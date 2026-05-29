À Marseille, Joann Sfar visé par un appel au boycott du collectif Culture 13 en lutte

À quelques heures de sa montée sur scène au théâtre de La Criée, Joann Sfar se retrouve au centre d’une nouvelle polémique liée à ses prises de parole sur le conflit israélo-palestinien.

Lundi 25 mai, à la veille de l’ouverture de la dixième édition du festival littéraire marseillais Oh les beaux jours !, le collectif Culture 13 en lutte a diffusé sur Instagram un appel au boycott visant directement l’auteur du Chat du rabbin.

Dans un texte illustré par les couleurs du drapeau palestinien et accompagné du slogan « Sionistes hors de notre ville! », le collectif demande au festival d’annuler sa venue. L’appel est illustré par une photo de Joann Sfar, sur laquelle le mot “Boycott” apparaît en rouge.

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Les auteurs du texte accusent Joann Sfar d’être « un relais médiatique francophone parmi les plus actifs d’un discours visant à relativiser les crimes commis par l’État israélien contre le peuple palestinien ». Ils estiment également qu’il utiliserait « une rhétorique qui contribue à rendre acceptable la poursuite de la politique coloniale et génocidaire israélienne », d'après Le Monde.

Dans La Provence, le collectif s'exprimait déjà : « sous couvert d’humanisme, de paix ou de dialogue, Joann Sfar développe en réalité une rhétorique qui contribue à rendre acceptable la poursuite de la politique coloniale et génocidaire israélienne ».

Le collectif renvoie notamment à la signature par Joann Sfar d’une lettre ouverte publiée en septembre 2025 dans Le Figaro. Les signataires demandaient alors à Emmanuel Macron de ne pas reconnaître un État palestinien sans conditions préalables, réclamant notamment la libération des otages israéliens et le démantèlement du Hamas.

Signée par une vingtaine de personnalités, dont Charlotte Gainsbourg, Arthur, Bernard-Henri Lévy ou Raphaël Enthoven, cette tribune avait alimenté un vif débat médiatique et politique.

“La certitude qu'il est urgent de rester”

Contacté par ActuaLitté, l’auteur affirme qu’il maintiendra sa venue à Marseille. « [C]e soir je suis a Marseille pour un (putain) de concert de musique manouche qui n'a absolument rien a voir avec le Proche Orient. Donc toute cette histoire est absurde. J'interviens a Marseille depuis trente ans et j'y suis toujours tres bien reçu, même si je suis... niçois. Je vais continuer, sans demander la permission a quiconque. »

Joann Sfar rejette fermement les accusations du collectif, estimant que ses membres « se trompent d’ennemi » et « n’ont évidemment pas lu [ses] livres ». L’auteur rappelle revenir de « deux ans au Proche-Orient », y compris dans des villes palestiniennes comme Ramallah, Naplouse ou Masafer Yatta, d’où il dit avoir rapporté « 1500 pages de témoignages », pour son livre Terre de sang, le temps du désespoir (Les Arènes).

Il souligne aussi avoir donné « 100 conférences depuis deux ans », au cours desquelles « les paroles ont toujours été libres » : « Un livre, une librairie, ça sert à ça. » Sfar dit s’être « fait que des amis » à Naplouse et Ramallah, et partager « ce que disent la plupart de [ses] interlocuteurs de là-bas ». « Et on voudrait m’interdire Marseille ? Je pense que c’est la honte », poursuit-il.

Pour lui, l’emploi du mot « sioniste » sur l’affiche du collectif vise en réalité le mot « juif » : « Ce sont des chasseurs de juifs, et ce sont évidemment des ennemis de la cause palestinienne. Je n’ai vu aucun antijuif à Ramallah ! ».

Depuis la diffusion de l’appel au boycott, Joann Sfar a multiplié les réactions sur son compte Instagram : « Désormais que la haine est encore plus grande j'ai la certitude qu'il est urgent de rester », souligne-t-il. L’auteur y a relayé de nombreux messages de soutien, ainsi que plusieurs prises de position en sa faveur émanant de personnalités du monde culturel et politique.

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Du côté du festival Oh les beaux jours !, la réaction a été immédiate. L’équipe organisatrice indique avoir reçu un premier courrier de Culture 13 en lutte plusieurs jours avant la diffusion publique de l’appel. La direction affirme ne pas comprendre les accusations visant l’auteur, au regard même du contenu de son dernier livre.

Pour Fabienne Pavia, directrice du festival, dans les colonnes du Monde « Pas grand monde ne semble avoir lu Terre de sang, sinon, on ne ferait pas ce procès à Joann Sfar. »

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Conacté par Actualitté, cette dernière n'a pas donné suite. L’auteur maintient donc sa représentation prévue vendredi soir à 20 heures à La Criée. Entouré de trois musiciens, il présentera un concert dessiné mêlant musique et illustration en direct.

Une vague de réactions politiques

L’appel au boycott a rapidement dépassé le cadre culturel pour devenir un sujet politique. À Marseille, le maire Benoît Payan a apporté son soutien au dessinateur ainsi qu’au festival : « Ce sont des messages de haine qui ne sont pas les bienvenus à Marseille. » Sophie Camard, maire des 1er et 7e arrondissements, a elle aussi soutenu publiquement la tenue de l’événement et la venue de l’auteur.

Le Crif et l’Observatoire de la liberté de création dénoncent une stigmatisation. Le Crif évoque : « une stigmatisation totale » visant « un artiste juif, attaché à Israël, que l’on voudrait exclure symboliquement de l’espace culturel marseillais ».

Même position du côté de l’Observatoire de la liberté de création (OLC), qui a diffusé un communiqué de soutien ce jour. L’organisation estime que le slogan utilisé dans l’appel au boycott est : « particulièrement ambigu ». L’OLC rappelle également qu'« aucun artiste ne doit être visé, empêché ou censuré en raison de ses opinions réelles ou supposées, de ses origines ou de sa religion ». L'organisation apport son « entier soutien » à l’auteur ainsi qu’au festival.

Une série d’affrontements publics

Depuis les attaques du 7 octobre et la guerre à Gaza, l’auteur multiplie les prises de parole, publications et interventions médiatiques sur le sujet. Cette exposition lui vaut régulièrement critiques et soutiens.

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Par le passé, le député Aymeric Caron (Révolution écologique pour le vivant (REV)) l’avait notamment qualifié de « faux humaniste », l’accusant d’être « un militant pro-israélien pour qui la vie d’un soldat israélien vaut plus que celle d’un enfant palestinien ».

Joann Sfar avait répondu publiquement sur son réseau social Instagram : « depuis le 7 Octobre je lutte publiquement contre l'antisémitisme sans JAMAIS oublier le sort des palestiniens ».

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À Marseille, la polémique autour de sa venue illustre une nouvelle fois la difficulté du débat public autour du conflit au Proche-Orient, jusque dans les manifestations culturelles. Malgré les appels à son exclusion, le festival maintient sa programmation et Joann Sfar entend bien monter sur scène vendredi soir devant le public marseillais.

Crédit image : Joann Sfar - Le Livre sur la place, 2015 -ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin

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