Edgar Morin est mort : un siècle à relier les savoirs, les crises et les humains

Edgar Morin avait fini par devenir une figure presque familière du paysage intellectuel français : silhouette de sage inquiet, voix claire, appétit intact pour l’époque, goût des formules et des alertes. Mais derrière l’image du penseur centenaire, souvent convoqué pour commenter les crises du temps, demeurait une tentative obstinée de comprendre l’humain dans toute son épaisseur, biologique, sociale, politique, imaginaire, affective.

Né David Salomon Nahoum le 8 juillet 1921 à Paris, dans une famille juive originaire de Salonique, Edgar Morin perd sa mère à l’âge de dix ans. Cette blessure traversera son rapport à la mort, au deuil, à la mémoire et à la littérature. Très tôt, il lit avec avidité, se passionne pour le cinéma, s’engage dans les milieux antifascistes, puis dans la Résistance. C’est pendant la guerre qu’il adopte le pseudonyme de Morin, qui deviendra son nom public.

Membre du Parti communiste français pendant la guerre, il s’en éloigne après 1949 et en est exclu en 1951. Cette rupture ne le conduit pas au retrait, mais à une critique durable des orthodoxies. Edgar Morin restera un homme de gauche, mais sans jamais se laisser enfermer dans un appareil, une doctrine ou une discipline.

Un chercheur contre les cloisons

Entré au CNRS en 1950, Edgar Morin ne suit pas le parcours académique classique. Lui-même rappellera qu’il n’a pas écrit de thèse de doctorat. Il avance plutôt par objets, par intuitions, par déplacements successifs. L’Homme et la Mort, publié en 1951, interroge les rites, les croyances, les mythes et les représentations de la finitude. La mort n’y est pas seulement un fait biologique : elle devient une porte d’entrée dans l’imaginaire humain.

Le Cinéma ou l’Homme imaginaire, paru en 1956, analyse la projection, l’identification, les doubles, les fantômes qui habitent l’écran. L’année suivante, Les Stars poursuit cette réflexion sur les figures divinisées par la culture de masse. Edgar Morin prend ici au sérieux les images, les récits populaires, les affects collectifs.

En 1961, avec Jean Rouch, il coréalise Chronique d’un été, film majeur du cinéma-vérité. La question posée aux passants — « Êtes-vous heureux ? » — ouvre pourtant un chantier immense : filmer la parole ordinaire, les corps dans Paris, les ouvriers, les étudiants, les survivants de la guerre, les contradictions d’une société. Le film compte parmi les moments fondateurs d’un cinéma qui interroge son propre dispositif en même temps qu’il regarde le réel.

Cette attention aux formes culturelles se retrouve dans L’Esprit du temps, consacré à la culture de masse, ou encore dans La Rumeur d’Orléans, où Edgar Morin analyse la circulation d’un récit antisémite dans une ville française. Il ne sépare jamais les faits sociaux de leurs puissances imaginaires. Une rumeur, un film, une star, un rite funéraire ou une crise politique sont, pour lui, des phénomènes à plusieurs étages.

La Méthode, ou l’œuvre d’une vie

Dans les années 1960, Edgar Morin participe à une vaste enquête collective sur Plozévet, commune du Finistère. Il en tire Commune en France. La métamorphose de Plodémet, publié en 1967. Le projet : observer une société locale en transformation, saisir les mutations d’un monde rural confronté à la modernité, croiser sociologie, ethnologie, histoire et observation directe. L’expérience sera aussi controversée. Une partie des habitants se sentira mal représentée, voire trahie.

En parallèle, il fonde ou accompagne plusieurs revues, dont Arguments, Communications et la Revue française de sociologie. Il participe à la construction d’un espace intellectuel où la sociologie dialogue avec la philosophie, la sémiologie, les médias, la cybernétique, l’anthropologie, la biologie.

L’œuvre centrale d’Edgar Morin demeure La Méthode, vaste ensemble publié entre 1977 et 2004. Six volumes pour repenser la connaissance, le vivant, les idées, l’humanité, l’éthique. Non pas une méthode au sens étroit d’une procédure, mais un mode de pensée capable de relier ce que les disciplines isolent.

Le premier volume, La Nature de la nature, aborde l’ordre, le désordre, le système, l’information. Le second, La Vie de la vie, interroge le vivant. Les troisième et quatrième volumes, La Connaissance de la connaissance et Les Idées, déplacent la réflexion vers l’anthropologie de la connaissance, les paradigmes, la noologie, la vie des idées. Le cinquième, L’Humanité de l’humanité, s’attache à l’identité humaine. Le dernier, Éthique, affronte les contradictions morales, l’incertitude, la compréhension.

Sa pensée complexe part d’un constat simple : le réel est tissé. Le mot « complexité » renvoie à complexus, « ce qui est tissé ensemble ». Penser, dès lors, ne consiste pas à réduire, mais à relier sans confondre. L’individu, la société, l’espèce ; la raison et la passion ; l’autonomie et la dépendance ; l’ordre et le désordre : Edgar Morin n’abolit pas les contradictions, il les met au travail.

Cette pensée aura ses formules : la « reliance », la « boucle récursive », le principe « dialogique », la nécessité de réintroduire le sujet connaissant dans toute connaissance. Edgar Morin veut combattre ce qu’il appelle la pensée mutilante : celle qui découpe le monde en morceaux et oublie que ces morceaux vivent ensemble.

