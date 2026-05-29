Le Prix littéraire de la Région Sud salue un roman et une BD

Près de 900 jurés ayant participé au Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Sud ont élu leurs lauréats, dans deux catégories.

Catégorie Roman

Ilaria de Gabriella Zalapi (Zoé)

Mai 1980. À la sortie de l'école, Ilaria, huit ans, monte dans la voiture de son père Fulvio. Commencent des années de cavale à travers l'Italie, un kidnapping qui, à hauteur d'enfant, peut prendre des allures d'aventure. Mais Fulvio boit trop. Et Ilaria oublie peu à peu les visages de sa mère et de sa sœur. Dans une langue saisissante, rapide et précise, ce roman relate de l'intérieur l'écroulement d'une petite fille qui observe et ressent tout. – Le résumé de l'éditeur pour Ilaria

Catégorie Bande dessinée

Carcajou de Eldiablo et Djilian Deroche

Dans le Grand Nord canadien, à la fin du XIXe siècle, Jay Foxton, entrepreneur sans scrupule à la tête de la Foxton Inc., règne sur la petite ville de Sinnergulch. Il détient la plupart des terrains et commerces du coin, et le maire et la police de la ville sont à sa botte. À quelques miles de là, vit un ermite solitaire et asocial : Gus Carcajou. À cause de son tempérament féroce qui le tient éloigné de la société, les ragots vont bon train sur lui : on le dit fils de démon et il s'accommode bien de cette réputation. Sur un grand terrain dont personne ne sait comment il en a fait l'acquisition, et dont il exploite chichement les réserves d'or pour acheter sa « gnôle » en ville, il vit de chasse et de pêche, en harmonie avec son environnement. Seulement, ce terrain regorge d'un autre type d'or qui commence à rapporter beaucoup : le pétrole. Attiré par l'appât du gain, Foxton est prêt à tout pour s'emparer de cet énorme magot qui lui échappe encore... quitte à faire flamber les superstitions populaires pour venir à bout de son ennemi juré. – Le résumé de l'éditeur pour Carcajou

À LIRE - Camille Loivier saluée par le Prix Vénus Khoury-Ghata 2026

Le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Sud fait découvrir chaque année 10 ouvrages contemporains (roman & bande dessinée). Il permet à 1000 jurés de rencontrer des auteurs et de se familiariser avec les acteurs et les lieux du livre. Il les encourage également à développer leur créativité grâce au concours d’écriture et aux ateliers artistiques.

L'année dernière, la récompense avait salué Lilia Hassaine pour son roman Panorama (Gallimard, 2023), et Grégory Panaccione pour sa BD La petite lumière (Mirages).

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Par Dépêche

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