme

Dans le tumulte amiennois, Chantal Montellier apparaît comme une silhouette marquée par l’engagement, l’ironie, la mémoire et la révolte. De ses débuts en tant que professeure désabusée à sa place de pionnière dans le dessin de presse politique, son parcours retrace une lutte continue pour la représentation des femmes et l’émancipation par l’image. Podcast et gare aux oreilles, majeur levé !

07/06/2025, 14:44

ActuaLitté

Templiers, sorcières et drogues hallucinogènes : ce que l’Histoire nous cache encore

Après des années de collaboration et de thrillers ésotériques écrits à quatre mains, Jacques Ravenne et Éric Giacometti ont fait “clavier séparé”. Ils signent chacun un nouvel ouvrage, distinct cette fois, bien que leurs univers respectifs continuent de dialoguer en profondeur. Et sont nos invités, évidemment, pour un podcast d’exception.

09/05/2025, 09:56

ActuaLitté

Dans le silence d’un monde figé : Claire Mathot, un premier roman saisissant

Un village isolé, replié sur lui-même, rythmé par les saisons et cerné par le froid. La saison du silence, premier roman de Claire Mathot paru chez Actes Sud, déploie une fiction au parfum de conte. Au cœur du récit, une communauté autarcique dont les membres vivent sans prénom, définis uniquement par leur fonction : le fossoyeur, l’écrivain, la serveuse, le passeur. Une société suspendue, coupée du monde par un fleuve infranchissable durant l’hiver, que ses habitants appellent « l’isoloir ».

06/04/2025, 11:27

ActuaLitté

“Vie et mort, ces processus naturels, sont confiés à des professionnels”

Une femme apprend la mort accidentelle de son mari, Marc-Aurèle, dans un accident de voiture. Alors qu’elle devient veuve, elle doit aussi affronter une maternité imminente. Son deuil oscille entre douleur et espoir, entre mémoire et oubli, entre l’amour idéalisé et la quête de vérité. Agnès de Clairville était l'invitée de notre podcast, pour nous présenter son dernier roman, La route des crêtes.

20/03/2025, 13:40

ActuaLitté

Agnès Martin-Lugand : “On court tous après l’amour, même ceux qui s’en défendent”

Avec Les Renaissances, Agnès Martin-Lugand offre aux lecteurs une renaissance sentimentale, renaissance artistique. « Aimer est un art. » Réapprendre à aimer aussi. Autant que de redonner un sens aux mots. La romancière est l'invitée de notre nouvelle émission.

18/03/2025, 11:54

ActuaLitté

Michèle Pedinielli : “Seuls l'amour et la création nous sauveront”

#MichelePedinielli - Ce cinquième opus des aventures de Ghjulia Boccanera, publié aux Éditions de l'Aube, explore les méandres d'une ville de Nice défigurée par les chantiers en cours. Au cœur de cette métamorphose, l'univers de Ghjulia "Diou" Boccanera, détective privée au caractère bien trempé, vacille : son ami proche, Dan, est victime d'un accident suspect le laissant dans le coma. La romancière Michèle Pedinielli est notre invitée pour ce podcast pas banal.

31/01/2025, 12:18

ActuaLitté

“À partir du moment où il y a de l’amour, la rédemption est possible” (Muriel Barbery)

Installée dans les locaux d’Actes Sud, Muriel Barbery évoque Thomas Helder, son nouveau roman, comme une veillée silencieuse, nourrie de souvenirs, de douleurs enfouies et de murmures du passé. L’intrigue s’ouvre sur les funérailles du personnage éponyme, écrivain discret, dont la mort rassemble famille et proches dans la maison maternelle située à Château Vieux, dans l’Aubrac enneigé. Une atmosphère ouatée, un huis clos propice aux confidences et aux révélations.

29/11/2024, 11:59

ActuaLitté

Kaoutar Harchi et la politisation de la relation homme-animal

Dans son nouvel essai Ainsi l’animal et nous, publié chez Actes Sud, la sociologue et romancière Kaoutar Harchi explore les rapports complexes et souvent invisibilisés entre les humains et les animaux. Loin de se limiter à une réflexion éthique ou sentimentale, son propos s’inscrit dans une démarche politique et historique, interrogeant les racines structurelles de la domination animale à travers les prismes du colonialisme, du patriarcat et du capitalisme.

