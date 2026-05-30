Florent Oiseau remporte le Prix littéraire La Ponche 2026

Vendredi 29 mai 2026, amateurs de littérature, journalistes, artistes, créateurs et habitués du quartier se retrouvaient sur la terrasse de l'hôtel La Ponche pour découvrir le lauréat de cette nouvelle édition. Après des délibérations décrites comme particulièrement animées, les membres du jury ont annoncé leur choix : Florent Oiseau succède à Esther Teillard, récompensée en 2025 pour Carnes, publié chez Pauvert.

Installé au cœur du vieux Saint-Tropez, l'hôtel La Ponche revendique un héritage littéraire singulier. Depuis sa réouverture en 2022, l'établissement cultive le souvenir de ceux qui y ont trouvé refuge ou inspiration. Le dossier de presse rappelle ainsi que des ouvrages comme Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, Avec mon meilleur souvenir de la même, La Naissance du jour de Colette, La Piscine d'Alain Page ou encore Le Lièvre de Patagonie de Claude Lanzmann entretiennent un lien particulier avec ce lieu devenu mythique.

Ma Gloire, chronique des existences modestes

Avec Ma Gloire, Florent Oiseau poursuit une œuvre marquée par un humour mélancolique et une attention constante aux vies ordinaires. Le jury a été sensible à ce roman qui met en scène des personnages fragiles, obstinés, parfois en marge, mais toujours animés par une forme de dignité.

« Ici, le trivial devient romanesque, le minuscule touche à l'universel », résume-t-on. L'auteur y développe une écriture qui refuse les effets spectaculaires pour privilégier la précision du regard et la justesse du ton. Le livre aborde notamment la question de la filiation, dans une langue décrite comme « simple en apparence, mais d'une précision redoutable ».

Né en 1990, Florent Oiseau s'est progressivement imposé comme une voix singulière de la littérature française contemporaine. Après avoir exercé de nombreux métiers, il publie plusieurs romans remarqués, parmi lesquels Je vais m'y mettre, Paris-Venise, Les Magnolias ou encore Tout ce qui manque. Avec Ma Gloire, il signe son premier ouvrage chez Gallimard.

L'auteur cultivait jusqu'ici une certaine réputation de finaliste malheureux. La notice biographique du roman pointe avec humour : « Finaliste de nombreux prix littéraires, il a, en général, la délicatesse de ne pas les gagner. » Une malédiction désormais rompue, comme s'en amuse son agent François Samuelson, dans le jury.

Images de la remise du Prix littéraire La Ponche 2026.

Un jury conquis

Plusieurs membres du jury ont tenu à exprimer leur enthousiasme pour le roman. Vanessa Trigano résume son impression en une formule : « Les perdants triomphent par la plume de Florent Oiseau. » Pour Inès de la Motte Saint-Pierre, il s'agit d'un « prix au charme ». François Langlade évoque quant à lui un texte qui lui a « arraché des larmes et des rires ». Enfin, Élodie Garamond situe Ma Gloire « à mi-chemin entre Fabcaro et Bukowski », soulignant à la fois sa dimension burlesque et sa profonde humanité.

Le jury avait retenu quatre ouvrages pour sa sélection finale. Aux côtés de Ma Gloire figuraient : La Fêlure, de Charlotte Casiraghi (Julliard) ; On l'appelait Bennie Diamond, de Michael Dichter (Les Léonides) ; et Le Système de l'argent, de Daniel Rondeau (Grasset).

Outre la distinction elle-même, Florent Oiseau se voit remettre un trophée conçu par Pierre-Alexis Guinet et réalisé par les Ateliers Hugo. Il bénéficie également d'une semaine de résidence d'écriture à l'hôtel La Ponche, ainsi que d'un bracelet gravé offert par Gas Bijoux. Les membres du jury ont eux-mêmes reçu un protège-livre réalisé par L'Uniform, marqué aux initiales de chacun et aux couleurs du Prix littéraire La Ponche.

Le jury 2026 réunissait plusieurs figures du monde des lettres, de l’édition, du journalisme et de la création : Nathalie Azoulai, écrivaine et lauréate du Prix La Ponche 2022 pour La Fille parfaite ; David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur ; Sophie Fontanel, écrivaine ; Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga et autrice ; Chrystèle Gozlan, art advisor et autrice ; Arthur Larrue, écrivain ; François Langlade, financier et écrivain ; Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste et réalisatrice à La Grande Librairie ; François Samuelson, agent littéraire et fondateur d’Intertalent ; Vanessa Trigano, art advisor et coordinatrice du Prix La Ponche ; et Lisa Vignoli, journaliste, autrice et créatrice du Prix La Ponche.

Crédits photo : Florent Oiseau, entouré des membres du jury. Prix littéraire La Ponche 2026.

Par Hocine Bouhadjera

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