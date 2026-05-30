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Décès d'Edgar Morin : un siècle à relier les savoirs et les êtres

C’est avec une immense tristesse et une profonde reconnaissance que les Éditions du Seuil apprennent à ActuaLitté la disparition d’Edgar Morin, disparu à l’âge de 104 ans, et en saluent la mémoire. Penseur du temps présent et figure majeure de la vie intellectuelle française, Edgar Morin a, tout au long de sa vie, éclairé notre époque par son humanisme et la force de sa pensée, construisant une œuvre foisonnante.

Le 30/05/2026 à 08:50 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

30/05/2026 à 08:50

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Le sociologue et philosophe Edgar Morin est mort le 29 mai 2026, à l’âge de 104 ans. Ancien résistant, chercheur indiscipliné, penseur de la complexité, auteur d’une œuvre immense, il aura traversé plus d’un siècle en refusant les frontières trop nettes : entre sciences humaines et sciences du vivant, politique et poésie, cinéma et anthropologie, écologie et philosophie. Avec La Méthode, son grand cycle en six volumes, il laisse une œuvre qui a cherché, jusqu’au bout, à penser ensemble ce que le monde moderne sépare.

Edgar Morin avait fini par devenir une figure presque familière du paysage intellectuel français : silhouette de sage inquiet, voix claire, appétit intact pour l’époque, goût des formules et des alertes. Mais derrière l’image du penseur centenaire, souvent convoqué pour commenter les crises du temps, demeurait une tentative obstinée de comprendre l’humain dans toute son épaisseur, biologique, sociale, politique, imaginaire, affective.

Né David Salomon Nahoum le 8 juillet 1921 à Paris, dans une famille juive originaire de Salonique, Edgar Morin perd sa mère à l’âge de dix ans. Cette blessure traversera son rapport à la mort, au deuil, à la mémoire et à la littérature. Très tôt, il lit avec avidité, se passionne pour le cinéma, s’engage dans les milieux antifascistes, puis dans la Résistance. C’est pendant la guerre qu’il adopte le pseudonyme de Morin, qui deviendra son nom public.

Membre du Parti communiste français pendant la guerre, il s’en éloigne après 1949 et en est exclu en 1951. Cette rupture ne le conduit pas au retrait, mais à une critique durable des orthodoxies. Edgar Morin restera un homme de gauche, mais sans jamais se laisser enfermer dans un appareil, une doctrine ou une discipline. 

Un chercheur contre les cloisons

Entré au CNRS en 1950, Edgar Morin ne suit pas le parcours académique classique. Lui-même rappellera qu’il n’a pas écrit de thèse de doctorat. Il avance plutôt par objets, par intuitions, par déplacements successifs. L’Homme et la Mort, publié en 1951, interroge les rites, les croyances, les mythes et les représentations de la finitude. La mort n’y est pas seulement un fait biologique : elle devient une porte d’entrée dans l’imaginaire humain.

Le Cinéma ou l’Homme imaginaire, paru en 1956, analyse la projection, l’identification, les doubles, les fantômes qui habitent l’écran. L’année suivante, Les Stars poursuit cette réflexion sur les figures divinisées par la culture de masse. Edgar Morin prend ici au sérieux les images, les récits populaires, les affects collectifs.

En 1961, avec Jean Rouch, il coréalise Chronique d’un été, film majeur du cinéma-vérité. La question posée aux passants — « Êtes-vous heureux ? » — ouvre pourtant un chantier immense : filmer la parole ordinaire, les corps dans Paris, les ouvriers, les étudiants, les survivants de la guerre, les contradictions d’une société. Le film compte parmi les moments fondateurs d’un cinéma qui interroge son propre dispositif en même temps qu’il regarde le réel.

Cette attention aux formes culturelles se retrouve dans L’Esprit du temps, consacré à la culture de masse, ou encore dans La Rumeur d’Orléans, où Edgar Morin analyse la circulation d’un récit antisémite dans une ville française. Il ne sépare jamais les faits sociaux de leurs puissances imaginaires.

Une rumeur, un film, une star, un rite funéraire ou une crise politique sont, pour lui, des phénomènes à plusieurs étages.

La Méthode, ou l’œuvre d’une vie

Dans les années 1960, Edgar Morin participe à une vaste enquête collective sur Plozévet, commune du Finistère. Il en tire Commune en France. La métamorphose de Plodémet, publié en 1967. Le projet : observer une société locale en transformation, saisir les mutations d’un monde rural confronté à la modernité, croiser sociologie, ethnologie, histoire et observation directe. L’expérience sera aussi controversée. Une partie des habitants se sentira mal représentée, voire trahie. 

