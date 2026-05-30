Aux Imaginales, votre double se cache sur les murs de la ville

À Épinal, les Imaginales ne se contentent pas des chapiteaux, des livres et des tables rondes. Pour cette édition 2026 placée sous le signe d’« Alter Ego », la ville elle-même devient surface de projection, et pas seulement lors des incontournables nocturnes du festival. Autour de la basilique Saint-Maurice, sur les grilles, les façades, les murs et les ouvertures oubliées, deux propositions visuelles accompagnent les festivaliers.
Le 30/05/2026 à 12:22 par Hocine Bouhadjera
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30/05/2026 à 12:22
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Il faut d’abord s’éloigner un peu de la foule, laisser derrière soi le mouvement du festival, et rejoindre la basilique Saint-Maurice. Là, la pierre impose un autre rythme. Le regard monte vers le clocher, suit les arcades, les colonnes, les chapiteaux, les successions d’arcs sculptés.
L’édifice tient quelque chose du refuge et du seuil : on y entre, on en ressort, on tourne autour. Dans la lumière de la fin mai, ses pierres roses, ocres et grises deviennent presque une matière narrative.
Les grilles de la basilique accueillent d’abord les photographies du club Noir & Couleur, installé à Épinal depuis 1906. Association dédiée aux arts graphiques, à la photographie et à la vidéo, le club rassemble des amateurs de la ville et de sa région autour de la photographie, de la vidéo et du traitement de l’image, et même du développement argentique. Affilié à la Fédération photographique de France, Noir & Couleur propose régulièrement des expositions aux thèmes multiples, « qui se suivent mais ne se ressemblent jamais », nous assure-t-on.
Depuis le 28 mai, et jusqu'au 31, ses membres investissent donc les grilles de la basilique Saint-Maurice avec une exposition qui dialogue directement avec « Alter Ego ». On y croise des silhouettes doubles, des reflets, des visages dédoublés, des êtres cadrés comme s’ils sortaient d’un rêve ou d’une inquiétude. Un homme au chapeau semble observé par son propre double dans un couloir blanc.
Plus loin, des figures lisses, presque mannequines, se font face, tandis qu’un visage féminin se partage entre noir et couleur. Ailleurs encore, un corps disparaît dans une lumière bleue, un canard glisse sur l’eau, un personnage costumé surgit comme une apparition, à la fin d'un méthodique travail d'introspection.
Quelques noms de photographes : Guillaume Marais, Christine Gérard, Corinne Arrouey, Xavier Taillard, Martine Bihr, Michel Lagoutte. La photographie se regarde avec la grille, la pierre, les ombres des arbres et le passage des visiteurs. Le charme naît moins de l’image seule que du monde qui se recompose autour d’elle, comme un être aimé. Les images prennent les reflets du jour ou de la nuit.
Un peu plus loin, l’autre grand parcours visuel appartient à Babayaga Pepperland. Depuis le 15 mai, l’artiste spinalienne, affichiste des Imaginales 2026, se déploie dans la ville comme une rumeur : ses créatures surgissent sur les façades, les murs, les fenêtres murées et les surfaces oubliées...
L’univers de l'artiste se prête particulièrement à cette circulation. À travers le dessin et la narration visuelle, elle explore les mondes intérieurs, les identités fragmentées et les figures hybrides. Ses personnages semblent venir de très loin et de très près à la fois. Ils ont quelque chose de l’enfance, du conte, du rêve, mais aussi du trouble. Mi-humains, mi-symboliques, ils portent des yeux immenses, des masques, des capuchons, des silhouettes animales, des présences familières et inquiétantes.
Dans les arcatures de la basilique, ses images prennent une force d'archétypes enfouis. Les colonnettes et les chapiteaux deviennent les cadres naturels d’un récit muet. Une jeune figure au capuchon rouge tient un animal blanc dans une végétation profonde. Un être rose aux yeux étoilés veille entre les pierres. Un renard rouge se penche vers son reflet. Une silhouette de dos regarde un paysage inférieur. Ailleurs, un petit personnage coiffé de bois se tient sur une tête, comme une pensée devenue créature.
