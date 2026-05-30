Ghost in the Shell : la nouvelle série dévoile ses premiers épisodes à Annecy

La saga cyberpunk Ghost in the Shell fera son retour à Annecy avec la projection en première mondiale des deux premiers épisodes de la nouvelle série animée produite par Science SARU.

La séance aura lieu le 22 juin à 9 h 30 au Centre Bonlieu. Elle sera précédée d’une présentation consacrée à la fabrication de la série, en présence du réalisateur Mokochan et des producteurs Kohei Sakita, Kengo Abe et Daichi Sasa. Mokochan participera également à une séance de dédicaces à 16 h au Forum de Bonlieu.

Les deux premiers épisodes seront ensuite projetés dans les salles françaises les 3 et 4 juillet, en partenariat avec mk2.Alt, accompagnés d’un making-of inédit.

L’histoire se déroule au Japon en 2029. Motoko Kusanagi, cyborg au corps artificiel, intègre la Section 9 de la Sécurité publique sous les ordres de Daisuke Aramaki. Aux côtés de Batô, elle enquête sur des cybercrimes et des conspirations internationales, jusqu’à remonter la piste du mystérieux hacker « Puppet Master ».

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Créé par Shirow Masamune en 1989, Ghost in the Shell suit les enquêtes du Major Kusanagi dans un futur marqué par les réseaux mondiaux, les augmentations cybernétiques et les questions d’identité. Considérée comme une œuvre majeure du cyberpunk japonais, la franchise a connu de nombreuses adaptations en animation, au cinéma et en jeu vidéo.

Cette nouvelle série est produite par Science SARU, studio notamment connu pour INU-OH, The Colors Within et DAN DA DAN.

Par Dépêche

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