En parallèle, il fonde ou accompagne plusieurs revues, dont Arguments, Communications et la Revue française de sociologie. Il participe à la construction d’un espace intellectuel où la sociologie dialogue avec la philosophie, la sémiologie, les médias, la cybernétique, l’anthropologie, la biologie. 

L’œuvre centrale d’Edgar Morin demeure La Méthode, vaste ensemble publié entre 1977 et 2004. Six volumes pour repenser la connaissance, le vivant, les idées, l’humanité, l’éthique. Non pas une méthode au sens étroit d’une procédure, mais un mode de pensée capable de relier ce que les disciplines isolent.

Le premier volume, La Nature de la nature, aborde l’ordre, le désordre, le système, l’information. Le second, La Vie de la vie, interroge le vivant. Les troisième et quatrième volumes, La Connaissance de la connaissance et Les Idées, déplacent la réflexion vers l’anthropologie de la connaissance, les paradigmes, la noologie, la vie des idées. Le cinquième, L’Humanité de l’humanité, s’attache à l’identité humaine. Le dernier, Éthique, affronte les contradictions morales, l’incertitude, la compréhension.

Sa pensée complexe part d’un constat simple : le réel est tissé. Le mot « complexité » renvoie à complexus, « ce qui est tissé ensemble ». Penser, dès lors, ne consiste pas à réduire, mais à relier sans confondre. L’individu, la société, l’espèce ; la raison et la passion ; l’autonomie et la dépendance ; l’ordre et le désordre : Edgar Morin n’abolit pas les contradictions, il les met au travail.

Cette pensée aura ses formules : la « reliance », la « boucle récursive », le principe « dialogique », la nécessité de réintroduire le sujet connaissant dans toute connaissance. Edgar Morin veut combattre ce qu’il appelle la pensée mutilante : celle qui découpe le monde en morceaux et oublie que ces morceaux vivent ensemble.

Une politique de civilisation

Le travail intellectuel d’Edgar Morin n’a jamais été séparé d’une inquiétude politique. Avec Terre-Patrie, écrit avec Anne-Brigitte Kern en 1993, il défend l’idée d’une communauté de destin terrestre. L’écologie n’est pas pour lui un secteur parmi d’autres, mais un changement de civilisation. La Terre n’est plus décor, ressource ou arrière-plan : elle devient condition commune, milieu vital, horizon politique.

Il parlera aussi de « politique de civilisation », expression reprise plus tard dans le débat public. Il s’agit de remettre l’humain au centre, non comme maître de l’univers, mais comme être solidaire, fragile, dépendant de la nature et des autres. Cette orientation traverse L’An I de l’ère écologique, La Voie, Changeons de voie ou encore Réveillons-nous !.

Edgar Morin a pensé la crise, non comme un accident passager, mais comme une structure du monde moderne : crise écologique, crise démocratique, crise de la connaissance, crise de la mondialisation, crise de l’Europe, crise de l’espérance. Attentif aux bifurcations, dans les périodes noires, disait-il, peuvent surgir des graines d’espoir. Encore faut-il savoir les reconnaître.

Une œuvre immense, jusque dans les dernières années

L’humanisme d’Edgar Morin connaissait les catastrophes du XXe siècle, les totalitarismes, les guerres, les fanatismes, les humiliations collectives. Résistant, ancien communiste, témoin des désastres européens, il ne croyait ni au progrès automatique, ni à la pureté des causes.

Parmi ses ouvrages les plus diffusés figurent également Les Sept Savoirs nécessaires à l’éducation du futur (2000), texte commandé par l’UNESCO et traduit dans de nombreuses langues. Edgar Morin y plaidait pour une école capable d’enseigner non seulement des connaissances, mais aussi leurs limites, leurs erreurs possibles, leurs liens invisibles. Contre le morcellement des disciplines, il appelait à former des esprits aptes à comprendre la complexité du monde, à penser ensemble l’humain, la planète, l’incertitude et la responsabilité commune.

Ses prises de position ont parfois suscité de vives polémiques, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Le 4 juin 2002, Edgar Morin publie dans Le Monde, avec Sami Naïr et Danièle Sallenave, une tribune intitulée « Israël-Palestine : le cancer ». Deux associations, France-Israël et Avocats sans frontières, engagent alors une procédure pour diffamation raciale. Déboutées en première instance, elles obtiennent en 2005 une condamnation devant la cour d’appel de Versailles. Mais, le 12 juillet 2006, la Cour de cassation annule cette décision : elle estime que les propos relevaient du débat d’idées et de la liberté d’expression, et ne visaient pas la communauté juive dans son ensemble. 

