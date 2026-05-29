À Marseille, Joann Sfar visé par un appel au boycott du collectif Culture 13 en lutte

La venue de Joann Sfar au festival littéraire Oh les beaux jours !, à Marseille, suscite une vive controverse. Quelques jours avant son concert dessiné à La Criée, le collectif Culture 13 en lutte a appelé au boycott de l’auteur, l’accusant de relayer un discours favorable à la politique israélienne. Face à ces critiques, le dessinateur, le festival, plusieurs responsables politiques, le Crif Marseille-Provence et l’Observatoire de la liberté de création ont pris publiquement position pour défendre sa participation à l’événement.
Le 29/05/2026 à 13:16 par Clotilde Martin
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29/05/2026 à 13:16
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À quelques heures de sa montée sur scène au théâtre de La Criée, Joann Sfar se retrouve au centre d’une nouvelle polémique liée à ses prises de parole sur le conflit israélo-palestinien.
Lundi 25 mai, à la veille de l’ouverture de la dixième édition du festival littéraire marseillais Oh les beaux jours !, le collectif Culture 13 en lutte a diffusé sur Instagram un appel au boycott visant directement l’auteur du Chat du rabbin.
Dans un texte illustré par les couleurs du drapeau palestinien et accompagné du slogan « Sionistes hors de notre ville! », le collectif demande au festival d’annuler sa venue. L’appel est illustré par une photo de Joann Sfar, sur laquelle le mot “Boycott” apparaît en rouge.
Les auteurs du texte accusent Joann Sfar d’être « un relais médiatique francophone parmi les plus actifs d’un discours visant à relativiser les crimes commis par l’État israélien contre le peuple palestinien ». Ils estiment également qu’il utiliserait « une rhétorique qui contribue à rendre acceptable la poursuite de la politique coloniale et génocidaire israélienne », d'après Le Monde.
Dans La Provence, le collectif s'exprimait déjà : « sous couvert d’humanisme, de paix ou de dialogue, Joann Sfar développe en réalité une rhétorique qui contribue à rendre acceptable la poursuite de la politique coloniale et génocidaire israélienne ».
Le collectif renvoie notamment à la signature par Joann Sfar d’une lettre ouverte publiée en septembre 2025 dans Le Figaro. Les signataires demandaient alors à Emmanuel Macron de ne pas reconnaître un État palestinien sans conditions préalables, réclamant notamment la libération des otages israéliens et le démantèlement du Hamas.
Signée par une vingtaine de personnalités, dont Charlotte Gainsbourg, Arthur, Bernard-Henri Lévy ou Raphaël Enthoven, cette tribune avait alimenté un vif débat médiatique et politique.
Contacté par ActuaLitté, l’auteur affirme qu’il maintiendra sa venue à Marseille. « [C]e soir je suis a Marseille pour un (putain) de concert de musique manouche qui n'a absolument rien a voir avec le Proche Orient. Donc toute cette histoire est absurde. J'interviens a Marseille depuis trente ans et j'y suis toujours tres bien reçu, même si je suis... niçois. Je vais continuer, sans demander la permission a quiconque. »
Joann Sfar rejette fermement les accusations du collectif, estimant que ses membres « se trompent d’ennemi » et « n’ont évidemment pas lu [ses] livres ». L’auteur rappelle revenir de « deux ans au Proche-Orient », y compris dans des villes palestiniennes comme Ramallah, Naplouse ou Masafer Yatta, d’où il dit avoir rapporté « 1500 pages de témoignages », pour son livre Terre de sang, le temps du désespoir (Les Arènes).
Il souligne aussi avoir donné « 100 conférences depuis deux ans », au cours desquelles « les paroles ont toujours été libres » : « Un livre, une librairie, ça sert à ça. » Sfar dit s’être « fait que des amis » à Naplouse et Ramallah, et partager « ce que disent la plupart de [ses] interlocuteurs de là-bas ». « Et on voudrait m’interdire Marseille ? Je pense que c’est la honte », poursuit-il.
Pour lui, l’emploi du mot « sioniste » sur l’affiche du collectif vise en réalité le mot « juif » : « Ce sont des chasseurs de juifs, et ce sont évidemment des ennemis de la cause palestinienne. Je n’ai vu aucun antijuif à Ramallah ! ».
