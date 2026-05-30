Un herbier manuscrit de 1746 retrouvé dans un couvent italien

Un livre peut parfois contenir autre chose que des mots. À Venise, la Biblioteca Nazionale Marciana consacre une présentation à L’erbario di Fra Giuseppe da Spello, publication née de la redécouverte d’un herbier manuscrit du XVIIIe siècle dans un couvent franciscain de la campagne ombrienne. L’événement, annoncé par le ministère italien de la Culture, se tenait le 28 mai dans le cadre du Maggio dei Libri.

L’objet original date de 1746. Il est attribué à frère Giuseppe da Spello, religieux franciscain doté de compétences d’infirmarius, c’est-à-dire chargé du soin des malades. L’herbier réunit 413 exsiccata, plantes séchées et conservées au moment de leur floraison. Le volume associe ainsi écriture, classement, observation botanique et usage médicinal.

Un livre où chaque page devient un tableau

La découverte revient à Romilda Saggini, historienne et paléographe, qui a retrouvé le manuscrit dans la bibliothèque d’un couvent franciscain. La Marciana précise que cette trouvaille a ouvert une longue recherche, dont le résultat a été publié en 2025 par Il Formichiere.

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L’herbier est aujourd’hui conservé à la Biblioteca Porziuncola. La partie botanique de l’étude a été confiée à Elsa Mariella Cappelletti, ancienne préfète de l’Orto Botanico de Padoue, et à Giancarlo Cassina, conservateur du même jardin botanique. Le manuscrit dépasse donc le simple intérêt bibliophilique : il documente aussi une pratique de soin, une manière de collecter les plantes et une culture savante liée aux communautés religieuses.

La page du ministère italien cite Romilda Saggini : « Chaque page est un tableau… parce que celui qui a fait ce livre aimait le beau. » La formule résume la force visuelle du manuscrit. Les plantes ne sont pas seulement rangées pour mémoire : elles sont disposées avec une attention esthétique que la bibliothèque présente comme l’une des qualités majeures de l’objet.

Quand la pharmacie devient patrimoine écrit

L’herbier raconte un rapport ancien entre nature, maladie et livre. Avant l’industrialisation des médicaments, les savoirs thérapeutiques circulaient par des recueils, des recettes, des observations et des herbiers. Ici, la plante réelle accompagne le savoir écrit, comme si le livre conservait à la fois le nom, la forme et l’usage.

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Le cas de Giuseppe da Spello intéresse aussi l’histoire des bibliothèques conventuelles. Ces fonds contiennent souvent des objets hybrides : manuscrits, livres de recettes, catalogues, herbiers, notes de soins ou registres de communautés. Leur redécouverte dépend d’un patient travail de repérage, puis d’un dialogue entre bibliothécaires, historiens, botanistes et conservateurs.

La présentation vénitienne ne marque pas la découverte elle-même, mais son entrée dans un circuit public plus large. Elle donne à voir un livre singulier : un manuscrit de médecine où 413 plantes séchées ont traversé près de trois siècles.

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Crédits photo : Biblioteca Nazionale Marciana

Par Victor De Sepausy

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