Nebraska : les parents autorisés à espionner les livres qu'empruntent leurs enfants

Les écoles publiques du Nebraska devront modifier l’accès aux informations de leurs bibliothèques scolaires à partir de l’année 2026-2027. Le texte adopté sous le numéro LB390 impose à chaque district public une politique permettant aux parents, tuteurs ou responsables éducatifs de consulter le catalogue des livres disponibles et de recevoir une notification lorsqu’un élève emprunte un ouvrage.

Le texte désormais codifié dans le droit de l’État prévoit que le catalogue classe les livres par établissement. Il impose aussi la possibilité d’une notification par site web, application ou courriel, lorsque l’élève emprunte un livre. La notification doit mentionner le titre, le nom de l’auteur et la date de retour prévue, selon le Nebraska Legislature.

La loi ne vise que les bibliothèques situées sur la propriété d’un district scolaire. Elle ne concerne pas les autres bibliothèques publiques, même lorsqu’elles travaillent avec un établissement scolaire. Cette précision réduit le périmètre du texte, mais elle laisse aux districts la responsabilité d’organiser l’accès aux catalogues et la notification des emprunts.

Une obligation technique pour les districts

Le calendrier fixe une échéance claire : la politique doit entrer en application au début de l’année scolaire 2026-2027. Les écoles doivent donc adapter leurs outils documentaires ou leurs procédures internes avant cette date. Le texte ne retire aucun livre et ne modifie pas directement les critères de sélection des collections ; il transforme en revanche la circulation de l’information autour des emprunts.

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Cette transformation soulève une question professionnelle majeure. Dans une bibliothèque scolaire, le prêt d’un livre ne constitue pas seulement une opération administrative : il touche à la liberté intellectuelle de l’élève, à sa curiosité, à ses recherches personnelles et à sa relation de confiance avec les bibliothécaires.

Les défenseurs du texte invoquent les droits parentaux. Lors du débat parlementaire, le sénateur Dave Murman, principal promoteur du projet, a déclaré que la mesure ne créait ni interdiction ni restriction sur les livres, mais plaçait les parents en position de discuter avec leurs enfants selon leurs valeurs familiales, rapporte Nebraska Public Media.

Transparence parentale ou surveillance de la lecture

Les opposants lisent la loi autrement. La sénatrice Megan Hunt a dénoncé une charge supplémentaire pour les personnels scolaires et une forme de suivi des contenus consultés par les jeunes. Elle a aussi alerté sur les risques pour certains élèves, notamment ceux qui explorent leur identité dans un cadre familial hostile.

Le débat ne porte donc pas seulement sur les catalogues. Il concerne la confidentialité des choix de lecture. Même avec un système fondé sur l’activation par les parents, la possibilité de notification transforme l’emprunt en donnée familiale accessible. Pour les bibliothécaires, cette évolution change les conditions dans lesquelles un élève choisit, emprunte ou renonce à un livre.

Un front de plus dans les conflits scolaires américains

La loi du Nebraska intervient dans un paysage américain marqué par les contestations de livres, les débats sur les collections scolaires et les tensions autour des droits parentaux. LB390 n’organise pas un retrait de titres. Il crée un dispositif de visibilité renforcée sur les livres disponibles et les emprunts.

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Les districts disposent désormais d’un délai pratique pour appliquer la loi. Le moment décisif viendra avec les choix techniques : catalogue en ligne, outil d’application, courriels, règles d’activation, information des familles et formation des personnels. C’est là, dans l’exécution locale, que se mesurera l’effet réel du texte sur les élèves, les bibliothécaires et l’accès quotidien aux livres.

Crédits photo : RyanMcGuire CC 0

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Par Nicolas Gary

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