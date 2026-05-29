Une famille française, premier long-métrage de l'auteur Nadir Dendoune

Le tournage d'Une famille française, le premier long-métrage de Nadir Dendoune, s'ouvrira à la rentrée 2026, dans la région Île-de-France. Le scénario est écrit par Nadir Dendoune lui-même, avec Arnaud Baur et en collaboration avec Raphaëlle Desplechin (Curiosa, Olga...).

Le film est produit par Alexandre Gavras et KG Productions, et soutenu par la région Île-de-France.

En pleins préparatifs du mariage de sa fille, Djamila, 72 ans, habitante de la cité Maurice Thorez à L’Ile Saint-Denis (93), fait face à la maladie Alzheimer qui touche son mari. Tandis que l’état de santé de Slimane se dégrade et qu’elle ne peut plus cacher les signes de plus en plus alarmants de la maladie, Djamila doit prendre la décision la plus difficile de sa vie. – Le synopsis du film Une famille française

Nadir Dendoune est journaliste, auteur de plusieurs livres dont Un tocard sur le toit du monde (Lattès, 2010), adapté au cinéma en 2017 par Ludovic Bernard sous le titre L’Ascension, avec Ahmed Sylla dans le rôle principal.

La distribution du film devrait réunir Hiam Abbass, Rachida Brakni et Alice Belaïdi. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est communiquée.

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La dernière parution de Nadir Dendoune remonte à 2017, avec Nos rêves de pauvres, publié par JC Lattès et disponible au format poche chez Pocket.

Photographie : Nadir Dendoune lors de son ascension de l'Everest, détail de la couverture de son livre Un tocard sur le toit du monde (Pocket)

Par Antoine Oury

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