À Kuala Lumpur, l’Arabie saoudite déploie sa vitrine culturelle

Le pavillon entend présenter un panorama élargi de la création et du patrimoine saoudiens. Au programme figurent des rencontres, des débats, des soirées poétiques, ainsi que des interventions d’écrivains et d’intellectuels venus du royaume. Des présentations d’arts vivants saoudiens sont aussi prévues dans l’enceinte de la foire et à l’extérieur du site.

L’espace saoudien réunit plusieurs volets patrimoniaux et culturels. Une exposition de manuscrits met en avant des pièces jugées significatives pour l’histoire du pays, tandis qu’un espace consacré aux publications saoudiennes présente la production éditoriale contemporaine. Un autre secteur expose des reproductions d’objets archéologiques importants, afin de replacer la littérature dans une histoire plus large des formes culturelles du royaume.

Les visiteurs découvrent également des démonstrations d’artisanat traditionnel, des instruments de musique saoudiens, ainsi que des costumes masculins et féminins issus de différentes régions du pays. Un espace cinéma diffuse des extraits de films saoudiens, dans une volonté d’associer littérature, image, patrimoine et création contemporaine. Le pavillon propose aussi une expérience autour du « majlis », forme traditionnelle d’accueil et de sociabilité inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Pour Abdullatif Abdulaziz Al Wasel, directeur général de la Commission de la littérature, de l’édition et de la traduction, le choix de l’Arabie saoudite comme invitée d’honneur traduit la solidité des relations culturelles entre Riyad et Kuala Lumpur. Il estime que cette présence offre au public malaisien et asiatique une occasion de mesurer la diversité de la culture saoudienne.

La délégation réunit plusieurs organismes liés au ministère de la Culture, ainsi que des institutions nationales saoudiennes. À travers cette participation, le royaume entend renforcer sa présence dans les grands rendez-vous culturels internationaux et développer ses coopérations avec les scènes éditoriales et artistiques asiatiques.

Par Dépêche

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