Pump, tome 2 : sexe, mensonge et idéaux

Le premier tome de Pump, scénarisé par Rodolphe et dessiné par Laurent Gnoni (déjà aux éditions Anspach) ouvrait des perspectives plutôt ambitieuses. L’album racontait l’irrésistible ascension sociale, en plein Far West, d’un jeune homme, unique rescapé de l’attaque d’une diligence, qui en profitait pour s’inventer un pedigree.

Très librement inspiré de la véritable histoire d’un des ancêtres du président en exercice des États-Unis, ce premier volet nous contraignait, assez habilement, à nous prendre d’affection pour un héros roublard, menteur invétéré, arriviste sans scrupule, prêt à tout pour s’assurer une situation confortable dans un territoire où tous les coups ou presque sont autorisés.

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Dans ce deuxième volet, Ed Pump est toujours aussi blond, jeune et charmant, mais à force d’avoir fait avaler des couleuvres à tout son entourage, il va devoir ruser pour maintenir son honorabilité de façade. À la fois patron de salon, tenancier de bordel et adjoint du shérif, il a toutes les cartes en main pour réduire au silence les fantômes ressurgis de son passé de malfrat.

Sauf la pseudo cousine Betty, qui voit clair dans son jeu et refuse de se laisser impressionner. Aussi arriviste que lui, elle préfère tirer à son profit les infos dont elle dispose sur Pump que dénoncer au grand jour les entourloupes de cet arnaqueur professionnel. Cet épisode voit donc les deux protagonistes s’unir pour le meilleur (un peu) et pour le pire (surtout), dans lequel ils se complaisent.

Un duo d’enfer qui n’a pas froid aux yeux

C’est l’alliance entre Betty et Ed qui sert désormais de colonne vertébrale aux péripéties de l’histoire et, bien vite, ce qui met en danger le pouvoir de l’un risque fatalement de précipiter la chute de l’autre. Comme l’apparition inopinée d’un autre survivant de l’attaque de la diligence, alors qu’Ed Pump se croyait le seul à en avoir réchappé. Le trouble-fête va-t-il parvenir à faire vaciller le jeune homme sur son piédestal ?

Les deux héros retors trouveront-ils un moyen de ne pas céder à son chantage ? On imagine que oui, mais reste à voir comment... C’est l’un des enjeux principaux de cette nouvelle aventure.

Après un premier tome emballant, Pump se repose un peu sur ses lauriers. Le temps pressait-il au point de contraindre le dessinateur à faire vite, réduisant parfois ses personnages à des esquisses (tout en léchant tout de même les décors, comme dans le premier tome) ?

Du côté du scénario, c’est plutôt l’inverse : on sent l’auteur, Rodolphe, suffisamment sûr de son coup pour tirer en longueur et nous faire languir jusqu’à la toute dernière planche, où on apprend qu’il faudra attendre le troisième tome pour découvrir si la nouvelle menace porte à conséquence ou non. La difficulté, évidemment, c’est qu’une fois qu’un personnage a déjà menti et tué pour masquer ses mensonges, il est difficile de pousser le bouchon beaucoup plus loin sans transformer les protagonistes en barbares.

On ne boude pas son plaisir, cependant : Ed et Betty sont plus futés que jamais et prennent un malin plaisir à berner, piéger et trucider tous ceux qui ont le malheur de s’interposer sur leur route vers le succès. Ils sont affreux, sales et méchants, bien sûr, mais avec panache et dans la bonne humeur.

Ce sont des capitalistes pur jus : épris d’argent, d’or et de lauriers en toc. Imbus de leur personne et prêts marcher sur la tête et les plates-bandes de tous ceux qui ralentissent leur triomphe.

Reste à espérer que le troisième tome récompensera les attentes des lecteurs et déclenchera de nouveaux enjeux, plus intimes et viscéraux, pour les personnages.

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Par Nicolas Ancion

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