Sur une façade, deux oiseaux noirs encadrent un visage. Sur une porte, une phrase incite : « Ne cherchez pas l’entrée ». De chaque côté, on complète, si l'on peut dire : « Certains disent qu’elle n’est jamais entrée ici » ; « D’autres jurent qu’elle n’est jamais partie ».
Babayaga Pepperland formule elle-même l’enjeu de cette exposition : « Dans mes illustrations, je cherche à capturer l’invisible, ces mondes intérieurs qui coexistent avec le nôtre. L’alter ego devient alors une passerelle : un double, un miroir, un souffle d’autre chose. Mes créations explorent ces identités parallèles, ces facettes de nous-mêmes que l’on ne montre pas toujours. Chaque personnage, chaque univers, rues est un écho de l’intime, un jeu de reflets où l’on peut se perdre pour mieux se retrouver. À travers cette exposition Alter Ego, je vous invite à explorer vos propres doubles, en levant les yeux, en les baissant, à rencontrer ces “autres moi” qui nous accompagnent silencieusement. »
La déambulation est pensée comme un jeu de piste. Les pas des spectateurs sont guidés par des symboles peints au sol, comme une chasse au trésor. Il faut lever les yeux, ralentir, tourner une rue, longer un mur, observer une fenêtre, repérer une image là où l’on n’attendait qu’une façade.
La basilique Saint-Maurice est l’un des grands repères historiques d’Épinal. Une première église aurait été fondée vers l’an 980 par Thierry de Hamelant, évêque de Metz, marquant la fondation officielle de la cité. Le lieu établit ensuite sa fortune autour du pèlerinage voué aux reliques de saint Goëry, ramenées de Metz à Épinal. Trop petit, l’édifice est reconstruit au XIe siècle dans le style roman ottonien, avant de devenir, au XIIIe siècle, l’une des premières églises de Lorraine reconstruites dans le style gothique.
Son architecture conserve cette histoire longue et stratifiée : un premier édifice préroman, une nef gothique du XIIIe siècle, un chœur inspiré des cathédrales d’Île-de-France et de Champagne, et le monumental portail des Bourgeois, considéré comme l’un des plus remarquables de Lorraine. Jusqu’à la Révolution, la basilique fut partagée entre un chapitre de dames nobles dédié à saint Goëry et une paroisse placée sous le patronage de saint Maurice.
Le bâtiment entre aujourd’hui dans une nouvelle séquence. La restauration en cours est présentée comme le plus important chantier conduit depuis son classement parmi les Monuments historiques, en 1846. La première phase, prévue jusqu’en 2030, porte sur le clos et couvert, les parements extérieurs du chœur, ses chapelles et la sacristie. La première tranche concerne plus précisément les charpentes, la couverture, le nettoyage et le rejointoiement des parements extérieurs, le remplacement de pierres, la restitution de sculptures manquantes ou abîmées, ainsi que la restauration complète des vitraux les plus anciens, installés en 1846.
La Ville d’Épinal parle d’un « chantier du siècle » pour cet emblème du centre historique. Une Maison du projet, installée au Centre culturel, à deux pas de la basilique, permet de suivre l’histoire de l’édifice et les étapes des travaux grâce à des documents historiques et des supports numériques. La souscription ouverte avec la Fondation du patrimoine doit soutenir une partie de cette première tranche. Aux Imaginales, un chapiteau raconte cette restauration.
Crédits photo : Basilique Saint-Maurice (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)
DOSSIER - À Épinal, les Imaginales célèbrent 25 ans d’imaginaire
Par Hocine Bouhadjera
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La Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'université à Paris présentera, du 29 mai au 18 juillet 2026 à Paris, l’exposition « André Malraux, écrivain 1920-1976 ». Organisée avec la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et les Éditions Gallimard à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’écrivain, elle réunira manuscrits, archives éditoriales, photographies et éditions originales issus des collections des deux institutions.
