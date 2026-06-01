Terre et ciel : Raharimanana transforme le mythe en vertige

Un roman commence rarement par une telle hésitation devant l’acte même de raconter. Terre et ciel - s’ouvre sur une voix qui revient du seuil, chargée d’un corps, d’un secret et d’une défaite possible. Ranakombe, serviteur, témoin, passeur, reprend le fil d’une histoire déjà menacée par l’oubli. Il s’arrête, regarde les oiseaux, le sable, l’ombre, puis assume la parole : « Je raconte maintenant. »

Dès ces premières pages, Raharimanana installe une tension décisive. L’épopée s’élance, mais elle connaît sa fragilité ; elle chante, mais elle sait que tout récit se perd, se fragmente, se dépose au sol comme poussière.

Une épopée confiée aux oiseaux

Les oiseaux ne forment pas un décor. Ils recueillent, surveillent, dispersent, relancent. Ils traversent les règnes, les seuils, les temporalités. Autour d’eux, le roman avance non comme une intrigue classique, mais comme une suite de chants, de généalogies, d’épreuves et de reprises. Le sous-titre, Tantara, inscrit cette forme dans l’art du récit transmis, remué, repris, exposé à la disparition. La phrase elle-même épouse ce mouvement : elle s’allonge, bifurque, accumule les noms, les filiations, les forces élémentaires. Elle ne décrit pas seulement un monde ; elle le fait surgir.

Cette ampleur se déploie d’abord dans une cosmogonie de royaumes, de lignées et de points cardinaux. L’Est, le Nord, l’Ouest, le Sud, puis le Milieu ne relèvent pas d’une géographie ordinaire. Ils composent une architecture de pouvoir, de fécondité, d’équilibre et de ciel. Au centre, Rasoabemanana porte une absence. Sa stérilité ne se réduit jamais à une douleur intime : elle menace une continuité dynastique, un ordre symbolique, une souveraineté entière. Le manque d’enfant devient un vide politique. De cette faille naît l’élan du roman.

Naître sous le signe du combat

La quête de Rasoabemanana compte parmi les mouvements les plus puissants du livre. Pour conquérir l’enfant, elle traverse un monde de pierres, de sel, de vent, de bêtes, de métamorphoses et de sacrifices. Rien, ici, ne relève d’une maternité adoucie. La naissance attendue s’arrache à la violence du monde. Iboniamasiboniamanoro surgit ainsi comme un héros destiné à l’épreuve, à la puissance, à la catastrophe peut-être. Raharimanana travaille une matière épique, mais il ne cède pas à l’admiration pure : plus le héros grandit, plus le roman l’expose.

Ibonia appartient à la lignée des figures qui traversent les mondes, affrontent les sortilèges, déchiffrent les signes et forcent les passages. Sa quête d’Iampelasoamanoro repose sur une conviction : Raivato l’a enlevée, il doit la reprendre. Les nourrices, pourtant, fissurent cette certitude. L’une évoque une femme partie d’elle-même ; une autre, une femme donnée de son propre gré ; une troisième, une femme perdue pour un autre. Ibonia refuse ces lectures. Il choisit celle qui nourrit son destin.

La langue comme territoire

La force du livre tient à cette langue torrentielle, dense, parfois abrupte, toujours organique. Les noms propres deviennent des récits miniatures. Les oiseaux, les pierres, les vents, les insectes, les arbres et les eaux forment une grammaire symbolique. Le roman ne simplifie jamais son monde ; il le charge, le déploie, le fait résonner. Cette densité impose une lecture lente, attentive, parfois désorientée. Elle constitue aussi la singularité de l’ouvrage : on ne suit pas seulement une aventure, on entre dans une cosmogonie verbale.

Au cœur de cette profusion, Raharimanana inscrit une réflexion constante sur la parole. « La parole naît et naîtra de nos désirs » : la formule éclaire tout le livre. Raconter, ici, ne signifie pas seulement transmettre. Raconter revient à désirer, projeter, dominer parfois. Le récit porte le monde, mais il risque aussi d’enfermer les êtres dans les formes qu’il leur impose.

La femme que le héros croyait reprendre

La grande bascule survient avec Iampelasoamanoro. Ibonia arrive chargé de droit supposé, de destin, de puissance héroïque. Il croit délivrer. Elle déplace la scène. Face à lui, la femme désirée n’entre ni dans le rôle de captive ni dans celui de récompense. Elle conteste le vocabulaire même de la possession : « T’appartenir ? » Tout le roman se retourne dans cette question. Le héros découvre que sa quête, sous les apparences de la libération, reproduit l’ordre qu’elle prétend combattre.

Cette scène donne à Terre et ciel sa force critique la plus nette. Iampelasoamanoro ne conteste pas seulement un homme. Elle refuse un monde où les femmes couvrent les lignées, les désirs, les récits et les pouvoirs décidés sans elles. Dans cette confrontation, l’épopée se dédouble : elle conserve sa grandeur, mais elle révèle sa violence. La formule « la liberté n’est pas à négocier » résonne alors comme une clé souterraine du roman.

La fin maintient cette puissance d’ouverture. La robe, la danse, la métamorphose, le silence et l’attente de Raivato composent une suspension active, non une résolution confortable. Raharimanana préfère une image de passage à une clôture héroïque. Tout se défait, tout se recompose. Le récit s’achève au plus près de l’indicible, dans une phrase minuscule et immense : « Le sens est. »

Terre et ciel est un roman de haute densité, souvent somptueux, parfois exigeant, habité par une énergie archaïque et critique. Sa beauté ne tient pas seulement à l’invention verbale, mais à ce qu’elle met en crise : la filiation, le destin, la conquête, l’autorité des récits. Raharimanana signe une fresque où l’épopée ne célèbre pas la puissance sans l’interroger. C’est là que le livre frappe le plus juste : dans le moment où le chant héroïque découvre, face à une femme libre, qu’il ne possède pas sa propre vérité.

Par Victor De Sepausy

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