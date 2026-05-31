Claire Lombardo transforme la famille en champ de mines

Claire Lombardo ouvre Comme au premier jour par une scène presque dérisoire : un rayon de supermarché, un ingrédient introuvable, un détour dans une banlieue voisine. Le roman tient d’abord dans ce déplacement minime. « C’est à peine un écart, un acte banal : se rendre dans un autre magasin parce qu’il lui faut de la chair de crabe. »

De cette sortie domestique naît pourtant un vertige. Julia croise Helen Russo, figure ancienne, amie perdue, témoin d’une époque qu’elle croyait tenue à distance. Le livre bascule alors dans une exploration patiente de ce que la vie conjugale conserve, enfouit ou déforme.

Julia n’habite pas un drame spectaculaire. Elle vit avec Mark, son mari, leurs deux enfants, Ben et Alma, leurs habitudes, leur chien, leurs repas, leurs conversations qui s’éraflent. Lombardo excelle à faire surgir l’inquiétude depuis des gestes simples : un chou posé dans un caddie, un anniversaire à préparer, une fille adolescente qui se cabre, un mari trop gentil au moment exact où la culpabilité remonte. Le roman refuse la révélation fracassante. Il préfère l’accumulation des détails, ces signes presque invisibles qui révèlent ce qu’une existence contient d’inachevé.

Un passé moins enterré qu’apprivoisé

Helen ne surgit pas comme un simple souvenir. Elle réactive chez Julia une version plus jeune, plus désorientée, moins protégée d’elle-même. La scène du supermarché possède une précision remarquable : « Sous couvert, toutefois, d’un déguisement efficace : l’âge, cette cape d’invisibilité. » L’image vaut pour Helen, mais aussi pour Julia. Vieillir, ici, ne signifie pas seulement perdre un visage ; cela signifie porter plusieurs vies superposées, visibles seulement lorsque quelqu’un du passé les reconnaît.

Cette rencontre permet à Lombardo d’ouvrir le roman sans le réduire au secret. Ce qui compte n’est pas seulement ce qui s’est produit autrefois, mais ce que cette période continue à produire dans le présent. Helen fut refuge, tentation, miroir, puissance d’attraction. Elle incarna pour Julia une forme d’autorisation : celle de parler, de boire, de se plaindre, d’exister hors du rôle maternel. Mais le roman ne l’idéalise jamais. Il montre aussi l’asymétrie, la dépendance, la cruauté légère des attachements où l’une sait mieux vivre que l’autre.

La maternité sans auréole

La grande force de Comme au premier jour réside dans son absence d’innocence. Julia aime ses enfants, mais cet amour n’abolit ni l’épuisement, ni l’agacement, ni l’envie de disparaître quelques heures. Le livre touche juste lorsqu’il formule cette contradiction parentale : « Quoi qu’on fasse, en tant que parent, on souffrait du désir simultané de ne jamais s’éloigner de sa progéniture tout en rêvant d’être loin d’elle. » La phrase contient toute la matière morale du roman. Elle ne condamne pas Julia ; elle la regarde dans sa vérité la moins présentable.

Lombardo donne à cette conscience une langue mobile, drôle, parfois féroce. Julia observe le monde avec une lucidité qui confine souvent à l’autodéfense. Elle sait rire d’elle-même, de sa maison, de ses courses, de cette banalité confortable qu’elle a longtemps crainte et qu’elle habite désormais avec une forme d’incrédulité. « Elle-même aime se vautrer dans certaines manies un peu minables. » Cette autodérision empêche le roman de sombrer dans la plainte. Le comique y accompagne la honte, comme si la phrase devait sans cesse sauver le personnage de sa propre gravité.

La durée comme épreuve

Le mariage avec Mark n’est ni un havre ni une prison. Il porte des failles, des aveuglements, des compromis, mais aussi une endurance qui gagne peu à peu en profondeur. Lombardo écrit moins l’amour comme une évidence que comme une pratique incertaine, un effort repris malgré les blessures. Le roman trouve là son émotion la plus durable : dans cette manière de faire de la vie familiale non pas un décor, mais un organisme instable, traversé par le désir, la mémoire, l’échec et la réparation.

Lorsque Julia formule enfin ce qui ressemble à une sagesse, elle ne parle pas depuis une position de maîtrise. « Chercher, c’est la plus belle preuve d’amour. » Et d'un coup, elle éclaire rétrospectivement l’ensemble du livre. Aimer, chez elle, ne consiste pas à réussir, encore moins à se purifier de ses fautes. Aimer consiste à chercher encore : dans le mariage, dans la maternité, dans l’amitié, dans la mémoire de ce que l’on a été.

Comme au premier jour impressionne précisément par cette ampleur intime : un roman domestique, oui, mais traversé par une question immense — comment continuer à vivre avec soi quand ceux qu’on aime ont survécu à nos failles ?

Par Nicolas Gary

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