28/11/2024, 09:59

ActuaLitté

Éric Henninot : “Avec La Horde du contrevent, j'en ai bavé”

#LaHordeDuContrevent – Dans un monde balayé en permanence par des vents violents, un groupe d’élite, la Horde, est formé pour remonter la source du vent, à contre-courant, vers l’Extrême-Amont. Une quête tout à la fois physique et spirituelle, une traversée pleine de dangers où chaque membre joue un rôle crucial. Eric Henninot s'est lancé dans l'aventure de la Horde du contrevent (et marées... bien sûr). 

25/10/2024, 17:21

ActuaLitté

Jean-Pierre Montal : “Vieillir, c'est pas pour les mauviettes”

#PrixDeuxMagots2024 - Jean-Pierre Montal est l’heureux lauréat du Prix des Deux Magots 2024. À cette occasion, ActuaLitté s'est entretenu avec l’auteur, qui présente son roman récompensé, La Face Nord, publié chez Séguier. Au programme : l'amour, le vieillissement et la quête de sens. 

17/10/2024, 14:39

ActuaLitté

Avril Benard : “Fuir une guerre, c'est un moment innommable”

#LEP2024 – Avril Benard, lauréate du Prix de littérature française Lire en Poche 2024, est une voix montante dans le paysage littéraire contemporain. Son premier roman, À ceux qui ont tout perdu (Editions des Instants, 2023, puis J’ai Lu, janvier 2024), plonge le lecteur dans l’univers sombre et déchirant de l’exil forcé, où les personnages doivent tout quitter sans savoir s’ils reviendront un jour. 

13/10/2024, 14:34

ActuaLitté

Andreï Kourkov : “Les hommes sages préfèrent la nature aux autres gens”

#LEP2024 – Recevoir Andreï Kourkov au micro de ActuaLitté, on prend. Et l'on s'arrête avec un infini plaisir pour discuter, parler du monde contemporain, de la Russie et de l'Ukraine, bien entendu, mais également de littérature. Monsieur Andreï, jovial et souriant, se prête volontiers à toutes les questions, sur la littérature, ses lectures, la poésie... et plus encore. 

13/10/2024, 14:23

Autres articles de la rubrique Podcasts

ActuaLitté

Avec Pourpre-sang, “la BD de genre a de beaux jours devant elle”

Pourpre-sang, Le cercle de Nimuée, que signe Léo Chérel inaugure donc le catalogue d’Astrolabe, maison fondée par François Hercouët au sein de Média Participations. Thomas Jacquart, directeur de BDfugue.com, analyse ce premier tome comme un manifeste de BD de genre, entre aventure maritime, fantasy, bestiaire travaillé, cycle en deux volumes et promesse de divertissement. Un lancement éditorial autant qu’un pari de librairie spécialisée.

22/05/2026, 10:22

ActuaLitté

Violette Nozière, “une jeune fille libre et un peu perdue aussi”

Directrice de la collection « L’Affaire qui… » à L’Aube noire, Michèle Pedinielli revient sur le nouveau livre de sa collection, Violette Nozière, icône et criminelle, de Jérôme Leroy. À travers l’affaire de 1933, elle lit moins un crime qu’un révélateur social : famille, classe, presse, morale sexuelle, surréalistes et regard masculin composent le portrait d’une jeune femme jugée avant même son procès, et d’une époque dont les journaux fabriquent déjà le verdict.

21/05/2026, 16:29

ActuaLitté

“C’était vraiment un livre labyrinthe, qui raconte les silences”

À la Librairie Atout Livre, dans le 12e arrondissement de Paris, Solène Quéré est notre invitée pour parler de Au grand jamais, de Jakuta Alikavazovic, sélectionné pour le prix Frontières 2026. Elle y lit moins une enquête qu’une déclaration d’amour à une mère disparue, traversée par l’exil, les silences familiaux, la poésie et l’acceptation d’une part d’inconnu. Un entretien sur la manière dont un roman approche ce qui échappe, sans le réduire ni l’expliquer.

