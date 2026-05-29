Merlin changé en cerf : un manuscrit médiéval estimé 2 millions £

Un manuscrit arthurien du tournant des XIIIe et XIVe siècles, richement enluminé et resté en mains privées pendant environ 700 ans, sera proposé aux enchères à Londres le 8 juillet. L’ouvrage, daté d’environ 1290-1310, appartient au cycle en ancien français du Lancelot-Graal, ensemble fondateur des récits de Merlin, du roi Arthur et de la quête du Graal. Selon The Guardian, Christie’s l’estime entre 1,5 et 2 millions £.

L’objet frappe d’abord par ses images. Le volume contient 126 miniatures, dont une représentation de Merlin en cerf, figure de métamorphose peu banale même dans l’imaginaire arthurien. Une autre enluminure montre les chevaliers de la Table ronde revenant victorieux d’une bataille.

Les miniatures, peintes sur vélin et rehaussées de feuille d’or, placent le livre à la frontière du manuscrit littéraire, de l’objet de prestige et du spectacle visuel.

Un Merlin en cerf, et un livre jamais entièrement étudié

Le manuscrit figure dans la vente Valuable Books and Manuscripts including Cartography organisée par Christie’s. Il est aussi connu comme le manuscrit Lebaudy, du nom de Jean Lebaudy, industriel français qui l’a possédé au XXe siècle. Christie’s le présente comme l’un des premiers manuscrits liés à ces récits arthuriens à passer sur le marché.

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D’après Eugenio Donadoni, directeur des manuscrits médiévaux et Renaissance chez Christie’s, cité par The Guardian, seuls trois manuscrits comparables demeurent en collections privées. Celui-ci serait le plus ancien des trois et le plus abondamment illustré. La maison de ventes souligne aussi que son texte présente un caractère singulier.

L’intérêt ne tient donc pas seulement au prix. Le manuscrit n’a jamais fait l’objet d’une exposition publique complète ni d’une étude exhaustive. Cette situation nourrit l’espoir d’une acquisition par une institution, qui ouvrirait le volume aux chercheurs et au public.

Un patrimoine enfermé dans le marché privé

Irene Fabry-Tehranchi, spécialiste des textes français à la bibliothèque de l’Université de Cambridge, a examiné des scans du manuscrit. Elle relève que la fin d’un récit de la Suite Vulgate du Merlin aurait été abrégée et réécrite, avec un accent plus fort sur les batailles d’Arthur et les questions de royauté. Cette variation textuelle rappelle qu’un manuscrit médiéval n’est pas seulement une copie : il peut conserver une version particulière d’un récit.

Le parcours du volume renforce encore son attrait. Parmi ses anciens propriétaires figurent un chevalier du XVe siècle, le bibliophile Sir Thomas Phillipps et Jean Lebaudy. Le manuscrit concentre ainsi plusieurs histoires : celle des légendes arthuriennes, celle du luxe bibliophilique et celle de la circulation des grands livres privés.

La vente de juillet fixera son prochain destin. Une collection privée prolongerait l’opacité scientifique qui l’entoure. Une bibliothèque ou un musée permettrait, au contraire, d’étudier en détail ses images, son texte et les choix de son copiste.

Crédits photo / vidéo : Christies

Par Clément Solym

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