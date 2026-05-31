ÉLÉVATION, montagnes du Giffre et mont Blanc - De l'ombre à la lumière, un chemin vers soi

Le livre s'adresse à celles et ceux qui s'élèvent, professionnellement, personnellement, intérieurement. À ceux qui relèvent des défis, se fixent des objectifs, traversent des transitions. Aux amoureux de montagne. À tous ceux que la beauté du monde apaise et fortifie. La philosophie photographique de David Casartelli est celle de la présence : être pleinement dans la nature, attendre que la beauté se révèle d'elle-même. Cette posture contemplative traverse chaque image du livre.

De l’ombre à la lumière, un chemin vers soi

Un livre de photographie initiatique sur les montagnes du Giffre et le mont Blanc. Il y a des territoires qui nous élèvent. Des lumières qui ne s’oublient pas. Des silences qui parlent plus fort que les mots. David Casartelli, photographe et fondateur de la galerie d’art en ligne Because Image, publie Élévation, un ouvrage d’art rare qui invite le lecteur à traverser les saisons des montagnes du Giffre et du mont Blanc — et, ce faisant, à traverser les siennes.

Un livre à la croisée du Beau, du Sens et du Vivant

Élévation rassemble plus de cent photographies de paysages de montagne, organisées en douze chapitres formant un voyage initiatique : de l’avant-aube à la contemplation du mont Blanc. Chaque étape correspond à une phase intérieure : doute, effort, présence, lumière retrouvée.

Le livre s’adresse à celles et ceux qui s’élèvent, professionnellement, personnellement, intérieurement. À ceux qui relèvent des défis, se fixent des objectifs, traversent des transitions. Aux amoureux de montagne. À tous ceux que la beauté du monde apaise et fortifie.

La philosophie photographique de David Casartelli est celle de la présence : être pleinement dans la nature, attendre que la beauté se révèle d’elle-même. Cette posture contemplative traverse chaque image du livre.

Le Triangle Immersif : une expérience inédite

Au cœur du livre, une innovation éditoriale singulière : le Triangle Immersif. Douze photographies sélectionnées dans l’ouvrage sont reliées par QR code à des expériences multimédias contemplatives : l’image, un son immersif (musique inspirante et bruits de nature) et une méditation guidée fusionnés en une seule respiration dans une vidéo immersive.

Le livre devient ainsi un seuil : d’un côté la page imprimée, de l’autre une immersion totale dans la montagne. Une expérience sans équivalent sur le marché francophone du livre de photographie d’art.

Une campagne participative sur Ulule

L’édition d’Élévation est financée par ses futurs lecteurs, via une campagne de financement participatif lancée sur Ulule. Cette démarche est le prolongement naturel d’un livre qui croit en la puissance du collectif : un projet ne prend vie que lorsque des êtres choisissent de s’y engager.

Plusieurs niveaux de soutien sont proposés, des contreparties numériques (dès 55 €) aux éditions collector numérotées et signées accompagnées d’un tirage d’art (jusqu’à 129 €). Chaque exemplaire précommandé contribue à l’impression d’un livre beau, durable, fabriqué en France.

En franchissant les différents paliers pendant la campagne participative, le livre s’améliore. Le palier Altitude 200 (200 préventes), la couverture sera améliorée avec un carton plus épais et un marquage à chaud sur le titre pour créer du relief. À l’altitude 300 (300 préventes), le nombre de pages augmente de 8, ce qui porte un nombre total de pages à 176. À l’altitude 400 (400 préventes), l’auteur offre 3 cartes postales de sa création et un marque page exclusif. Si le niveau des préventes venait à atteindre les 500 préventes, une nouvelle surprise sera annoncée à ce moment-là.

Préface

La préface d’Élévation est signée par François Molins, figure emblématique de la justice française, ancien Procureur de la République de Paris et Procureur général près la Cour de cassation. Homme de conviction, habitué à porter le poids des grandes décisions, François Molins incarne mieux que quiconque cette idée centrale du livre : que l’élévation n’est pas un état, mais un chemin exigeant, parfois solitaire, toujours choisi.

Ami proche de l’auteur, et montagnard aguerri il introduit cet ouvrage avec la profondeur et la sensibilité de quelqu’un qui connaît, lui aussi, la valeur du silence avant l’acte.

Postface

La postface est confiée à Arthur Auboeuf, co-fondateur de Team for the Planet.

Pourquoi Arthur ? Parce qu’Élévation n’est pas un livre sur la montagne. C’est un livre sur ce que la montagne nous enseigne, que l’ambition et la responsabilité ne s’opposent pas. Qu’elles se nourrissent l’une de l’autre. Un sommet n’a de valeur que si l’on connaît sa raison d’être gravi. Arthur incarne cette vérité chaque jour. À la tête de Team for the Planet, il a fait de l’impact environnemental non pas une contrainte, mais un moteur, prouvant qu’on peut regarder l’horizon non par nostalgie, mais pour décider où aller.

Sa postface est un passage vers l’action. L’invitation à faire de la contemplation un point de départ, et non une fin.

À propos de David Casartelli

Photographe franco-suisse installé à Samoëns en Haute-Savoie, David Casartelli est le fondateur de Because Image, galerie d’art en ligne spécialisée dans la photographie de paysages alpins. Formé à l’ingénierie ferroviaire, il développe depuis plusieurs années une pratique photographique profondément enracinée dans la pleine conscience intégrative : être présent, regarder, laisser venir. Son territoire de prédilection est les montagnes du Giffre, entre vallées ombragées, crêtes lumineuses et le mont Blanc qui veille à l’horizon.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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