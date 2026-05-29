Un troisième film Enola Holmes sur Netflix

Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Helena Bonham Carter rempilent à l'occasion de ce troisième film, aux côtés de Louis Partridge et Adeel Akhtar, entre autres. Le scénario du long-métrage est signé par Jack Thorne, connu pour la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit, coécrite avec J.K. Rowling.

Derrière la caméra, Philip Barantini, qui a notamment réalisé des épisodes des séries Malpractice (2023), The Chef, la série (2023) ou encore Adolescence (2025).

Le premier long-métrage Enola Holmes remonte à 2020, et le suivant à 2022. Les livres de Nancy Springer ont été publiés, en France, par les éditions Nathan dans des traductions de Rose-Marie Vassallo.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com