Dominique Sylvain plonge Brooklyn dans les fantômes du passé

Il y a, dans L’Inconnue de Brooklyn, une façon très sûre d’entrer dans le roman noir : par l’enfance, non par le cadavre. Dominique Sylvain installe d’abord une voix, un quartier, une mémoire. Lou Deschanel raconte Bensonhurst comme on rembobine une vieille bobine abîmée, avec ses éclats comiques, ses terreurs, ses fidélités minuscules et ses violences fondatrices.

Dès l’ouverture, le ton donne sa mesure : « L’année de mes onze ans, cohabiter avec une super héroïne et un zombie ne m’empêchait pas de me faire régulièrement défoncer le portrait. » Tout le livre tient déjà dans cette phrase : l’humour comme protection, la douleur comme décor, le romanesque comme manière de survivre.

Brooklyn, chambre noire

Lou grandit auprès d’un père revenu du Vietnam en spectre domestique, d’une mère qui tient debout par courage, d’un oncle qui l’initie au cinéma. Le roman avance ainsi par strates : l’enfance des années 1980, l’adolescence, les bascules criminelles, puis l’âge adulte où le passé revient sous forme d’images, de remords et de scénario.

Le quartier ne sert jamais de simple décor. Il imprime les corps, les ambitions, les rapports de force. Les violences de rue, les prêches religieux, les combines, l’argent sale, les rêves de cinéma et la mémoire de guerre composent une même matière noire, portée par une écriture d’une grande netteté narrative.

La rencontre de Lou avec Sharon McDonagh cristallise cette énergie. Elle surgit comme une apparition armée, batte de base-ball en main, et sauve le garçon humilié par ses persécuteurs. Lou résume ce choc avec une simplicité qui éclaire tout le roman : « Sans eux j’aurais raté une rencontre essentielle. » Sharon devient alors bien plus qu’un personnage magnétique. Elle incarne la liberté, la colère, le désir d’être vue, la brutalité encaissée et la part d’inconnu que les proches ne percent jamais tout à fait.

Sharon, centre de gravité

La réussite du livre tient à ce refus de réduire Sharon à une énigme ou à une victime. Dominique Sylvain la laisse exister dans sa verve, ses excès, son appétit d’écran, sa drôlerie, ses blessures. Face à elle, Lou et Josh dessinent deux lignes de fuite. Le premier observe, cadre, mémorise. Le second protège, frappe, s’enfonce dans une loyauté dangereuse. Leur amitié forme un triangle romanesque où chaque geste engage plus qu’une émotion : une dette, une faute, parfois une condamnation intime.

Le cinéma traverse l’ensemble comme une méthode de connaissance. Pour Lou, les films ne décorent pas l’existence ; ils l’aident à comprendre ce que les adultes taisent, notamment la guerre qui a détruit son père. La phrase la plus nette du roman pose ce principe : « Le cinéma expliquait mieux les choses que mille discours. » Dès lors, la trajectoire de Lou prend son sens. Voir, c’est apprendre. Filmer, plus tard, c’est revenir vers ce qui échappe, avec l’espoir fragile de donner une forme au manque.

Le noir de la mémoire

Cette dimension donne à L’Inconnue de Brooklyn son ampleur morale. L’enquête compte, mais elle ne domine pas tout. Le véritable suspense tient à la manière dont les survivants arrangent leur mémoire, masquent leurs responsabilités ou nomment trop tard ce qui les hante. Josh formule l’une des illusions les plus cruelles du livre : « Le passé est mort. » Toute la construction démontre l’inverse. Le passé travaille encore, infiltre les corps, les choix, les œuvres, les silences.

Dominique Sylvain signe ainsi un roman noir très narratif, généreux en personnages et en bifurcations, mais tenu par une mélancolie continue. L’écriture garde le sens de la scène, du dialogue, de la relance, sans sacrifier la gravité des blessures.

Le livre regarde l’amitié comme une force et comme un piège, le cinéma comme une réparation incomplète, Brooklyn comme un territoire mental. À la fin, l’inconnue du titre ne désigne pas seulement Sharon : elle nomme ce qui demeure opaque dans ceux que l’on aime, même après une vie passée à les regarder.

Par Nicolas Gary

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