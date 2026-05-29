John Grisham en guerre contre YouTube et les livres audio générés par IA

John Grisham ne poursuit pas YouTube en justice, à ce stade, mais il désigne la plateforme comme l’un des foyers d’une piraterie audio dopée à l’intelligence artificielle. L’affaire part de The Widow, son thriller publié en anglais en octobre 2025 : une version non autorisée, lue par une voix synthétique et accompagnée d’images sans lien avec le récit, a circulé sur YouTube avec plus de 80.000 vues, selon l’enquête du New York Times.

Une piraterie plus difficile à repérer

Dans un courriel au quotidien américain, Grisham accuse les pirates qui exploitent son travail de devoir répondre de leurs actes au civil comme au pénal. Il ajoute que YouTube porte une part de responsabilité, estimant que la plateforme sait ce qui se passe sans l’arrêter.

Avec une formule des plus vindicatives, « YouTube est complice », se résume la colère de l’auteur, déjà engagé depuis 2023, avec l’Authors Guild et d'autres écrivains, dans une action contre OpenAI pour usage présumé d’œuvres protégées dans l’entraînement de modèles d’IA.

Le cas de The Widow révèle surtout une faille technique. YouTube dispose de Content ID, système qui compare les vidéos mises en ligne avec des fichiers de référence fournis par les ayants droit. Mais une lecture artificielle d’un texte protégé ne reproduit pas l’empreinte sonore de l’audiobook officiel. Si le texte subit de légères modifications, le fichier peut aussi échapper aux outils pensés pour retrouver des copies identiques.

ENQUÊTE - YouTube dépassé par l’IA : les pirates fabriquent de faux livres audio sans limites

Selon YouTube, cité dans l’enquête américaine, la vidéo restait accessible faute de demande de retrait. La plateforme affirme ne pas surveiller préventivement chaque atteinte au droit d’auteur et renvoie les titulaires de droits vers ses outils de signalement. La position concentre le grief des éditeurs : plus la production pirate devient rapide, plus la surveillance manuelle se transforme en course perdue.

L’audio, nouveau point chaud du droit d’auteur

The Widow dispose d’une édition audio officielle, référencée par Penguin Random House comme un audiobook lu par Michael Beck. La version pirate concurrence donc un format éditorial identifié, dans un secteur où l’interprétation vocale, la distribution et les droits représentent des investissements spécifiques. L’IA n’engendre pas seulement une copie dégradée : elle abaisse le coût d’une contrefaçon exploitable à grande échelle.

La semaine passée, l’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio, société spécialisée dans la protection et la licence d’actifs liés à l’IA. L’objectif consiste à documenter et faciliter le retrait de copies contrefaisantes d’œuvres littéraires, y compris des versions génératives qui reproduisent, imitent ou interprètent des livres audio protégés. Le communiqué vise explicitement YouTube.

D'ailleurs, la technologie TraceID de Vermillio doit servir à détecter les contenus illicites et à accélérer leur suppression. L’accord complète la stratégie judiciaire de l’AAP, qui rappelle avoir engagé en mars 2026 une action contre Anna’s Archive, site pirate accusé d’exploiter des stocks de contenus protégés. Le 19 mai dernier, la plateforme a été condamnée pour « infraction directe au droit d’auteur ».

Un front ouvert entre auteurs, éditeurs et plateformes

On le mesure bien, ce dossier dépasse le seul préjudice d’un auteur à succès, car il pose une question opérationnelle aux éditeurs : comment prouver et faire retirer une version audio générée par IA lorsque le fichier ne correspond ni à l’ebook, ni à l’audiobook officiel ? Subtil...

Évidemment, la responsabilité des plateformes qui hébergent les contenus mis en ligne par des tiers peu consciencieux reviendra sur la table. D'autant que les outils algorithmiques recommandent et monétisent ces éléments, pour leur plus grand profit.

Dans le cas Grisham, la qualification juridique précise dépendra des procédures engagées et des demandes de retrait effectivement déposées. En l’état des éléments accessibles, aucune plainte spécifique de John Grisham contre YouTube n’est établie. La suite passera par une bataille de détection, de preuve et de retrait, menée titre par titre, plateforme par plateforme.

Un brin fastidieux quand il fait si chaud...

Crédits Photo © Ana Murphy

Par Nicolas Gary

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