Il se revendiquait d’un héritage multiple : libertaire, socialiste, communiste, écologique. À cela s’ajoutaient Montaigne, Héraclite, Pascal, Marx, Freud, Heidegger, mais aussi le cinéma, la poésie, l’amour, la fraternité. Sa pensée acceptait de se nourrir de sources hétérogènes. Edgar Morin pouvait irriter par son goût de l’ampleur, sa volonté de tout embrasser, son refus des frontières trop disciplinaires. Mais c’est précisément cette ambition qui a fait de lui un penseur si singulier.

La bibliographie d’Edgar Morin donne le vertige. Il a aussi laissé un roman, L’Île de Luna, et vu publier tardivement L’année a perdu son printemps, texte de jeunesse écrit à 25 ans.

Jusqu’aux dernières années, il continue d’écrire. Changeons de voie, en 2020, tire les leçons de la pandémie. Leçons d’un siècle de vie, en 2021, revient sur son parcours. De guerre en guerre, en 2023, relie 1940 à l’Ukraine. Encore un moment…, la même année, rassemble textes personnels, politiques, sociologiques, philosophiques et littéraires. En 2025 paraît Y a-t-il des leçons de l’Histoire ?.

Un penseur populaire 

Edgar Morin occupait une place rare : celle d’un penseur à la fois savant et populaire. Il passait des colloques aux plateaux de télévision, des livres théoriques aux entretiens grand public, des universités étrangères aux journaux. Directeur de recherche émérite au CNRS, docteur honoris causa de nombreuses universités, grand-croix de la Légion d’honneur, il fut aussi un intellectuel médiatique, suivi, sollicité, parfois caricaturé.

Que restera-t-il d’Edgar Morin ? Une formule, peut-être : relier. Relier les savoirs, les êtres, les temps, les disciplines, les crises, les espérances. Relier ne veut pas dire confondre. Cela veut dire tenir ensemble ce qui se combat parfois, comprendre que l’humain est fait de contradictions, que la société produit l’individu qui la produit, que la Terre dépend de l’homme qui dépend d’elle.

Son œuvre aura été un combat contre la réduction. Réduction de l’homme à l’économie, de la politique à la gestion, de la science à la technique, de la connaissance à l’expertise, de la vie à la survie. À l’inverse, Edgar Morin voulait réintroduire la mort dans la vie, l’imaginaire dans la société, la poésie dans la pensée, l’incertitude dans la raison.

Les éditions du Seuil adressent ce communiqué :

Depuis près de soixante-dix ans, Le Seuil a hébergé ses plus grands ouvrages avec, dès 1957, Les Stars, qui ausculte la fabrication des vedettes par le cinéma et la culture de masse.

Sa fidélité à notre maison, avec laquelle il a entretenu jusqu’à la fin des liens étroits, son exigence et sa curiosité insatiable ont profondément marqué notre histoire éditoriale où, en tant que sociologue et philosophe, il a trouvé l’espace intellectuel et amical pour explorer les frontières entre les disciplines.

Le foisonnement de ses recherches se révélera au fil de ses livres. Dans Autocritique (1959), il revient sur son adhésion puis la remise en question de son engagement communiste ; dans Journal de Californie (1970), il observe les bouleversements culturels américains ; La Rumeur d’Orléans (1969) demeure une référence incontournable dans l’étude des phénomènes et mécanismes collectifs ; avec Le Paradigme perdu (1973), il invite à repenser la relation entre nature et culture alors que, vingt ans plus tard, avec La Tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la pensée (1999), il plaide pour une éducation qui relie les savoirs et développe l’esprit critique.

Enfin, il analyse la question juive à la lumière de l’histoire moderne, en interrogeant les liens entre identité, mémoire, antisémitisme et universalisme, dans Le Monde moderne et la Question juive (2006).

Mais, incontestablement, c’est son travail sur la « pensée complexe », développé notamment dans son œuvre-vie en six tomes, La Méthode (Seuil, 1977-2004 ; Points, 2014), puis prolongé en 2026 par La Méthode de «La Méthode», qui a profondément influencé plusieurs générations de chercheurs, d’enseignants et de lecteurs passionnés.

Quelques ouvrages plus personnels dévoilent l’homme derrière l’œuvre, comme Mes démons (Stock, 1994, puis Seuil, 1998). Récemment encore, animé par une volonté de transmettre aux jeunes générations et par la vitalité qui le caractérise, il réfléchissait à des projets littéraires audacieux.