12/05/2026, 17:09
Le Théâtre Hébertot, l’une des salles historiques du paysage théâtral parisien, change de gouvernance. Situé boulevard des Batignolles, dans le XVIIe arrondissement, le lieu sera désormais piloté par une nouvelle équipe réunissant Caroline Verdu, Alexis Michalik, Benjamin Bellecour et Camille Torre, révèle Le Parisien. Francis Lombrail, qui assurait la direction depuis quatorze ans, restera associé à cette nouvelle organisation.
11/05/2026, 17:53
Le théâtre et le cinéma marocains perdent l’une de leurs figures marquantes. Le dramaturge, metteur en scène et cinéaste Nabil — ou Nabyl — Lahlou est mort le 7 mai 2026, à l’âge de 81 ans. Associé au théâtre intellectuel marocain et à un cinéma d’auteur volontiers critique, il laisse une œuvre traversée par le refus des conventions, l’indépendance artistique et un rapport souvent conflictuel aux institutions culturelles.
11/05/2026, 11:40
Le MACRO, à Rome, ouvre une saison où le livre quitte la vitrine patrimoniale pour devenir matière d’exposition. Autour du Premio Strega, d’Amelia Rosselli, d’Hito Steyerl et de l’art vidéo féminin, le musée relie archives, écoute, intelligence artificielle et images. Un programme qui parle aussi aux éditeurs : il montre comment une œuvre circule désormais entre page, voix, données, scène publique et nouvelles formes de prescription.
08/05/2026, 11:00
Seul théâtre national situé hors de Paris, le Théâtre national de Strasbourg, fondé en 1968 sous l'impulsion d'Hubert Gignoux et André Malraux, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Son conseil d'administration accueille quelques nouveaux membres, dont Régine Hatchondo, la présidente du Centre national du livre (CNL).
07/05/2026, 10:01
Au Théâtre des Champs-Élysées, le regard hésite d’abord entre la scène où s’éveille la nymphe de Francesco Cavalli et la coupole où se déploient de somptueuses fresques. Ce chef-d’œuvre de l’Art déco, inauguré en 1913, garde un trésor discret : depuis la salle, un simple lever d’yeux découvre un firmament peint, traversé de figures allégoriques et d’harmonies chromatiques, comme une mémoire suspendue des Ballets russes. C’est sous cette voûte d’apparat que Jetske Mijnssen et Sébastien Daucé inscrivent La Calisto dans un clair-obscur de raffinement et de désenchantement.
04/05/2026, 11:01
Du 11 juin au 3 octobre 2026, la galerie Roger-Viollet consacre une exposition à la nuit parisienne, en réunissant 70 photographies couvrant la période 1900-1970. Une plongée dans une capitale transformée par l’obscurité, où la lumière artificielle redessine les formes, les rythmes et les récits - et où l’image rejoint, souvent, l’imaginaire littéraire.
30/04/2026, 18:02
À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
28/04/2026, 14:47
Le Studio Ghibli présentera le 8 juillet 2026 un court métrage inédit exclusivement au Ghibli Park, près de Nagoya. Réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita, Une nuit dans la vallée des sorcières sera projeté dans l’Orion, au Grand Entrepôt. L’annonce confirme au passage la bscule dans l'économie de la rareté : associer une œuvre nouvelle à un lieu, à une billetterie et à une expérience de visite.
27/04/2026, 11:49
À la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer prendra place samedi 6 juin, de 14 h à 19 h, avec un programme vif tourné vers les lectures, les discussions et les dédicaces. Quatre auteur·ices seront au rendez-vous : Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. L’événement ouvrira l’agenda culturel de la Quinzaine des fiertés à Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
24/04/2026, 11:33
L'école des loisirs, avec le distributeur Little KMBO, annonce la sortie au cinéma, le 16 septembre prochain, d'un programme d'animation reprenant les esthétiques et les récits de cinq titres emblématiques du catalogue de la maison. Chien bleu, de Nadja, mais aussi La brouille, de Claude Boujon ou encore Clarissa et Septimus, par Amélie Graux, font partie des albums portés à l'écran.
