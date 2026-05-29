Défaut d'information des auteurs : un éditeur condamné en appel

Condamnées en juillet 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les Éditions du Lizay ont vu cette décision confirmée en appel, à Poitiers, au début du mois de mai. La structure s'est rendue coupable d'un défaut d'information de deux coauteurs, en ne communiquant ni arrêté de compte annuel ni relevé de leurs droits.
Le 29/05/2026 à 13:13 par Antoine Oury
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29/05/2026 à 13:13
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En novembre 2021, le chef cuisinier Christopher Coutanceau et Alice Coutanceau, qui dirige une agence de relation presse, signent un contrat avec les Éditions du Lizay, société gérée par Philippe Chauveau et domiciliée à Paris.
Le document porte sur la publication du livre Les Saisons de l'Océan, paru en novembre 2021, dans lequel le chef étoilé détaille les périodes de pêche ou de cueillage des espèces marines et dispense des conseils pour les cuisiner. L'ouvrage, distribué par Pollen, est vendu au prix de 25 €, sur lequel les coauteurs sont rémunérés à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires net des ventes pour les 5000 premiers exemplaires vendus, 12 % du 5001e au 10.000e titre écoulé et 15 % à partir du 10.001e.
En juillet 2022, l'éditeur leur informe que le livre s'est écoulé à 2659 exemplaires au 31 mai de cette même année. Les coauteurs en déduisent que l'éditeur a d'ores et déjà réalisé un chiffre d'affaires de 62.818 € à partir de ces ventes, et attendent leurs rémunérations. Celles-ci ne viendront pas, malgré une mise en demeure en février 2025.
Christopher et Alice Coutanceau assignent alors les Éditions du Lizay auprès du tribunal judiciaire de La Rochelle en mai 2025. En l'absence de comparution de la maison d'édition, la justice a condamné cette dernière, en juillet, à communiquer le nombre exact d'ouvrages vendus à la date de l'assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d'affaires net réalisé, à verser la somme de 6281 € à chacun des coauteurs, à assumer la totalité des dépens assortis de 1000 € supplémentaires pour Christopher et Alice Coutanceau.
En septembre 2025, les Éditions du Lizay font appel de cette condamnation, sans contester, toutefois, le paiement de la somme de 6281 € aux coauteurs. Concernant l'information aux auteurs, la maison d'édition explique avoir « sous-traité l'édition et la commercialisation de l'ouvrage aux éditions PC », aujourd'hui liquidées, mais qui étaient également gérées par Philippe Chauveau.
Ces mêmes éditions PC détenaient les chiffres de vente du livre de Christopher et Alice Coutanceau et, après la liquidation, « les Éditions du Lizay ne dispos[ai]ent quant à elles d'aucun chiffre ni élément pour tirer des comptes et ne sont pas à même d'en établir ni d'en communiquer », peut-on lire dans la décision de la Cour d'appel, consulté par ActuaLitté.
L'argumentation n'a pas convaincu la justice. La sous-traitance ne permet pas, en effet, d'« éluder ses obligations contractuelles », d'autant plus qu'elle n'a pas été « entérinée par les auteurs ». Par ailleurs, les éléments manquent pour prouver que la liquidation judiciaire faisait obstacle « à son aptitude à connaître les ventes des livres dont elle reste l'éditeur ni à établir les arrêtés de compte qu'elle est contractuellement tenue de dresser chaque année ».
Sans contester, donc, le versement de 12.562 € aux auteurs, les Éditions du Lizay assuraient ne pas pouvoir s'acquitter de la somme dans l'immédiat, et réclamaient un délai. Cette demande n'a pas été acceptée par la Cour d'appel, en l'absence d'éléments pour prouver les difficultés financières.
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Les Éditions du Lizay doivent désormais communiquer aux coauteurs le nombre exact d'ouvrages vendus à la date de l'assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d'affaires net réalisé, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
Contactés, Christopher et Alice Coutanceau n'ont pas souhaité commenter, l'affaire étant toujours en cours. Nous avons tenté de joindre la défense des Éditions du Lizay, sans succès.
Photographie : Détail d'une sculpture d'Annette Vassiliu (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...
26/05/2026, 18:22
Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.
26/05/2026, 18:18
Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.
26/05/2026, 15:17
Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.
26/05/2026, 11:58
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
25/05/2026, 09:01
À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française.
25/05/2026, 09:00
Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.
24/05/2026, 06:46
Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.
23/05/2026, 16:33
Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.
23/05/2026, 11:54
Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.
22/05/2026, 16:28
Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.
22/05/2026, 14:53
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