Son engagement pour une pensée vivante, libre et indisciplinée fait de lui une figure essentielle de notre temps. Nous adressons à ses filles, ainsi qu’à sa femme Sabah, alliée fidèle dans ses engagements scientifiques et culturels, nos pensées les plus chaleureuses.

Hommage de Catherine Pégard à Edgar Morin

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès d’Edgar Morin, l’une des plus grandes figures intellectuelles françaises de notre temps. Combattant infatigable pour la liberté, philosophe de la « pensée complexe » qu’il jugeait un besoin vital pour nos personnes, nos cultures et nos sociétés, intellectuel engagé et connu de tous, il cherchait l’accord des « vérités opposées ». Edgar Morin aura consacré plus de huit décennies à interroger notre monde, ses crises et ses espérances. Il continuera de nous enseigner « ce qu’est être humain ».

Né en 1921, celui qui s’appelait alors Edgar Nahoum avait signé son premier acte politique dès 1936, en s’impliquant dans une organisation qui venait en aide aux Républicains espagnols. Dès lors, la vie d’Edgar Morin s’était placée sous le signe de l’engagement, nourri par son ouverture d’esprit et ses solides convictions antifascistes et pacifistes.

Engagé au sein du Parti communiste français, c’est à Toulouse, en Zone libre, alors qu’il poursuivait ses études de droit, qu’Edgar Morin était entré en Résistance dès 1942. Nommé lieutenant des Forces françaises combattantes, il avait frôlé la mort à de nombreuses reprises et s’était illustré dans la Libération jusqu’à accompagner l’armée française en Allemagne. C’est également dans la Résistance qu’il avait adopté le nom « Morin » : c’est ce qu’un camarade avait compris et répété du nom d’Edgar Magnin, qu’il s’était choisi comme pseudonyme en référence au personnage de L’Espoir d’André Malraux.

L’après-guerre avait été un autre temps fondateur. Celui des premiers travaux intellectuels publiés, des échanges avec ses pairs et des collaborations à plusieurs grandes revues, notamment liées au Parti communiste. Le temps, encore, d’un engagement qui ne faiblissait pas, qui pensait déjà la réconciliation franco-allemande et s’opposait à la guerre d’Algérie.

En 1950, Edgar Morin entrait au CNRS, notamment grâce aux recommandations de ses maîtres et amis Vladimir Jankélévitch et Maurice Merleau-Ponty. L’année suivante, il publiait L’Homme et la mort. Son immense activité intellectuelle était en marche, dans une optique résolument interdisciplinaire, allant de la biologie à l’économie et de la symbolique à la sociologie, aux racines de la « pensée complexe ».

Prenant ses distances avec le Stalinisme, Edgar Morin avait été exclu du PCF au début des années 1950, avant de clamer sa liberté de penser dans Autocritique et de poursuivre son aventure de liberté intellectuelle totale, loin de toutes les idéologies imposées, dans la revue Arguments, aux Éditions de Minuit.

Penseur infatigable de la société et de ses transformations, sa curiosité intellectuelle s’attachait à tous les sujets sans y établir de hiérarchie préalable, de la génération yé-yé à Mai 68, des ouvriers de Renault aux habitants de la Bretagne rurale.

Cette pensée ouverte, audacieuse et résolument interdisciplinaire reposait avant tout sur un rapport au monde, sur une méthode. Et c’est précisément le titre qu’Edgar Morin avait choisi pour son œuvre majeure, La Méthode, publiée en six volumes de 1977 à 2004, qui refuse toute vérité absolue pour étudier le réel au plus près de sa complexité et de sa fragmentation. Cette méthode ne l’avait plus quitté, et avait guidé sa pensée et ses travaux jusqu’à aujourd’hui.

Le public français portait un respect particulier à cette voix unique, et continuait de le lire avec assiduité, assurant notamment le succès éditorial de son ouvrage La Voie : pour l’avenir de l’humanité en 2011.

Chercheur au rayonnement international, traduit et lu dans le monde entier, lauréat d’un très grand nombre de récompenses et distinctions, Edgar Morin avait inspiré plusieurs générations d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, de penseurs, d'artistes et de responsables public.

Son influence dépasse largement le champ académique : elle irrigue encore nos réflexions citoyennes et politiques sur l'éducation, la culture, l'écologie et l'avenir de nos démocraties.