24/04/2026, 09:17
Qu’importe la forme qu’elles décident de prendre, il y a des histoires qu'on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. UNDA est de celles-là. « Ceci n'est pas un livre », n’aurait pas pu dire Magritte. C'est un court-métrage… En l’an 2078, Ava, enceinte et rongée par une claustrophobie inexplicable, se soumet à un protocole inédit : plonger dans les strates de sa mémoire génétique pour traquer l’origine d’une peur qui menace désormais son enfant à naître…
23/04/2026, 12:25
À Milly-la-Forêt dans l’Essonne, la Maison Jean Cocteau a rouvert ses portes le 18 avril 2026, relançant la vie de ce lieu où le poète vécut de 1947 à 1963. Au centre de cette réouverture, une exposition inédite, Colette, une grande sœur, est présentée jusqu'au 1er novembre 2026. Elle revient sur la relation d’amitié et de complicité artistique et intellectuelle qui unit Jean Cocteau à Colette, des années 1900 jusqu’à la mort de cette dernière, en 1954.
22/04/2026, 14:53
Warner Bros. a officialisé lors du CinemaCon 2026, à Las Vegas, le casting de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, nouveau film situé dans l’univers de Tolkien. Prévu pour une sortie en salles le 15 décembre 2027 en France, ce long métrage réalisé par Andy Serkis est notamment marqué par Jamie Dornan qui incarnera Aragorn, rôle précédemment tenu par Viggo Mortensen dans la trilogie originale.
20/04/2026, 15:38
Romans, pièces de théâtre, bande dessinée ou récits documentaires : la sélection officielle du Festival de Cannes 2026 est, comme à l'accoutumée, riche en adaptations. Plusieurs films puisent directement dans des œuvres existantes, ou s’en inspirent librement. De Federico García Lorca à Laurent Mauvignier, en passant par la BD contemporaine ou une référence au Petit Prince, les sources sont multiples.
20/04/2026, 15:30
Longtemps figée dans l’image d’une épistolière classique, Madame de Sévigné retrouve au musée Carnavalet une densité inattendue. L’exposition que Paris lui consacre pour les 400 ans de sa naissance la replace dans le tumulte du XVIIe siècle : une femme libre, une observatrice aiguë du pouvoir, une habitante du Marais dont les lettres racontent autant une vie qu’une ville.
18/04/2026, 11:21
La Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera, à l’automne 2026, sa première grande exposition à Georges Perec, figure majeure de la littérature française du XXe siècle et membre emblématique de l’Oulipo. Intitulée Georges Perec. Modes d’emploi, elle se tiendra sur le site François-Mitterrand, en Galerie 1, du 13 octobre 2026 au 14 février 2027.
15/04/2026, 15:12
Les Hôtels Littéraires consacrent une exposition à Marcel Proust à travers celles qui ont profondément marqué sa vie et son œuvre. Intitulée Proust et les femmes de sa vie : muses et héroïnes, cette présentation s’appuie notamment sur des pièces prêtées par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago, lauréat du prix Céleste Albaret en 2023, parmi lesquelles figurent photographies et lettres manuscrites issues de sa collection privée.
14/04/2026, 11:54
La galerie Daniel Maghen présente du 22 avril au 16 mai 2026 une exposition consacrée à Patrick Prugne et Riff Reb’s. Organisée autour de l’album Cheyenne pour le premier et Kernok le Pirate pour le second, elle réunit planches originales et illustrations inédites, ainsi que des œuvres antérieures pour Riff Reb’s. Un vernissage est prévu le 23 avril à 19 heures, suivi d’une dédicace de Patrick Prugne le 25 avril.
13/04/2026, 12:10
À la médiathèque Verlaine, à Metz, l’invité d’honneur jeunesse du Livre à Metz 2026 s’expose en grand format. Jusqu'au 26 avril, Ronan Badel investit les espaces de la BMM avec une sélection de dessins originaux et de reproductions, offrant une plongée directe dans l’univers graphique de l’un des illustrateurs les plus reconnaissables de la littérature jeunesse contemporaine.
12/04/2026, 18:07
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