19/05/2026, 17:39

ActuaLitté

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.”

Un absent occupe tout l’espace dans Le ciel est immense. Pour Raphaële Gueit, libraire à 47° Nord, à Mulhouse, le roman de Feurat Alani saisit d’abord par cette tension : une disparition familiale, longtemps tue, commande le mouvement entier du récit. Le livre s’ouvre comme une enquête intime, mais son horizon s’élargit vite. Derrière l’oncle effacé, pilote devenu figure presque mythique, se dessinent une famille, un pays, une histoire politique et une manière d’habiter les silences.

18/05/2026, 13:26

ActuaLitté

“Magique et fascinante”, Pénélope Bagieu a “marqué la librairie” et ses lectrices

À l’occasion des Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens, Laurent Marioni, de la librairie Bulle en Stock, revient sur l’exposition À la rencontre de Pénélope Bagieu. De Culottées à La Nuit retrouvée, il décrit une autrice passée des blogs BD au patrimoine contemporain, capable d’élargir les publics sans perdre son humour, son goût du papier ni sa liberté graphique.

12/05/2026, 11:47

ActuaLitté

“Mickey est courageux, brave, honnête, mais on s’identifie plus rapidement à Donald”

Commissaire de l’exposition Mickey et ses amis, une longue histoire dessinée, organisée aux Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens avec les éditions Glénat, Laurent Marioni relit Disney par le prisme du dessin et par les auteurs. Le propriétaire de la librairie Bulles en stock défend une culture populaire façonnée par Floyd Gottfredson, Carl Barks, Don Rosa et les créateurs européens qui, de Loisel à Keramidas, réinventent Mickey, Donald ou Picsou.

06/05/2026, 12:22

ActuaLitté

“Chimamanda Ngozi Adichie est une tradition littéraire à elle seule”

À la librairie Trait d’Union, à La Rochefoucauld, Erick-Amaury Zion défend L’Inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie, traduit par Blandine Longre, sélectionné pour le prix Frontières 2026. Dans cet entretien, le libraire lit un roman ample et accessible, porté par quatre trajectoires féminines, où l’exil, la violence sociale, l’humour et la sororité composent une même matière romanesque.

24/04/2026, 12:35

ActuaLitté

“On ne peut pas porter du bleu quand on est une petite fille”

Sélectionné pour le Prix Frontières, le texte de Judith Schalansky, traduit par Lucie Lamy, déploie une traversée singulière entre souvenirs d’enfance et élans d’émancipation. Un récit fragmenté où la mer devient horizon, et les interdits, matière à résistance.

17/04/2026, 18:56

ActuaLitté

“Cette histoire parle d'une famille d’exilés sur plusieurs générations”

Un roman ample et profondément humain, où l’exil se transmet de génération en génération, jusqu’à fissurer les identités. Avec Les Maisons de sel, Hala Alyan, traduit par Aline Pacvon, explore ce que signifie appartenir, quand le foyer ne cesse de se dérober.

04/04/2026, 08:30

ActuaLitté

Phenyx : “On va vite sentir les fissures de cette organisation”

Entre dystopie et roman d’apprentissage, Phenyx, publié chez Scrinéo, explore un monde où les super-pouvoirs riment avec contrôle politique et perte de liberté. À travers le regard d’une libraire, le livre révèle une tension plus intime : celle d’un héros choisi malgré lui, confronté à un destin qu’il n’a jamais voulu.

26/03/2026, 18:05

ActuaLitté

“Une histoire d’amour… mais particulière”

À la librairie Bisey de Mulhouse, Sarah Bio défend un roman court mais saisissant. Avec Nous n’avons rien à envier au reste du monde, sélectionné pour le Prix Frontières 2026, Nicolas Gaudemet met en scène une histoire d’amour sous contrainte, dans une Corée du Nord où les sentiments eux-mêmes deviennent suspects.