« À travers le concept de « pensée complexe », Edgar Morin nous laisse en effet un legs unique, une manière d'habiter le monde qui nous apprend à relier nos idées, à reconnaître les interdépendances et à accueillir les contradictions sans les nier. Dans une époque marquée par les fractures, les certitudes hâtives et la tentation de la simplification, son œuvre semble plus actuelle et plus nécessaire que jamais.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses élèves et à ses lecteurs. Sa pensée continuera d’accompagner celles et ceux qui refusent les simplifications du monde et cherchent, à travers la connaissance, à mieux comprendre la condition humaine. »

Crédits photo : Edgar Morin, en 2015 (Lisaetwikipedia, CC BY-SA 4.0)

 

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
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Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.

20/05/2026, 16:13

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20 années depuis Gomorra, Roberto Savianio toujours au cœur du combat italien

Vingt ans après Gomorra (trad. Vincent Raynaud), Roberto Saviano a fait du Salon du livre de Turin un lieu de bilan et d’alerte. L’écrivain a relié le coût personnel de son enquête sur la Camorra à la saturation de l’information et aux tensions politiques autour de la culture italienne. Une intervention qui replace le livre au cœur des enjeux d’édition, de médias, de liberté d’expression et de hiérarchie des faits dans l’espace public contemporain du pays.

18/05/2026, 12:08

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“La mort nous ramène toujours à la littérature”

Valentin Spitz revient sur la mort de Google, son compagnon de quatorze ans. Né d’un deuil, ce récit raconte comment l’écriture a prolongé une présence, structuré le chagrin et transformé l’absence en livre.

13/05/2026, 17:55

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Roberto Saviano alerte Naples : le tourisme perd son vernis... et son attrait

Au théâtre Diana de Naples, Roberto Saviano a reçu le Prix Elsa Morante jeunesse pour l’engagement civil. Devant près de mille élèves, l’auteur a opposé au récit d’une ville sauvée par le tourisme une alerte sur l’accès clandestin aux armes. Son intervention, rapportée par La Repubblica Napoli, replace le livre primé dans un débat sur sécurité, formation et travail, loin d’une réponse réduite à l’ordre public ou à l’image urbaine vendue seule.

12/05/2026, 15:41

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David Toscana transforme une bataille en roman sur les vaincus

Couronné par le prix Alfaguara 2026, David Toscana revient, dans son nouveau roman, sur l’aveuglement de soldats bulgares par Basile II après la bataille de Klyuch, au col du Kleidion, en 1014. Un entretien accordé à EFE éclaire l’ambition du livre : déplacer l’histoire vers la perception, la mémoire des vaincus et le rôle du lecteur face aux récits que le pouvoir n’a pas conservés, au plus près de la survie d’un peuple et de sa langue. 

12/05/2026, 11:49

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“Le pire ne naît pas du chaos, mais de l’organisation”

Je n’ai pas écrit Requiem pour un cri pour vous divertir. Il est né d’un silence fracassant, le jour où j’ai découvert que certains cris n’avaient jamais été entendus. Les polars évoquent souvent des crimes visibles où les tueurs ensanglantés naissent de faits divers, où les monstres rassurent parce qu’ils ont un visage, une histoire que l’on peut démanteler. Par Marie Capron.

12/05/2026, 09:47

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Koji Suzuki, l’auteur de Ring et figure majeure de la J-horror, est mort à 68 ans

Le romancier japonais Koji Suzuki, connu dans le monde entier pour avoir imaginé l’univers de Ring, est mort le 8 mai 2026 dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une maladie non révélée par les médias japonais. Il avait 68 ans. Né à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, l’écrivain laisse une œuvre qui aura profondément marqué la littérature d’horreur contemporaine, mais aussi le cinéma japonais et international. 

11/05/2026, 12:22

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“La Creuse n’est pas toujours clémente”

François Pacaud revient sur la naissance de D’ombres et de crocs, roman fantastique ancré dans la Creuse de son enfance. Un territoire familier devenu matière romanesque, où le silence, les forêts et les secrets familiaux font peu à peu vaciller le réel.

11/05/2026, 11:07

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Les origines juives de J.D. Salinger au cœur d’une correspondance inédite dévoilée

De nouvelles lettres inédites de J.D. Salinger viennent d’être dévoilées par le libraire londonien Peter Harrington Rare Books. Une découverte précieuse tant l’auteur de L’Attrape-cœurs demeure une figure insaisissable de la littérature américaine. Dans cette correspondance adressée à son éditeur au début des années 1950, l'Américain évoque son refus d’être défini par ses origines juives et irlandaises, son rapport compliqué à la célébrité… et sa volonté farouche de protéger son œuvre de toute lecture biographique.

