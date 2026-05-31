En Australie, les créateurs refusent un passe-droit pour l’IA

Dix-sept organisations australiennes des secteurs créatifs demandent au gouvernement fédéral de maintenir son refus d’une exception au droit d’auteur pour les plateformes d’intelligence artificielle. Dans un communiqué publié par NAVA, elles disent représenter la musique, l’audiovisuel, la littérature, l’édition, les arts visuels et les médias d’information.

Leur prise de position répond à des informations selon lesquelles Canberra aurait indiqué une disposition à rouvrir le droit d’auteur dans le cadre de discussions avec des entreprises d’IA cherchant à obtenir d’importants engagements d’investissement en Australie. Les signataires rappellent que le pays avait rejeté, en octobre 2025, une exception de text and data mining pour les plateformes d’IA.

Les œuvres ne sont pas une monnaie d’échange, affirment les signataires du communiqué, qui réunit notamment l’Australian Publishers Association, l’Australian Society of Authors, l’Australian Writers Guild, l’ABC, SBS, News Limited, Nine, ARIA, APRA AMCOS, Screen Producers Australia, Copyright Agency, Foxtel Group et la National Association for the Visual Arts. Le front dépasse donc largement le seul secteur du livre, mais il inclut directement les éditeurs et les auteurs.

Les organisations affirment que les œuvres des artistes, auteurs, compositeurs, journalistes, réalisateurs et producteurs ne doivent pas servir de variable dans une négociation commerciale. Elles évaluent les industries créatives et de contenu australiennes à 68 milliards de dollars australiens, tout en présentant ces œuvres comme un élément de l’identité culturelle du pays sur les marchés internationaux.

Leur argument juridique reste central : les créateurs n’ont pas consenti à l’usage de leurs œuvres par les systèmes d’IA et n’ont pas reçu de rémunération pour ces usages. Pour les éditeurs, la question touche à la valeur des catalogues, à la traçabilité des contenus et au contrôle des droits dans un marché où les modèles génératifs absorbent textes, images, sons et vidéos.

La licence plutôt que l’exception

Les signataires ne rejettent pas les accords avec les entreprises technologiques. Ils soutiennent au contraire que des cadres de licence existent déjà dans la musique, l’information et d’autres secteurs créatifs, y compris avec des ayants droit australiens. Leur refus vise une dérogation générale au copyright, pas la conclusion de contrats.

La distinction concerne directement l’économie du livre. Une exception légale donnerait aux entreprises d’IA un accès plus large aux contenus protégés sans autorisation préalable. Un système de licences préserve au contraire la capacité des auteurs et éditeurs à négocier, contrôler et rémunérer l’exploitation de leurs œuvres.

Le communiqué adresse aussi un message aux plateformes : si des accords existent avec certains ayants droit, elles doivent étendre ce modèle à tous les détenteurs de droits, dans chaque marché où elles opèrent. L’Australie dispose désormais d’une position collective rare, portée à la fois par les médias publics, les groupes privés, les éditeurs, les auteurs, les producteurs et les organisations de gestion collective.

La suite dépend de Canberra. Le gouvernement doit choisir entre la stabilité du droit d’auteur défendue par les créateurs et les demandes d’assouplissement portées autour de l’IA. Les organisations signataires déclarent leur disponibilité pour conclure des accords, mais uniquement sous forme de licences.

Crédits photo : beasternchen CC 0

Par Clément Solym

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