Morgane Caussarieu et Vincent Tassy Prix du Roman Francophone des Imaginales 2026

Les lauréats 2026 :

Roman francophone

Festin de larmes, de Morgane Caussarieu et Vincent Tassy (ActuSF)

Roman étranger traduit

La Sorcière à la jambe d’os, de Želimir Periš, traduit par Chloé Billon (Le Sonneur)

Jeunesse

Le Cercle de ronces, de Camille Anssel (Gallimard Jeunesse)

Album relevant de l’imaginaire au sens large, de 3 à 6 ans

Dodorama, de Marion Arbona (Sarbacane)

Illustration

Incendium, de Dominik Mayer (Caurette)

Bande dessinée, fantasy, science-fiction, anticipation

Helen de Wyndhorn, de Tom King, illustré par Bilquis Evely (Glénat)

Le Prix Imaginales repose sur quatre jurys distincts, chargés d’évaluer les différentes catégories. Pour les romans francophone et étranger traduit, le jury 2026 réunit Lloyd Chéry, Céline Huchard, Léonore Periz et Anne Ruiz.

Le Prix Imaginales du roman jeunesse est confié à Frédéric Flusin, Florence Gérard, Nadine Petitjean et Estelle Vagner. Le Prix Imaginales de l’album est attribué par Corinne Arrouey, Élise Barthélemy, Florent Kieffer et Sabine Lesur.

Enfin, le jury du Prix Imaginales de la bande dessinée et de l’illustration rassemble Victor Battaggion, Laurence Grivot, Hubert Prolongeau, Antoine Ruiz et Olivier Souillé.

Un nouveau prix participatif pour 2027

Les prix scolaires des Imaginales 2026 ont également distingué trois romans jeunesse. Le Prix Imaginales des collégiens revient à Victor Dixen pour Agence Perdido, tome 1 : Les Derniers Retrouveurs, publié chez Bayard Jeunesse. Le Prix Imaginales des écoliers récompense Marine Orenga pour Les Gardiens des quatre Orients, tome 1 : Le Soleil de minuit, paru chez Gulf Stream. Enfin, le Prix Imaginales des lycéens est attribué à Gaël Aymon pour 17 ans à jamais, publié chez Nathan.

Les prix des bibliothécaires complètent ce palmarès. Le Prix Imaginales des bibliothécaires 2026 revient à Anouck Faure pour Aatea, publié chez Argyll. Le Prix Imaginales de la bande dessinée des bibliothécaires est attribué à Pierre Alexandrine pour L’Amourante, publié chez Glénat.

Nouveauté annoncée pour 2027 : les Imaginales lanceront un Prix des festivaliers, avec un jury composé de lecteurs du festival. Les participants disposeront d’un an pour lire les titres d’une sélection dédiée et voter. Les inscriptions au jury sont ouvertes, dans la limite des places disponibles.

Le palmarès 2025 avait distingué Fabien Cerutti dans la catégorie Roman francophone pour Kosigan, un printemps de sang, publié aux éditions Mnémos. Le Prix du Roman étranger traduit était revenu à Robert Jackson Bennett pour Les Cités divines, tome 1, La Cité des marches, traduit par Laurent Philibert-Caillat et publié chez Albin Michel Imaginaire.

En jeunesse, La Tisseuse de vents de Nina Lan, publié chez Didier Jeunesse, avait été récompensé. Le Prix de l’album était revenu à Un abri d’Adrien Parlange, publié à La Partie. Le Prix de l’illustration avait couronné Dragons & Merveilles de Philippe-Henri Turin, chez Gautier-Languereau. Enfin, le Prix de la bande dessinée avait distingué La Cuisine des ogres, trois-fois-morte, de Fabien Vehlmann et Jean-Baptiste Andreae, publié chez Rue de Sèvres.

En 2025, les prix des bibliothécaires avaient distingué Plein Ciel de Siècle Vaëlban, publié chez Bragelonne, en catégorie roman, et Minuit passé de Gaëlle Geniller, paru chez Delcourt, en bande dessinée. Les prix scolaires avaient récompensé Crocs de Loup, tome 3, Le Sceptre d’Ellondor, d’Arnaud Druelle, chez Gulf Stream, pour les écoliers ; Le Règne animal d’Adrien Tomas, chez Rageot, pour les collégiens ; et Oxcean de Nicolas Michel, chez Talents Hauts, pour les lycéens.

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Crédits photo : Vincent Tassy et Morgane Caussarieu (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - À Épinal, les Imaginales célèbrent 25 ans d’imaginaire

Par Hocine Bouhadjera

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