 

11/05/2026, 10:49

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Anaïs Nin : trois textes phares réunis dans une nouvelle édition poche

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque publieront le 11 juin 2026 un coffret poche consacré à Anaïs Nin. L’ensemble rassemblera trois textes majeurs de l’autrice : La Maison de l’inceste, Un hiver d’artifice et La Cloche de verre, accompagnés d’un livret inédit illustré de photographies et de facsimilés de lettres manuscrites.

08/05/2026, 08:04

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Qui succédera à Mario Vargas Llosa à l'Académie française ?

Le jeudi 7 mai prochain, les membres de l'Académie française sont appelés à voter pour élire une personnalité au fauteuil 18, précédemment occupé par Mario Vargas Llosa. 9 candidatures ont été reçues et acceptées par l'institution.

05/05/2026, 12:11

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Villa Swagatam : de l'Asie du sud à la France, une nouvelle saison de résidences

L’Institut français en Inde et l’Ambassade de France en Inde initient la quatrième édition de Villa Swagatam, un programme de résidences croisées conçu pour favoriser un dialogue artistique et littéraire durable entre la France et l’Asie du Sud. Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 31 mai prochain.

05/05/2026, 10:47

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Mort de Madeleine Gagnon, figure féministe des lettres québécoises

La poète, romancière et essayiste québécoise Madeleine Gagnon, née en 1938 à Amqui, est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 87 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre aussi foisonnante que respectée, qui a nourri les combats féministes et participé à la libération de la parole des femmes.

04/05/2026, 10:26

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Une agente littéraire et autrice prometteuse meurt à 30 ans

L’autrice et agente littéraire galloise Rhian Thomas-Parry, également connue professionnellement sous le nom de Rhian Parry, est morte le 25 avril 2026, à l’âge de 30 ans, après un diagnostic de cancer de stade 4, rapporte The Bookseller. Elle était entourée de son époux Hugh et de sa famille.

30/04/2026, 18:06

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Mort de Roger Establet, figure de la sociologie de l’éducation

Roger Establet est mort le 8 avril 2026 à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône, à l’âge de 88 ans. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie devenu sociologue, il a marqué la sociologie française par ses travaux sur l’école, les inégalités sociales et les transformations des liens sociaux, souvent menés avec Christian Baudelot.

29/04/2026, 15:33

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Traducteurs et traductrices : Cyril Laumonier élu président de l’ATLF

L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) a procédé au renouvellement de son bureau à l’issue de son conseil d’administration du 17 avril 2026. Cette nouvelle équipe dirigeante est élue pour une durée d’un an, renouvelable.

28/04/2026, 16:13

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Gerry Conway, pilier de la maison Marvel, est mort à l'âge de 73 ans

Un des principaux artisans des succès éditoriaux de la maison d'édition Marvel, Gerry Conway, est mort le 27 avril à l'âge de 73 ans, a confirmé le groupe. Le scénariste venait d'entrer au sein du Will Eisner Comic Awards Hall of Fame et a marqué l'histoire des comics par ses personnages forts et des péripéties à l'impact émotionnel particulièrement puissant.

28/04/2026, 15:57

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FIBD : “LES AUTRICES ET AUTEURS NE VEULENT PLUS JAMAIS ENTENDRE PARLER DE VOUS”

Après l’annulation du FIBD 2026, Denis Bajram rappelle que la chute du festival ne vient pas d’abord des pouvoirs publics, mais du boycott des autrices et auteurs. Si le texte ne modifie pas les faits établis : l’annulation du FIBD 2026 résulte d’un faisceau de facteurs — boycott, retrait des financeurs, crise de gouvernance.

 

28/04/2026, 15:53

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Dick Matena, le Néerlandais qui passait d’un monde graphique à l’autre, est mort

Le dessinateur et scénariste néerlandais Dick Matena est mort le 26 avril 2026, deux jours après son 83e anniversaire. Auteur prolifique, formé chez Maarten Toonder avant de devenir l’une des figures les plus mobiles de la bande dessinée des Pays-Bas, il laisse une œuvre traversée par l’humour, la science-fiction, l’expérimentation graphique et l’adaptation littéraire.

27/04/2026, 11:36

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David Malouf meurt, laissant la littérature australienne en deuil

David Malouf, mort le 22 avril à 92 ans, occupait une place centrale dans la littérature australienne contemporaine. Romancier, poète, essayiste et librettiste, il a construit une œuvre ample, traversée par Brisbane, l’histoire coloniale et les grands récits fondateurs. De Johnno à Ransom, en passant par Remembering Babylon, son parcours mesurait l’influence mondiale acquise par les lettres australiennes.