19/03/2026, 15:46

ActuaLitté

“Les certitudes évoluent, elles se reconstruisent tout le temps”

Dans une librairie de Mulhouse, une conversation s’ouvre autour d’un premier roman qui ne laisse pas indifférent. Les Certitudes, de Marie Semelin, entraîne le lecteur dans une fresque humaine où les trajectoires individuelles croisent la grande histoire, entre Jérusalem et Ramallah. Pour Raphaële Gueit, libraire à la librairie 47° Nord, le livre frappe d’abord par sa capacité à mêler souffle romanesque et profondeur politique.

07/03/2026, 09:30

ActuaLitté

“On ne peut pas trop en dire, c’est quelque chose à vivre”

Un homme se réveille sous terre, sans explication, contraint de ramper dans un boyau obscur. Avec Mouette, Dimitri Rouchon-Borie signe un roman exigeant qui transforme l’enfermement en expérience de lecture. Romain, libraire au Grain des Mots à Montpellier, revient sur un texte qui éprouve, dérange, et continue de travailler le lecteur bien après la dernière page.

10/02/2026, 16:54

ActuaLitté

“Je l'ai ouvert comme un thriller et j’ai eu la sensation de passer 200 pages au Brésil”

Dans la librairie Albin Michel du boulevard Raspail, la discussion glisse vite du simple conseil de lecture vers une immersion totale dans l’univers d’Eldorado, le roman graphique de Marcello Quintanilha. Clément Doucet replace d’emblée l’ouvrage dans une perspective historique et sociale large, rappelant qu’il s’agit d’un récit qui traverse plusieurs décennies d’histoire brésilienne, tout en restant profondément ancré dans l’intimité familiale.

02/02/2026, 16:23

ActuaLitté

Pierre Bordage, “une histoire profondément humaine”

Avec L’Arche de Mère, Pierre Bordage signe un space opera ample et habité, où l’aventure cosmique se double d’une interrogation grave sur l’amour, la foi et la survie collective. À la librairie La Dimension Fantastique, Julien revient sur une lecture marquante : un roman qui embrasse le spectaculaire sans jamais renoncer à l’intime, et qui rappelle combien la science-fiction peut encore parler au cœur autant qu’à l’esprit  

31/01/2026, 18:39

ActuaLitté

“C’est une expérience profondément personnelle”

Ni méthode clé en main ni discours théorique : 12 ateliers d’écriture créative, d’Isabelle Mercat-Maheu, propose une approche sensible et progressive de l’écriture. À travers le regard de Louise, libraire au Rêve du papillon, le livre se révèle comme un outil d’accompagnement, pensé pour lever les blocages et remettre la pratique au centre.

24/01/2026, 11:55

ActuaLitté

Dans les coulisses de l’édition scolaire, le métier invisible qui relie enseignants et livres

Dans l’ombre des salles de classe, les délégués pédagogiques façonnent silencieusement le lien entre enseignants, élèves et livres. À travers le parcours de Laura Gilles, c’est toute une vision exigeante et incarnée de la transmission des langues qui se dessine.

19/01/2026, 17:00

ActuaLitté

Dans l’arène de Mélissa Da Costa : Fauves, un texte “crépitant”

Sous le chapiteau de Fauves, la violence ne disparaît pas : elle change de forme. Jordan, libraire à la librairie Albin Michel, raconte la force du roman de Mélissa Da Costa.

05/01/2026, 17:35

ActuaLitté

“Contrairement à l’image du post-apocalyptique, il reste de l’espoir”

Présent dans la dernière sélection du prix BD Fnac France Inter 2026, Silent Jenny de Mathieu Bablet déploie une science-fiction grave, traversée par la perte et l’éco-anxiété. À travers le parcours de Jenny, le récit interroge ce qu’il reste à transmettre quand le monde d’avant a déjà disparu.

02/01/2026, 16:44

ActuaLitté

“Je ne sais pas comment on peut dessiner la musique, mais eux, ils ont réussi.”

Sélectionnée dans la dernière liste du prix BD Fnac France Inter 2026, Soli Deo Gloria serait un roman graphique qu’on ne mesure qu'en l’ouvrant, nous assure Cédric, libraire à la Fnac Lille. Une fresque sombre et lumineuse où la musique s’invente en images, portée par le destin de deux jumeaux arrachés à la misère.

