Défaut d'information des auteurs : un éditeur condamné en appel

En novembre 2021, le chef cuisinier Christopher Coutanceau et Alice Coutanceau, qui dirige une agence de relation presse, signent un contrat avec les Éditions du Lizay, société gérée par Philippe Chauveau et domiciliée à Paris.

Le document porte sur la publication du livre Les Saisons de l'Océan, paru en novembre 2021, dans lequel le chef étoilé détaille les périodes de pêche ou de cueillage des espèces marines et dispense des conseils pour les cuisiner. L'ouvrage, distribué par Pollen, est vendu au prix de 25 €, sur lequel les coauteurs sont rémunérés à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires net des ventes pour les 5000 premiers exemplaires vendus, 12 % du 5001e au 10.000e titre écoulé et 15 % à partir du 10.001e.

En juillet 2022, l'éditeur leur informe que le livre s'est écoulé à 2659 exemplaires au 31 mai de cette même année. Les coauteurs en déduisent que l'éditeur a d'ores et déjà réalisé un chiffre d'affaires de 62.818 € à partir de ces ventes, et attendent leurs rémunérations. Celles-ci ne viendront pas, malgré une mise en demeure en février 2025.

Christopher et Alice Coutanceau assignent alors les Éditions du Lizay auprès du tribunal judiciaire de La Rochelle en mai 2025. En l'absence de comparution de la maison d'édition, la justice a condamné cette dernière, en juillet, à communiquer le nombre exact d'ouvrages vendus à la date de l'assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d'affaires net réalisé, à verser la somme de 6281 € à chacun des coauteurs, à assumer la totalité des dépens assortis de 1000 € supplémentaires pour Christopher et Alice Coutanceau.

Une condamnation confirmée

En septembre 2025, les Éditions du Lizay font appel de cette condamnation, sans contester, toutefois, le paiement de la somme de 6281 € aux coauteurs. Concernant l'information aux auteurs, la maison d'édition explique avoir « sous-traité l'édition et la commercialisation de l'ouvrage aux éditions PC », aujourd'hui liquidées, mais qui étaient également gérées par Philippe Chauveau.

Ces mêmes éditions PC détenaient les chiffres de vente du livre de Christopher et Alice Coutanceau et, après la liquidation, « les Éditions du Lizay ne dispos[ai]ent quant à elles d'aucun chiffre ni élément pour tirer des comptes et ne sont pas à même d'en établir ni d'en communiquer », peut-on lire dans la décision de la Cour d'appel, consulté par ActuaLitté.

L'argumentation n'a pas convaincu la justice. La sous-traitance ne permet pas, en effet, d'« éluder ses obligations contractuelles », d'autant plus qu'elle n'a pas été « entérinée par les auteurs ». Par ailleurs, les éléments manquent pour prouver que la liquidation judiciaire faisait obstacle « à son aptitude à connaître les ventes des livres dont elle reste l'éditeur ni à établir les arrêtés de compte qu'elle est contractuellement tenue de dresser chaque année ».

Sans contester, donc, le versement de 12.562 € aux auteurs, les Éditions du Lizay assuraient ne pas pouvoir s'acquitter de la somme dans l'immédiat, et réclamaient un délai. Cette demande n'a pas été acceptée par la Cour d'appel, en l'absence d'éléments pour prouver les difficultés financières.

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Les Éditions du Lizay doivent désormais communiquer aux coauteurs le nombre exact d'ouvrages vendus à la date de l'assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d'affaires net réalisé, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard.

Contactés, Christopher et Alice Coutanceau n'ont pas souhaité commenter, l'affaire étant toujours en cours. Nous avons tenté de joindre la défense des Éditions du Lizay, sans succès.

Photographie : Détail d'une sculpture d'Annette Vassiliu (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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