24/04/2026, 11:29

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Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé

L’auteur de bande dessinée Jean-Benoît Meybeck, dit Meybeck, est mort en avril 2026 à l’âge de 53 ans, nous apprend le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, dont il fut l’une des figures. Le natif de Grenoble laisse derrière lui une œuvre marquée par l’engagement, la transmission et une exigence intellectuelle constante, ainsi qu’un souvenir fort auprès de ses pairs.

24/04/2026, 11:14

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Une voix libre de la science-fiction s’éteint : Dominique Douay

L’écrivain de science-fiction Dominique Douay est mort le 19 avril 2026, à l’âge de 82 ans. Né le 16 mars 1944 à Romans-sur-Isère, il laisse derrière lui une œuvre singulière, marquée par les engagements politiques et les expérimentations formelles qui ont traversé la science-fiction française des années 1970 à aujourd’hui.

23/04/2026, 17:20

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Camille Laurens prend la tête de la Maison Roger Martin du Gard

La romancière Camille Laurens a été nommée présidente de la Maison Roger Martin du Gard, à Sérigny (Orne), explique Ouest-France. Membre du jury du prix Goncourt, elle succède à la tête de ce lieu consacré à l’écrivain, prix Nobel de littérature en 1937, dont elle devra accompagner les activités et la gestion.

21/04/2026, 14:54

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“Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré”

Sur TV5 Monde, Boualem Sansal banalisait son départ de Gallimard et son arrivée chez Grasset. L’entretien produit l’effet inverse. Entre limogeage d’Olivier Nora, inquiétudes sur la liberté éditoriale et questions sur son positionnement politique dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, le transfert de l’écrivain prend la forme d’un concentré des tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.

21/04/2026, 12:44

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Desmond Morris, qui a révolutionné notre regard sur l’humain, est mort

Le zoologiste britannique Desmond Morris, figure majeure de la vulgarisation scientifique et auteur du best-seller Le Singe nu, est mort le 19 avril à l’âge de 98 ans. Son fils, Jason Morris, a salué « une vie entière de découvertes, de curiosité et de créativité », rappelant que son père « a continué à écrire et à peindre jusqu’à sa mort », relaie l'AFP.

20/04/2026, 17:33

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Ian Watson, figure de la “SF intellectuelle”, est mort

Ian Watson, écrivain britannique de science-fiction parmi les plus singuliers de sa génération, est mort à Gijón, en Espagne, à l’âge de 82 ans. Né à St Albans, en Angleterre, il laisse derrière lui une œuvre abondante et exigeante, qui aura durablement marqué le genre par son ambition intellectuelle et sa liberté formelle.

20/04/2026, 11:58

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Crise Nora-Grasset : les auteurs de Stock entrent en scène

La crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora de Grasset s’étend désormais à l’ensemble du groupe Hachette. Dans une tribune, des auteurs publiés chez Stock dénoncent la « destruction » de leur maison sœur et se disent prêts à rompre à leur tour. Au-delà du cas Grasset, c’est l’équilibre entre indépendance éditoriale et contrôle actionnarial qui se retrouve ouvertement contesté.

20/04/2026, 06:30

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Contrats d’édition : pourquoi tant d’auteurs cèdent des droits jamais exploités ?

Un déséquilibre durable dans les contrats d’édition ressort d'une enquête menée par l’ADAGP, la SGDL et le Snac auprès de 475 autrices et auteurs. Sur 659 contrats analysés, les cessions de droits dérivés apparaissent très étendues, mais rarement suivies d’une exploitation effective ou d’une rémunération. Lisibilité des clauses, opacité des relevés et faiblesse des engagements promotionnels composent un tableau préoccupant.

17/04/2026, 13:35

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À la Brasserie Lipp, le Prix Cazes recase un certain Gabriel Matzneff

La cérémonie de remise du Prix Cazes, ce mardi 14 avril à la Brasserie Lipp, à Paris, a abrité un bien sombre personnage des lettres françaises, en la personne de Gabriel Matzneff. Sous le coup d'une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, il aurait été invité par Claude Guittard, ancien directeur de la Brasserie Lipp et secrétaire général du Prix Cazes.

17/04/2026, 10:45

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Défaut d'information des auteurs : un éditeur condamné en appel

Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.

29/05/2026, 13:13

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Rencontres nationales de la librairie à Rennes : le programme

Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.

29/05/2026, 09:22

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Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle

À Montpellier, la librairie Sauramps Comédie traverse une nouvelle étape sensible : La Gazette de Montpellier évoque un déménagement en vue, alors que l’enseigne historique du Triangle affronte depuis plusieurs mois un double dossier, immobilier et économique. Entre locaux dégradés, chiffre d’affaires en recul et recherche de solutions, l’avenir du vaisseau amiral reste scruté de près.

