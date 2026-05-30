Vous connaissez ses images sans connaître son nom : Patrice Garcia s'expose

Présentée jusqu'au 28 juin, l’exposition revient sur le parcours d’un créateur aussi discret que familier. Son nom n’est pas toujours connu du grand public, mais ses univers le sont : Le Cinquième Élément, Arthur et les Minimoys, Valérian et la Cité des mille planètes, ou plus récemment Dracula, de Luc Besson, portent tous une part de son regard.

Avant l’écran, il y a les recherches. Avant le personnage, il y a les essais de visage, de posture, de matière. Avant le vaisseau, il y a la maquette. Avant l’univers, il y a l’intuition graphique.

Une exposition de coulisses

Dans les espaces de la BMI, l’exposition ne se contente pas d’aligner des images spectaculaires. Elle montre surtout un processus. Sur les murs, les croquis dialoguent avec les affiches, les planches avec les maquettes, les recherches de personnages avec les films que le public a fini par connaître.

On reconnaît d’abord Arthur et les Minimoys, sans doute l’univers le plus populaire associé à Patrice Garcia. Affiches, éditions, DVD, recherches de personnages : les Minimoys occupent une place centrale dans le parcours. Les visages elfiques, les petites créatures coiffées d’épis, les vieillards miniatures, les silhouettes hybrides rappellent combien l’univers co-créé par Séline Garcia et Luc Besson repose sur un équilibre fragile entre enfance, aventure et bizarrerie.

Le spectateur retrouve Le Cinquième Élément, notamment à travers des recherches pour la Diva Plavalaguna. Un cartel précise les techniques : encres acryliques, aérographe, feutres à alcool, feutre noir, collages. Là encore, l’exposition montre moins une image arrêtée qu’une étape de fabrication. La Diva, devenue figure culte du film de 1997, apparaît d’abord comme un problème graphique : comment dessiner une présence qui soit à la fois extraterrestre, lyrique, élégante et immédiatement mémorable ?

Ailleurs, Valérian et la Cité des mille planètes ouvre vers le space opera. Recherches d’architectures, silhouettes d’aliens, visions urbaines, formes de vaisseaux : les images exposées donnent à voir l’immense travail d’anticipation visuelle nécessaire à un film de science-fiction. Certaines reproductions numériques, créées pour le festival Panorama 2025 et prêtées par l’Université de Toulon, sont présentées comme des images de travail liées principalement à Valérian, mais aussi à des recherches personnelles nourries par de grandes œuvres de science-fiction comme Dune ou Star Wars.

Recherches graphiques pour la Diva Plavalaguna, réalisées en 1992 pour Le Cinquième Élément de Luc Besson. Patrice Garcia y associe plusieurs techniques — encres acryliques, aérographe, feutres à alcool, feutre noir et collages — pour donner forme à l’une des figures les plus marquantes du film.

Du dessin au monde

Une maquette de vaisseau, présentée comme une maquette de tournage destinée à la réalisation d’un pilote pour un futur long métrage, attire immédiatement le regard. Massive, grise, usée, presque industrielle, elle rappelle que l’imaginaire ne relève pas seulement du numérique : il passe aussi par des volumes, des matériaux, des objets fabriqués, des choses que l’on peut tourner autour.

Plus loin, une sculpture intitulée Le Bateau Monde, créée pour l'exposition Natura, prolonge cette idée. Le vaisseau, chez lui, n’est pas seulement un accessoire de science-fiction. Il devient un monde condensé, un organisme, une ville, parfois même une ruine en mouvement.

Le Bateau Monde Œuvre créée à l'occasion d'une exposition intitulée Natura Sculpture sur mousse rigide et durcisseurs

Les vitrines et les murs montrent également des planches de bande dessinée. C’est l’autre versant essentiel du parcours. Avant d’être associé aux grands imaginaires de cinéma, Patrice Garcia vient de la BD, de l’illustration, de la narration graphique. Le cinéma n’arrive pas comme une rupture, mais comme un prolongement naturel du storyboard, du mouvement et de la mise en scène.

Né en août 1964, Patrice Garcia travaille d’abord dans des ateliers d’effets spéciaux, où il réalise maquillages, marionnettes et décors. Cette origine compte. Elle explique sans doute son goût des formes concrètes, des textures, des corps étranges, des créatures qui semblent pensées pour être manipulées avant d’être filmées.

En 1987, il tourne deux courts-métrages, Saxum en 8 mm et Rythm en 16 mm. Il se tourne ensuite vers l’illustration pour enfants, tout en travaillant sur la série télévisée Le Professeur Galliopèdre. En 1990, il se lance en bande dessinée avec Allande, avant Les Fils de la Nuit et Remparts de sang, scénarisés par Séline Garcia. Le Chant des étoiles marquera ensuite une dernière halte importante dans la BD avant que le cinéma, l’animation, la publicité et les jeux vidéo ne prennent davantage de place.

L’artiste derrière les films

En 1992, il se consacre à la recherche design pour Le Cinquième Élément, mais aussi à un clip de Mylène Farmer. Il travaille ensuite sur des productions d’animation pour la télévision, parmi lesquelles Cousteau, Dragon Flyz, Le Magicien ou Malo Korigan.

Le cinéma et la publicité l’emmènent vers d’autres terrains : Peut-être, Belphégor, Immortel, d’Enki Bilal, mais aussi des campagnes pour Chanel, L’Oréal, l’Aérospatiale ou Renault. Les jeux vidéo, avec The Fifth Race et Ryzom, ajoutent encore un autre champ d’expérimentation. Ce parcours éclaté n’a pourtant rien de dispersé. Il repose toujours sur la même compétence : fabriquer une image capable de contenir un monde.

On l'aura compris, le public le connaît souvent sans le savoir. Il a vu les Minimoys, la Diva, les vaisseaux, les villes futuristes, les corps hybrides. Il a croisé ses images dans des films, des affiches, des livres, des objets dérivés, parfois sans identifier celui qui les avait conçues. La Lumière à dessein répare un peu cette invisibilité. Elle invite à regarder non plus seulement le résultat, mais le chemin : la main, l’essai, le brouillon, la recherche.

Aux Imaginales, l’exposition trouve naturellement sa place. Elle rappelle que les univers de fantasy ou de science-fiction ne naissent pas seulement des scénarios, mais aussi de ces images préparatoires, souvent invisibles, qui donnent aux fictions leur première matière. À Épinal, Patrice Garcia apparaît ainsi moins comme un nom de générique que comme l’un de ceux qui ont donné visage, corps et décor à des mondes populaires.

Crédits photo : Portrait de Florent Garcia, réalisé en 2023 (Lothar022, CC BY-SA 4.0)

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Par Hocine Bouhadjera

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