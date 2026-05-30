Longtemps symbole de noblesse, le lévrier est devenu un chien à sauver

Aux Imaginales, il y a les auteurs, les mondes inventés, les rencontres, les costumes, l'artisanat. Mais il y a aussi, au détour du Pôle Histoire, des silhouettes fines, nerveuses, presque sculptées pour la vitesse : les lévriers. Longtemps associés aux rois, aux nobles et aux récits médiévaux, ils sont aujourd’hui encore, en Espagne, traités comme de simples outils de chasse, abandonnés ou maltraités lorsqu’ils ne servent plus.
Le 30/05/2026 à 17:38 par Hocine Bouhadjera
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30/05/2026 à 17:38
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« Nous sommes là à l’association des Amis des Lévriers pour la cause de ces animaux qui sont maltraités dans les pays étrangers », nous explique Régis, l’un des membres présents sur le festival.
Fondée en 2011, et basée à Épinal, l’association rassemble des adoptants venus de l’ensemble du Grand Est. Elle participe à des fêtes médiévales, des manifestations, des rencontres autour de la protection animale, mais organise aussi des balades et des journées de poursuite à vue sur leurre, sur un terrain sécurisé.
« L’armée nous loue un terrain à Épinal, rue de la Fondation Prud’homme, un terrain de rugby où on les fait courir », précise Anne-Marie. L’objectif n’est pas la compétition, mais le plaisir du mouvement, dans un cadre adapté à des chiens dont le corps a été façonné par la course.
Pour comprendre la présence des Amis des Lévriers aux Imaginales, il faut remonter bien avant les refuges espagnols. « C’était le chien des rois et des nobles », rappelle Anne-Marie. À travers les arts, l’association retrace cette trajectoire : des représentations les plus anciennes aux fêtes médiévales, le lévrier apparaît comme un animal de prestige, compagnon des puissants, parfois offert d’un souverain à l’autre, avant de suivre les migrations humaines et de changer de statut selon les époques.
Sur leur stand, les Amis des Lévriers retracent, à travers une série de panneaux, la présence du lévrier à travers les siècles : des gravures rupestres du Sahara aux représentations de l'Égypte antique, des cours royales médiévales aux portraits aristocratiques de l'époque moderne.
« C’était un cadeau somptueux que d’offrir à un souverain des lévriers », poursuit-elle. « Ils sont surtout très fidèles. En Espagne, même un chien torturé par son maître revient toujours. » Aujourd'hui, le lévrier n'a plus le droit de chasse dans la plupart des pays européens. L'Espagne fait figure d'exception.
Le contraste avec leur situation actuelle est d’autant plus brutal. Les lévriers espagnols, ou galgos, sont encore utilisés pour la chasse, notamment au lièvre. À la fin de la saison, ceux jugés trop lents, trop vieux, blessés ou insuffisamment performants peuvent être abandonnés, maltraités, parfois tués. Les associations de protection animale alertent depuis des années sur l’ampleur du phénomène.
Régis résume avec des mots durs : « Ils sont comme un fusil de chasse. Tant qu’ils chassent bien, ils sont conservés. S’ils ne chassent pas bien, on s’en débarrasse. » Il insiste sur les chiens présents au festival : « Ce sont tous des chiens recueillis, qui viennent d’Espagne. Tous des chiens sauvés. » Anne-Marie complète : « À chaque fin de saison de chasse, les refuges regorgent de lévriers. Le lévrier qui est considéré comme mauvais chasseur doit souffrir, parfois jusqu’à la mort. »
Les chiffres varient selon les associations et les sources, faute de statistiques officielles exhaustives. Les militants parlent de dizaines de milliers de chiens abandonnés chaque année. Anne-Marie avance un ordre de grandeur : « Il faut savoir qu’il y en a environ 35.000 qui meurent chaque année ou qui sont abandonnés. C’est quelque chose qu’on ne sait pas. »
L’engagement des bénévoles naît souvent d’une adoption. Régis est formel : « Ce ne sont pas des chiens, ce sont des lévriers. C’est une race bien spécifique. Ce n’est pas un comportement de chien comme tous les autres chiens. Et on en tombe amoureux. » Le lévrier impressionne par sa morphologie, sa vitesse, — jusqu’à 60 km/h —, mais ce qui frappe les familles d’accueil et les adoptants, c’est aussi leur douceur, leur discrétion.