Depuis la diffusion de l’appel au boycott, Joann Sfar a multiplié les réactions sur son compte Instagram : « Désormais que la haine est encore plus grande j'ai la certitude qu'il est urgent de rester », souligne-t-il. L’auteur y a relayé de nombreux messages de soutien, ainsi que plusieurs prises de position en sa faveur émanant de personnalités du monde culturel et politique.
Du côté du festival Oh les beaux jours !, la réaction a été immédiate. L’équipe organisatrice indique avoir reçu un premier courrier de Culture 13 en lutte plusieurs jours avant la diffusion publique de l’appel. La direction affirme ne pas comprendre les accusations visant l’auteur, au regard même du contenu de son dernier livre.
Pour Fabienne Pavia, directrice du festival, dans les colonnes du Monde « Pas grand monde ne semble avoir lu Terre de sang, sinon, on ne ferait pas ce procès à Joann Sfar. »
À LIRE - Face aux menaces contre la liberté de création, le plan-plan du ministère de la Culture
Conacté par Actualitté, cette dernière n'a pas donné suite. L’auteur maintient donc sa représentation prévue vendredi soir à 20 heures à La Criée. Entouré de trois musiciens, il présentera un concert dessiné mêlant musique et illustration en direct.
L’appel au boycott a rapidement dépassé le cadre culturel pour devenir un sujet politique. À Marseille, le maire Benoît Payan a apporté son soutien au dessinateur ainsi qu’au festival : « Ce sont des messages de haine qui ne sont pas les bienvenus à Marseille. » Sophie Camard, maire des 1er et 7e arrondissements, a elle aussi soutenu publiquement la tenue de l’événement et la venue de l’auteur.
Le Crif et l’Observatoire de la liberté de création dénoncent une stigmatisation. Le Crif évoque : « une stigmatisation totale » visant « un artiste juif, attaché à Israël, que l’on voudrait exclure symboliquement de l’espace culturel marseillais ».
Même position du côté de l’Observatoire de la liberté de création (OLC), qui a diffusé un communiqué de soutien ce jour. L’organisation estime que le slogan utilisé dans l’appel au boycott est : « particulièrement ambigu ». L’OLC rappelle également qu'« aucun artiste ne doit être visé, empêché ou censuré en raison de ses opinions réelles ou supposées, de ses origines ou de sa religion ». L'organisation apport son « entier soutien » à l’auteur ainsi qu’au festival.
Depuis les attaques du 7 octobre et la guerre à Gaza, l’auteur multiplie les prises de parole, publications et interventions médiatiques sur le sujet. Cette exposition lui vaut régulièrement critiques et soutiens.
À LIRE - Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?
Par le passé, le député Aymeric Caron (Révolution écologique pour le vivant (REV)) l’avait notamment qualifié de « faux humaniste », l’accusant d’être « un militant pro-israélien pour qui la vie d’un soldat israélien vaut plus que celle d’un enfant palestinien ».
Joann Sfar avait répondu publiquement sur son réseau social Instagram : « depuis le 7 Octobre je lutte publiquement contre l'antisémitisme sans JAMAIS oublier le sort des palestiniens ».
À Marseille, la polémique autour de sa venue illustre une nouvelle fois la difficulté du débat public autour du conflit au Proche-Orient, jusque dans les manifestations culturelles. Malgré les appels à son exclusion, le festival maintient sa programmation et Joann Sfar entend bien monter sur scène vendredi soir devant le public marseillais.
Crédit image : Joann Sfar - Le Livre sur la place, 2015 -ActuaLitté, CC BY-SA 2.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.
27/05/2026, 11:58
La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.
27/05/2026, 11:53
Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».
27/05/2026, 11:49
Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.
27/05/2026, 11:28
Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.
26/05/2026, 18:18
Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.
26/05/2026, 15:17
Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.
26/05/2026, 11:58
L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.
25/05/2026, 11:47
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
25/05/2026, 09:01
À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française.
25/05/2026, 09:00
Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.
24/05/2026, 06:46
Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.
23/05/2026, 11:54
Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.
22/05/2026, 16:28
Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.
22/05/2026, 12:52
En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.
22/05/2026, 10:12
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