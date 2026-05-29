Taylor Jenkins Reid : Carrie Soto revient sur le court

Taylor Jenkins Reid ouvre Le Retour de Carrie Soto comme on entre dans un stade à l’instant où le silence précède le coup. Au premier rang de Flushing Meadows, Carrie regarde Nicki Chan s’approcher du record qu’elle croyait sien pour toujours. Rien de spectaculaire n’a encore eu lieu, sinon cette crispation intérieure : une ancienne reine comprend que sa légende ne lui appartient plus tout à fait. De là naît le roman : reprendre la raquette.

Une championne contre son propre mythe

Le Retour de Carrie Soto organise son récit autour d’un retour impossible à réduire à une revanche sportive. Carrie a trente-sept ans, un genou qui ne répond plus comme avant, une réputation féroce et vingt titres du Grand Chelem à défendre. Le projet semble limpide : revenir, gagner, reconquérir. Mais Reid déplace l’enjeu. Le vrai match se joue entre l’athlète et l’image qu’elle a construite d’elle-même, entre la volonté d’écraser et l’obligation d’admettre que le corps, le temps et le deuil modifient les règles.

La voix de Carrie porte cette tension. Elle calcule, jauge, tranche. Son regard transforme chaque adversaire en problème tactique, chaque émotion en donnée parasite. Reid ne cherche pas à rendre son héroïne aimable. Carrie reste cassante, orgueilleuse, presque incapable de séparer sa valeur de ses victoires. Quand elle formule son enfance en une ligne, tout est déjà là : « J’allais être la meilleure. » L’ambition tient lieu de destin, mais aussi de refuge.

Le court comme langue familiale

Le centre affectif du roman tient dans le lien entre Carrie et Javier Soto, son père, ancien joueur argentin devenu entraîneur. Veuf, exigeant, tendre sans douceur apparente, il forge sa fille sur les courts comme on répète une langue maternelle. Les fondamentaux, les services, les retours, les placements : tout devient une manière de vivre. Carrie ne grandit pas seulement dans le tennis, elle grandit par lui. Les matchs racontent des rapports de force ; les entraînements racontent une filiation.

La relation père-fille donne au livre ses plus belles vibrations. Javier pousse, corrige, admire, protège parfois mal. Carrie lui obéit, lui résiste, lui ressemble. Leur complicité ne supprime pas la violence d’un apprentissage fondé sur l’excellence. Elle l’éclaire. Le court tient lieu de maison, de deuil partagé, de promesse. Lorsque Javier lui dit : « On ne peut pas tout gâcher. Car le tennis n’est pas tout, pichona. », la phrase fend l’armure du livre. Elle contredit ce que Carrie a longtemps tenu pour une vérité absolue.

La mauvaise joueuse idéale

Le roman réussit aussi parce qu’il donne à entendre le bruit autour de Carrie. Transcriptions télévisées, commentaires, surnoms, regards des photographes : la championne n’affronte pas seulement Nicki Chan, Ingrid Cortez ou les autres joueuses du circuit. Elle affronte un récit public. La « Masse d’armes », la « connasse », l’ancienne gloire trop froide ou trop arrogante : tout le monde prétend savoir ce qu’elle signifie. Reid montre comment l’ambition féminine devient suspecte dès qu’elle refuse de sourire pour se faire pardonner.

Nicki Chan, surnommée « la Bête », occupe face à Carrie une place plus subtile qu’une rivale fonctionnelle. Elle incarne un autre temps du tennis féminin, une puissance nouvelle, mais aussi une demande de reconnaissance. Dans leur confrontation, la transmission se mêle à la menace. Nicki ne veut pas seulement battre Carrie ; elle veut être vue par elle. Cette nuance oblige Carrie à regarder autrement celle qu’elle préférait réduire à un obstacle.

Bowe Huntley, autre joueur lancé dans un ultime sursaut, desserre encore la mécanique. Avec lui, Carrie découvre une fragilité moins honteuse que prévu. Leur lien avance par piques, conseils mal reçus, attirance et respect sportif. Une image volée les montre ensemble ; Carrie observe simplement : « On a l’air heureux. » Dans un roman dominé par les records et les corps mis à l’épreuve, ce constat banal ouvre un espace que la championne ne sait pas encore habiter.

Gagner, perdre, rester debout

Taylor Jenkins Reid excelle dans les scènes de match. Elles restent claires, tendues, jamais réservées aux seuls lecteurs familiers du tennis. Le point se lit comme une pensée en mouvement : placement, angle, vitesse, faille, anticipation. La romancière transforme la technique en dramaturgie.

Carrie résume ainsi son retour : « Je suis de retour sur le champ de bataille, après des années sans avoir su comment vivre en temps de paix. » Tout le roman tient dans cette incapacité à quitter la guerre.

La trajectoire conserve parfois une efficacité très lisible, presque trop nette. Mais cette lisibilité sert la puissance du portrait. Le Retour de Carrie Soto ne prétend pas déconstruire le roman de compétition ; il l’habite pour y loger autre chose : une réflexion sur la gloire, l’héritage, la fatigue et la possibilité de ne plus confondre défaite et disparition.

Carrie Soto revient pour sauver son record. Elle découvre, plus douloureusement, qu’une vie ne se mesure pas seulement à ce qu’elle empêche les autres de lui reprendre.

Par Nicolas Gary

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