Anne, femme de Régis et adoptante, raconte son propre parcours. Tout a commencé avec Lugo, un galgo adopté dans un refuge espagnol. « Il avait six ans quand nous l'avons adopté. Nous l'avons gardé six ans. Il est décédé d’un problème cardiaque. » Ensuite arrivent Rall, adopté à 13 mois, puis Gento, un chien profondément traumatisé, recueilli à cinq ans. « Il en a dix aujourd’hui, il évolue dans son traumatisme, mais il reste encore très timide. »
Après la mort de Lugo, le deuil devient presque insupportable. « J’ai eu un début de dépression, je l’assume », nous confie Anne. C’est alors qu’elle pense à Rubi, une petite galga rencontrée au Maroc, au moment où elle allait adopter un chat handicapé. « Mon mari m’a dit : écoute, on va aller chercher Rubi. » Elle est paraplégique, puis remarche partiellement grâce à des soins réguliers. « Elle sera toujours bancale, mais elle court à sa façon. Elle a une vie de chien. »
La famille compte désormais plusieurs lévriers, dont un petit lévrier italien. Pour Anne, l’engagement est devenu indissociable de l’écriture. « J’ai écrit plusieurs ouvrages, dont un sur Gento, qui prend la parole et raconte ce qui se passe en Espagne et comment ils redécouvrent le bonheur. Les bénéfices sont reversés à des refuges espagnols. » Un troisième volume est envisagé pour 2027, autour de la mort de Lugo, de l’arrivée de Rubi et de Diva.
« Ce sont des chiens d’une grande douceur, d’une grande intelligence, et qui vivent une vie horrible, un enfer », résume Anne.
Aux Imaginales, les Amis des Lévriers rappellent surtout qu’un animal chargé d’histoire peut encore être mal connu. La boutique aide les refuges espagnols, les démonstrations expliquent la course au leurre, les rencontres accompagnent les adoptants. On vient parfois pour le Moyen Âge ou la beauté d’une silhouette ; on repart avec une réalité plus nette : un lévrier ne s’adopte pas comme une image, mais comme un chien marqué, rapide, fragile, et souvent à réparer.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0
DOSSIER - À Épinal, les Imaginales célèbrent 25 ans d’imaginaire
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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À la Fnac La Défense, au cœur d’un matin volontairement matinal, la discussion s’engage autour d’un livre qui ne laisse pas indemne. Sibylline. Chroniques d’une escort girl, roman graphique de Sixtine Dano publié chez Glénat, s’impose d’emblée comme un objet singulier, à la fois fragile et frontal. Sélectionné pour le prix BD Fnac France Inter 2026, l’ouvrage fait l’objet d’un regard attentif et sensible de la part de Virginie, libraire, lectrice… et mère.
02/01/2026, 16:27
À la Fnac Bercy, la discussion démarre presque comme un jeu de rôles. Lionel Viscogliosi sourit : le général de la BD nous accueille dans son bureau et le décor est posé : Les Gorilles du Général n’est pas une bande dessinée sur le pouvoir vu d’en haut, mais sur celui qui s’exerce dans les angles morts, dans les couloirs, dans les voitures aux vitres closes. Une politique vécue à hauteur d’hommes – et de corps.
02/01/2026, 16:23
Il suffit parfois d’une couverture pour déclencher un trouble. Celle de Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari publié chez Casterman, agit comme un aimant discret. Un regard, à la fois frontal et fuyant. Une promesse de récit intérieur. Figurant dans la sélection des cinq albums du prix BD Fnac France Inter 2026, ce roman graphique marque entre douceur du trait et violence du propos.
02/01/2026, 16:21
Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…
08/12/2025, 16:33
Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.
22/11/2025, 16:01
Dans Rattraper l’horizon, Khosraw Mani retrace l’itinéraire d’un jeune Afghan sans nom, propulsé des étendues immobiles d’un village isolé vers la violence vibrante de Kaboul. À L’Opuscule, le libraire Waldeck raconte la découverte de ce roman singulier, « un ovni littéraire », dont l’écriture incisive, les résonances féministes et la puissance d’évocation continuent de travailler longtemps après la lecture.
