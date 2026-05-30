Inde : un ouvrage sacré éblouit par ses illustrations

Un manuscrit hindi du Ramcharitmanas daté de 1794, enrichi de près de 400 illustrations, a été présenté à Lucknow dans une exposition des archives de l’Uttar Pradesh. L’information, rapportée par The Times of India, s’inscrit dans un projet consacré au patrimoine manuscrit indien, organisé dans le cadre de la mission Gyanbharatam.

Le Ramcharitmanas, composé par Tulsidas au XVIe siècle, occupe une place majeure dans la tradition dévotionnelle hindoue. Le manuscrit exposé attire l’attention par son ampleur iconographique : les images y accompagnent des épisodes de la vie de Rama, transformant le texte en récit visuel. Pour un public non spécialiste, le chiffre parle immédiatement : près de 400 illustrations dans un seul volume manuscrit.

Des étudiants face aux manuscrits

Ainsi, plus de 250 étudiants venus de différents districts de l’Uttar Pradesh ont participé au programme. L’exposition présentait plusieurs manuscrits rares, dont ce Ramcharitmanas illustré. Les organisateurs ont aussi montré un manuscrit sanskrit de la Shrimad Bhagavad Gita daté de 1967, comprenant les 700 vers et sept représentations illustrées liées à Krishna.

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La manifestation ne se limitait pas à une vitrine patrimoniale. Elle associait atelier, exposition et sensibilisation à la conservation. Amrit Abhijat, responsable administratif chargé notamment de la culture et du tourisme dans l’État, a insisté sur l’importance des documents originaux et des manuscrits dans la transmission historique. Le programme a également donné lieu à la présentation de deux publications, Gyanbharatam Nirdeshika et Colonial Lucknow.

Le texte sacré comme objet visuel

L’intérêt éditorial dépasse la rareté. Dans un manuscrit de ce type, le texte n’existe pas seul : il dialogue avec l’image, la mise en page, les pigments, le geste du copiste et les choix du commanditaire. Les illustrations ne servent pas seulement d’ornement. Elles accompagnent la lecture, guident la mémoire et donnent une présence matérielle aux scènes religieuses.

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La mission Gyanbharatam donne un cadre national à cette mise en valeur. Le ministère indien de la Culture présente cette initiative comme un effort de repérage, de documentation et de préservation du patrimoine manuscrit. Le ministère indien de la Culture précise que le National Manuscript Survey a été lancé le 16 mars 2026 afin de cartographier les manuscrits conservés dans les institutions, collections privées, temples, bibliothèques et autres dépôts.

À Lucknow, l’exposition donne une incarnation concrète à ce programme : un volume ancien, un récit connu de millions de lecteurs, et des centaines d’images qui rappellent que le patrimoine manuscrit indien est aussi un patrimoine visuel.

Crédits illustration : édition de 1810 du Ramcharitmanas

Par Clément Solym

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