28/05/2026, 16:51

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Rachat de Ceconomy par JD.com : Bruxelles ouvre une enquête

La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.

28/05/2026, 16:19

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Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.

28/05/2026, 15:49

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France : le marché du livre perd 10 millions d’exemplaires en deux ans

Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).

28/05/2026, 15:08

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Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?

Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.

28/05/2026, 12:20

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Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».

28/05/2026, 12:13

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Fermeture d'une librairie mexicaine historique

La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.

28/05/2026, 11:05

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Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature

En s’inspirant du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, nous allons suivre Lucie, aventurière engagée de l’association Uni-Vert Sport au travers d'un documentaire visant à sensibiliser à la protection de la biodiversité. À vélo, elle retracera pas à pas l’itinéraire de Nils, s’immergeant dans le récit pour confronter, cent vingt ans plus tard, les descriptions du livre à la réalité : que reste-t-il du lac Tåkern, des forêts sauvages ou encore des montagnes de minerai de fer ?

28/05/2026, 10:53

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Auto-édition et résistance douce : une artiste mayennaise publie son premier livre

Dans son essai Je te rends le mot Artiste, manifeste pour ralentir, créer et résister, Y-Lan, artiste et autrice mayennaise, interroge la place de la créativité dans nos vies. Partant de sa propre expérience de vie, elle ouvre un espace de réflexion. Et si ralentir, créer étaient possibles et enviables ? Plutôt que courir et consommer ? Sans injonction ni discours culpabilisant, elle ouvre un chemin possible vers une vie porteuse de sens. Et si toi aussi tu étais Artiste ?

28/05/2026, 10:52

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Création d'un catalogue régional pour les livres jeunesse autochtones

Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.

28/05/2026, 10:49

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Bolloré et la culture : “Ne nous trompons pas de combat”, prévient Pégard

Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».

28/05/2026, 09:56

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Editis : FO demande des comptes à Daniel Křetínský

Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.

27/05/2026, 17:27

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Comment Amazon a exploité l'image de la mythique librairie Shakespeare and Company

Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.

27/05/2026, 15:12

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Vente spéciale en soutien aux éditions Anacharsis

Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !

27/05/2026, 12:43

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Soldat & Molécules, ta romcom militaire explosivement adorable !

Soldat & Molécules, une romcom bodyguard militaire, inspiré du film Babysittor et des comédies romantiques des débuts des années 2000-2010 !

27/05/2026, 12:40

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Le Brésil cartographie ses éditeurs pour structurer la filière livre

Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.

27/05/2026, 12:10

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“C’est ça, la littérature : pas l’ambition, pas la posture, pas Gallimard”

Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.

27/05/2026, 11:59

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Les ventes de livres américaines progressent à peine en 2026

L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.

27/05/2026, 11:58

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Dans cette librairie, on promet “le bonheur pour toujours”

La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.

 

27/05/2026, 11:53

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À Aire-sur-l'Adour, la librairie La Rêverie en redressement judiciaire

Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».

27/05/2026, 11:49

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Hachette Livre crée un nouveau pôle BD et redessine toute sa branche Illustré

Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.

27/05/2026, 11:28

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Après 40 ans, cette librairie indépendante change d’adresse en fanfare

Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.

26/05/2026, 18:18

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Une demande de redressement judiciaire confirmée pour Furet du Nord/Decitre

Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.

26/05/2026, 15:17

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À Dakar, les libraires africains préparent l’avenir du livre

Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.

26/05/2026, 11:58

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Les éditeurs à la recherche d'un allié dans la lutte anti-piratage de l'IA

L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.

25/05/2026, 11:47

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BiblioCLUB 2026 s'adresse aussi aux adolescents et mise sur les récits d’enquête

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.

25/05/2026, 09:01

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Astérix et Gobelins célèbrent 50 ans d’animation française

À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française. 

25/05/2026, 09:00

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Christian Bourgois fête ses 60 ans : Tolkien, Fosse et les grandes voix d’un catalogue culte

Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.

24/05/2026, 06:46

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Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes”

Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.

23/05/2026, 11:54

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États américains : les lois sur la censure de livres changent sous pression

Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.

23/05/2026, 11:41

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Des livres scientifiques écrits avec l’IA, mais sous contrôle humain

Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.

23/05/2026, 11:08

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Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre

Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.

22/05/2026, 16:28

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À Meyssac, Antoine Peuchmaurd prépare l'ouverture de la Librairie Modestine

Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.

22/05/2026, 12:52

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Catherine Pégard, interrogée sur l'empire Bolloré, botte en touche

En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.

22/05/2026, 10:12

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