02/01/2026, 16:35

ActuaLitté

“Un électrochoc” : dans Sibyline “la violence n’est pas là où on l’attend”

À la Fnac La Défense, au cœur d’un matin volontairement matinal, la discussion s’engage autour d’un livre qui ne laisse pas indemne. Sibylline. Chroniques d’une escort girl, roman graphique de Sixtine Dano publié chez Glénat, s’impose d’emblée comme un objet singulier, à la fois fragile et frontal. Sélectionné pour le prix BD Fnac France Inter 2026, l’ouvrage fait l’objet d’un regard attentif et sensible de la part de Virginie, libraire, lectrice… et mère.

02/01/2026, 16:27

ActuaLitté

“On s’attend à une BD classique, et on se trompe complètement”

À la Fnac Bercy, la discussion démarre presque comme un jeu de rôles. Lionel Viscogliosi sourit : le général de la BD nous accueille dans son bureau et le décor est posé : Les Gorilles du Général n’est pas une bande dessinée sur le pouvoir vu d’en haut, mais sur celui qui s’exerce dans les angles morts, dans les couloirs, dans les voitures aux vitres closes. Une politique vécue à hauteur d’hommes – et de corps.

02/01/2026, 16:23

ActuaLitté

“Aborder la peur des femmes d'être des femmes”, un roman graphique libérateur

Il suffit parfois d’une couverture pour déclencher un trouble. Celle de Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari publié chez Casterman, agit comme un aimant discret. Un regard, à la fois frontal et fuyant. Une promesse de récit intérieur. Figurant dans la sélection des cinq albums du prix BD Fnac France Inter 2026, ce roman graphique marque entre douceur du trait et violence du propos.

02/01/2026, 16:21

ActuaLitté

Les éditions du Faubourg : “Nous sommes des artisans dans un monde industriel”

Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…

08/12/2025, 16:33

ActuaLitté

Close Call Comics : le label français qui bouscule le comics indépendant

Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.

22/11/2025, 16:01

ActuaLitté

“Rattraper l’horizon est un livre d’exil, de mémoire et de reconquête de soi”

Dans Rattraper l’horizon, Khosraw Mani retrace l’itinéraire d’un jeune Afghan sans nom, propulsé des étendues immobiles d’un village isolé vers la violence vibrante de Kaboul. À L’Opuscule, le libraire Waldeck raconte la découverte de ce roman singulier, « un ovni littéraire », dont l’écriture incisive, les résonances féministes et la puissance d’évocation continuent de travailler longtemps après la lecture.

17/11/2025, 09:30

ActuaLitté

“Chacun garde en soi des moments d’enfance liés à la gourmandise”

À l’approche du Festival du Livre Gourmand 2025, la ville de Périgueux s’apprête à se transformer, une fois encore, en un vaste théâtre dédié à la littérature culinaire et à l’art de vivre. Pour le maire Émeric Lavitola, l’événement incarne bien plus qu’une célébration des plaisirs de la table : c’est une respiration collective, un moment d’unité. 

12/11/2025, 15:22

ActuaLitté

“Ce n’est pas une BD qu’on oublie” : Peuple de plumes, la fable écologique qui fait réfléchir petits et grands

Sous sa couverture douce et poétique, Peuple de plumes cache une fable puissante, aussi politique que sensible. Signé par Adèle Tariel et Jérôme Peyrat, ce récit publié au Père Fouettard transporte le lecteur dans un futur suspendu entre ciel et terre — un monde où les humains, réfugiés dans des cités aériennes, ont relégué les oiseaux au sol, condamnés à survivre parmi les brumes et la pollution.

30/10/2025, 13:11

ActuaLitté

“La différence, c’est cool et j’ai le choix” : la BD jeunesse qui fait réfléchir enfants et parents

Dans l’arrière-salle lumineuse de la librairie Albin Michel, boulevard Raspail, Clément Doucet sourit : les « préanimaux » l’ont cueilli par surprise. Il raconte que l’album jeunesse Préanimal (T1 – Je veux être un chat) de Canizales, publié aux éditions du Père Fouettard (coll. Marave), « dépoussière » le rayon BD Kids — et pas seulement.

