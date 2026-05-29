La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Derrière, le classement reste particulièrement stable : L’intruse, également signé Freida McFadden, traduit par Karine Forestier et publié chez City, occupe la deuxième place avec 17.044 exemplaires vendus, tandis que D’autres printemps de Virginie Grimaldi (Flammarion) complète le podium avec 15.075 exemplaires.

Un podium inchangé

Les trois premiers rangs ne bougent pas donc par rapport à la semaine précédente. Virginie Grimaldi confirme sa présence dans le haut du tableau avec son nouveau roman.

Au pied du podium, Les heures fragiles de Virginie Grimaldi, publié au Livre de Poche, se maintient à la quatrième place avec 14.763 exemplaires. L’autrice occupe ainsi deux positions dans le top 4. Fred Vargas complète le top 5 grâce à Une unique lueur (Flammarion), qui dépasse désormais les 153.000 exemplaires cumulés.

La seconde moitié du top 10 est marquée par une grande stabilité. Tata de Valérie Perrin gagne une place et remonte au sixième rang, tandis qu’À retardement de Franck Thilliez recule d’un cran à la septième position. La progression la plus visible du haut du classement revient à Tout le monde aime Clara de David Foenkinos (Folio), qui gagne onze places et s’installe au huitième rang dès sa deuxième semaine de présence. Il revient en force avec le format poche.

Franck Thilliez conserve par ailleurs un second titre dans le top 10 avec L’autre moi, neuvième. Guillaume Musso ferme le groupe de tête avec Quelqu’un d’autre, douzième semaine consécutive parmi les dix premiers et près de 193.000 exemplaires cumulés.

Le haut du classement est largement porté par les éditions de poche. Six des dix premiers ouvrages relèvent de ce segment, dont le leader La prof, mais aussi Les heures fragiles, Tata, À retardement, Tout le monde aime Clara et Quelqu’un d’autre. Les grandes figures de la fiction populaire dominent ainsi la semaine, avec plusieurs auteurs présents à deux reprises dans le top 10 : Freida McFadden, Virginie Grimaldi et Franck Thilliez.

Le top de la semaine

Parmi les dix meilleures ventes, la semaine invite aussi à regarder plus loin dans le classement, du côté de la plus forte progression. Elle revient à Off-Campus T.1 : The Deal, d’Elle Kennedy (trad. Robyn Stella Bligh), publié chez Hugo Poche. Le roman gagne 129 places et atteint le 49e rang, avec 2.269 exemplaires vendus sur la semaine.

Le livre suit Hannah, excellente étudiante dotée d’un vrai talent pour le chant, mais beaucoup moins assurée dès qu’il s’agit de séduction. Garrett, star de l’équipe universitaire de hockey, doit de son côté améliorer ses résultats scolaires pour conserver sa place. Entre eux, un accord se noue : elle l’aide à travailler ses cours, il l’aide à séduire le quarterback de l’équipe de football. Un arrangement qui pourrait bien déplacer les lignes pour chacun d’eux.

La meilleure entrée de la semaine est réalisée par Berserk – Prestige tome 5 de Kentaro Miura (trad. Anne-Sophie Thévenon, Glénat), directement 14e avec 5.829 exemplaires vendus. Parmi les autres nouveautés marquantes figurent Gachiakuta tome 16 (37e), Shangri-La Frontier tome 20 (50e) et la bande dessinée Space Montaigne de Marion Montaigne (56e).

Le marché

Les données globales du marché indiquent 3,685 millions d’exemplaires vendus sur la semaine du 18 au 24 mai 2026, pour un chiffre d’affaires de 47,561 millions €. Par rapport à la semaine précédente, les ventes reculent de 16 % en volume et de 14 % en valeur.

Les grandes surfaces spécialisées représentent la moitié du chiffre d’affaires du marché et 49 % des volumes écoulés. Les librairies pèsent 39 % du chiffre d’affaires et 36 % des ventes en volume, devant les grandes surfaces alimentaires.

Dans un top 10 très stable, Freida McFadden conserve la main avec deux ouvrages aux deux premières places, tandis que les formats poche occupent la majorité des positions du groupe de tête.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin

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