Une politique de civilisation

Le travail intellectuel d’Edgar Morin n’a jamais été séparé d’une inquiétude politique. Avec Terre-Patrie, écrit avec Anne-Brigitte Kern en 1993, il défend l’idée d’une communauté de destin terrestre. L’écologie n’est pas pour lui un secteur parmi d’autres, mais un changement de civilisation. La Terre n’est plus décor, ressource ou arrière-plan : elle devient condition commune, milieu vital, horizon politique.

Il parlera aussi de « politique de civilisation », expression reprise plus tard dans le débat public. Il s’agit de remettre l’humain au centre, non comme maître de l’univers, mais comme être solidaire, fragile, dépendant de la nature et des autres. Cette orientation traverse L’An I de l’ère écologique, La Voie, Changeons de voie ou encore Réveillons-nous !.

Edgar Morin a pensé la crise, non comme un accident passager, mais comme une structure du monde moderne : crise écologique, crise démocratique, crise de la connaissance, crise de la mondialisation, crise de l’Europe, crise de l’espérance. Attentif aux bifurcations, dans les périodes noires, disait-il, peuvent surgir des graines d’espoir. Encore faut-il savoir les reconnaître.

Une œuvre immense, jusque dans les dernières années

L’humanisme d’Edgar Morin connaissait les catastrophes du XXe siècle, les totalitarismes, les guerres, les fanatismes, les humiliations collectives. Résistant, ancien communiste, témoin des désastres européens, il ne croyait ni au progrès automatique, ni à la pureté des causes.

Parmi ses ouvrages les plus diffusés figurent également Les Sept Savoirs nécessaires à l’éducation du futur (2000), texte commandé par l’UNESCO et traduit dans de nombreuses langues. Edgar Morin y plaidait pour une école capable d’enseigner non seulement des connaissances, mais aussi leurs limites, leurs erreurs possibles, leurs liens invisibles. Contre le morcellement des disciplines, il appelait à former des esprits aptes à comprendre la complexité du monde, à penser ensemble l’humain, la planète, l’incertitude et la responsabilité commune.

Ses prises de position ont parfois suscité de vives polémiques, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Le 4 juin 2002, Edgar Morin publie dans Le Monde, avec Sami Naïr et Danièle Sallenave, une tribune intitulée « Israël-Palestine : le cancer ». Deux associations, France-Israël et Avocats sans frontières, engagent alors une procédure pour diffamation raciale. Déboutées en première instance, elles obtiennent en 2005 une condamnation devant la cour d’appel de Versailles. Mais, le 12 juillet 2006, la Cour de cassation annule cette décision : elle estime que les propos relevaient du débat d’idées et de la liberté d’expression, et ne visaient pas la communauté juive dans son ensemble.

Il se revendiquait d’un héritage multiple : libertaire, socialiste, communiste, écologique. À cela s’ajoutaient Montaigne, Héraclite, Pascal, Marx, Freud, Heidegger, mais aussi le cinéma, la poésie, l’amour, la fraternité. Sa pensée acceptait de se nourrir de sources hétérogènes. Edgar Morin pouvait irriter par son goût de l’ampleur, sa volonté de tout embrasser, son refus des frontières trop disciplinaires. Mais c’est précisément cette ambition qui a fait de lui un penseur si singulier.

La bibliographie d’Edgar Morin donne le vertige. Il a aussi laissé un roman, L’Île de Luna, et vu publier tardivement L’année a perdu son printemps, texte de jeunesse écrit à 25 ans.

Jusqu’aux dernières années, il continue d’écrire. Changeons de voie, en 2020, tire les leçons de la pandémie. Leçons d’un siècle de vie, en 2021, revient sur son parcours. De guerre en guerre, en 2023, relie 1940 à l’Ukraine. Encore un moment…, la même année, rassemble textes personnels, politiques, sociologiques, philosophiques et littéraires. En 2025 paraît Y a-t-il des leçons de l’Histoire ?.

Un penseur populaire

Edgar Morin occupait une place rare : celle d’un penseur à la fois savant et populaire. Il passait des colloques aux plateaux de télévision, des livres théoriques aux entretiens grand public, des universités étrangères aux journaux. Directeur de recherche émérite au CNRS, docteur honoris causa de nombreuses universités, grand-croix de la Légion d’honneur, il fut aussi un intellectuel médiatique, suivi, sollicité, parfois caricaturé.

Que restera-t-il d’Edgar Morin ? Une formule, peut-être : relier. Relier les savoirs, les êtres, les temps, les disciplines, les crises, les espérances. Relier ne veut pas dire confondre. Cela veut dire tenir ensemble ce qui se combat parfois, comprendre que l’humain est fait de contradictions, que la société produit l’individu qui la produit, que la Terre dépend de l’homme qui dépend d’elle.

Son œuvre aura été un combat contre la réduction. Réduction de l’homme à l’économie, de la politique à la gestion, de la science à la technique, de la connaissance à l’expertise, de la vie à la survie. À l’inverse, Edgar Morin voulait réintroduire la mort dans la vie, l’imaginaire dans la société, la poésie dans la pensée, l’incertitude dans la raison.

Crédits photo : Edgar Morin, en 2015 (Lisaetwikipedia, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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