25/10/2025, 14:41

ActuaLitté

“Avec Cosey, on prend le temps : c'est la plus belle des libertés”

L’album Yiyun, de Cosey, est paru ce 10 octobre aux éditions Le Lombard, en format de 70 pages. Il s’inscrit dans une veine autobiographique fictionnelle qui mêle souvenirs, mystère et héritage culturel. Pour nous le raconter, nous avons rencontré Clément Doucet de la librairie Albin Michel à Paris.

17/10/2025, 16:55

ActuaLitté

À Saint-Étienne, "vive la librairie d’occasion !"

Sur la place Jean-Jaurès, les chapiteaux bruissent de pages et d’histoires. À quelques encablures des nouveautés, les bouquinistes stéphanois tiennent bon, rangées d’ouvrages patinés par le temps et dialogues passionnés à la clé. À la Fête du Livre de Saint-Étienne, ils ne sont pas relégués au second plan : ils font partie intégrante du salon, une exception dans le paysage des festivals français.

11/10/2025, 17:00

ActuaLitté

"Je viens à la Fête du Livre depuis que je suis ado… et maintenant j’y reviens avec ma fille"

Sur la place Chavanelle, le chapiteau jeunesse bourdonne d’énergie et de curiosité. Entre les rires des enfants, les lectures à voix haute et le bruissement des pages qu’on feuillette, la 39e Fête du Livre de Saint-Étienne, qui se tient du 10 au 12 octobre, s’anime dans une atmosphère familiale et joyeuse.

11/10/2025, 11:22

ActuaLitté

Constance Rivière : du silence collectif à la vérité rejetée

Dans ce nouvel épisode du podcast ÉCRIRE, Aurélie Lévy reçoit Constance Rivière, autrice de L’Incendiaire (éditions Stock). Normalienne et énarque, ancienne collaboratrice à l’Élysée auprès de François Hollande et aujourd’hui directrice générale du Musée national de l’histoire de l’immigration, Constance Rivière a longtemps côtoyé le pouvoir. Mais c’est dans la littérature qu’elle choisit d’explorer ses zones de fragilité et ses silences.

02/10/2025, 11:10

ActuaLitté

“Écrire, c’est refuser les réponses toutes faites“ : Nancy Huston dans Les Indicibles

Les Indicibles n’était pas un roman mais un essai autobiographique. Nancy Huston y « mêle souvenirs intimes, analyses historiques et réflexions théoriques », nous indique Olivier Lhostis, patron de la librairie L'Esperluète, à Chartres. Invité de notre nouvelle émission, il revient sur cet essai si complexe à aborder... presque indicible...

29/09/2025, 17:42

ActuaLitté

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”

Dans sa librairie Papiers Collés, nichée au cœur de Draguignan (Var), Cyrille Falisse prend le temps de parler de ce qui l’émerveille encore dans les livres. Ces jours-ci, c’est Celle qui sait les herbes de Marc Graciano, publié au Tripode, qui occupe le devant de sa table de nouveautés. Le libraire ne cache pas son enthousiasme : « Je n’ai jamais rien lu de tel », confie-t-il d’emblée, avec cette ferveur qu’on devine contagieuse.

26/09/2025, 11:00

ActuaLitté

“Une grande force romanesque qui mêle la petite histoire à la grande”

À La Rochefoucauld, dans la librairie Le Trait d’Union, Éric a ce sourire qui précède les enthousiasmes de rentrée : 484 romans affluent, mais l’un s’impose. « Mon choix, c’est J’étais roi à Jérusalem », lâche-t-il sans détour. Le nouveau livre de Laura Ulonati, paru le 20 août chez Actes Sud, convoque la mémoire d’une ville à la veille des bascules : Jérusalem au tournant du XXe siècle, où chrétiens, juifs et musulmans partagent encore les ruelles et les fêtes.

19/09/2025, 17:01

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.