17/11/2025, 09:30
À l’approche du Festival du Livre Gourmand 2025, la ville de Périgueux s’apprête à se transformer, une fois encore, en un vaste théâtre dédié à la littérature culinaire et à l’art de vivre. Pour le maire Émeric Lavitola, l’événement incarne bien plus qu’une célébration des plaisirs de la table : c’est une respiration collective, un moment d’unité.
12/11/2025, 15:22
Sous sa couverture douce et poétique, Peuple de plumes cache une fable puissante, aussi politique que sensible. Signé par Adèle Tariel et Jérôme Peyrat, ce récit publié au Père Fouettard transporte le lecteur dans un futur suspendu entre ciel et terre — un monde où les humains, réfugiés dans des cités aériennes, ont relégué les oiseaux au sol, condamnés à survivre parmi les brumes et la pollution.
30/10/2025, 13:11
Dans l’arrière-salle lumineuse de la librairie Albin Michel, boulevard Raspail, Clément Doucet sourit : les « préanimaux » l’ont cueilli par surprise. Il raconte que l’album jeunesse Préanimal (T1 – Je veux être un chat) de Canizales, publié aux éditions du Père Fouettard (coll. Marave), « dépoussière » le rayon BD Kids — et pas seulement.
25/10/2025, 14:41
L’album Yiyun, de Cosey, est paru ce 10 octobre aux éditions Le Lombard, en format de 70 pages. Il s’inscrit dans une veine autobiographique fictionnelle qui mêle souvenirs, mystère et héritage culturel. Pour nous le raconter, nous avons rencontré Clément Doucet de la librairie Albin Michel à Paris.
17/10/2025, 16:55
Sur la place Jean-Jaurès, les chapiteaux bruissent de pages et d’histoires. À quelques encablures des nouveautés, les bouquinistes stéphanois tiennent bon, rangées d’ouvrages patinés par le temps et dialogues passionnés à la clé. À la Fête du Livre de Saint-Étienne, ils ne sont pas relégués au second plan : ils font partie intégrante du salon, une exception dans le paysage des festivals français.
11/10/2025, 17:00
Sur la place Chavanelle, le chapiteau jeunesse bourdonne d’énergie et de curiosité. Entre les rires des enfants, les lectures à voix haute et le bruissement des pages qu’on feuillette, la 39e Fête du Livre de Saint-Étienne, qui se tient du 10 au 12 octobre, s’anime dans une atmosphère familiale et joyeuse.
11/10/2025, 11:22
Dans ce nouvel épisode du podcast ÉCRIRE, Aurélie Lévy reçoit Constance Rivière, autrice de L’Incendiaire (éditions Stock). Normalienne et énarque, ancienne collaboratrice à l’Élysée auprès de François Hollande et aujourd’hui directrice générale du Musée national de l’histoire de l’immigration, Constance Rivière a longtemps côtoyé le pouvoir. Mais c’est dans la littérature qu’elle choisit d’explorer ses zones de fragilité et ses silences.
02/10/2025, 11:10
Les Indicibles n’était pas un roman mais un essai autobiographique. Nancy Huston y « mêle souvenirs intimes, analyses historiques et réflexions théoriques », nous indique Olivier Lhostis, patron de la librairie L'Esperluète, à Chartres. Invité de notre nouvelle émission, il revient sur cet essai si complexe à aborder... presque indicible...
29/09/2025, 17:42
Dans sa librairie Papiers Collés, nichée au cœur de Draguignan (Var), Cyrille Falisse prend le temps de parler de ce qui l’émerveille encore dans les livres. Ces jours-ci, c’est Celle qui sait les herbes de Marc Graciano, publié au Tripode, qui occupe le devant de sa table de nouveautés. Le libraire ne cache pas son enthousiasme : « Je n’ai jamais rien lu de tel », confie-t-il d’emblée, avec cette ferveur qu’on devine contagieuse.
26/09/2025, 11:00
À La Rochefoucauld, dans la librairie Le Trait d’Union, Éric a ce sourire qui précède les enthousiasmes de rentrée : 484 romans affluent, mais l’un s’impose. « Mon choix, c’est J’étais roi à Jérusalem », lâche-t-il sans détour. Le nouveau livre de Laura Ulonati, paru le 20 août chez Actes Sud, convoque la mémoire d’une ville à la veille des bascules : Jérusalem au tournant du XXe siècle, où chrétiens, juifs et musulmans partagent encore les ruelles et les fêtes.
19/09/2025, 17:01
Top ArticlesPourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?
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