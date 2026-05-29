Douglas Kennedy et Michael Connelly agitent le web littéraire

Chaque semaine, Bibliosurf signe sur ActuaLitté une chronique inédite qui prend le pouls du web littéraire. Avec Revue du web, retrouvez les titres les plus commentés, débattus et remarqués — parfois remarquables — à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne. Cette sélection, consacrée à la semaine du 21 au 27 mai 2026, s’appuie sur les contenus recensés, en tenant compte de leur fréquence d’apparition, de la diversité des sources et des convergences critiques observées.
Le 29/05/2026 à 11:12 par Bernard Strainchamps
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Publié le :
29/05/2026 à 11:12
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Nouveaux venus et voix singulières : la diversité narrative à l'honneur. Douglas Kennedy, Michael Connelly et Pauline Clavière dominent les discussions, tandis que mémoire familiale, violence sociale, polar et récits d’émancipation structurent les échanges. Une revue des titres qui circulent, reviennent et s’imposent dans la conversation critique.
|#
|Titre
|Auteur
|Mentions
|Sources dominantes
|Ventes cumulées
|1 ★
|
L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond - Trad. Chloé Royer.)
|
Douglas Kennedy
|3
|blogs
|5319
|2 ★
|Sans âme ni conscience (Calmann-Lévy - trad. Robert Pépin)
|Michael Connelly
|3
|blogs · vidéos
|26071
|3 ★
|Spécimen (Grasset)
|Pauline Claviere
|3
|vidéos · blogs
|15791
|4 ★
|Je pleure encore la beauté du monde (Gaïa - trad. Marie Chabin)
|Charlotte McConaghy
|2
|blogs
|
18586 Poche
12194 GF
|5 ★
|De l'autre côté de la rivière (Albin Michel - trad. Stéphane Roques)
|Morgan Talty
|2
|presse · blogs
|158
(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)
Douglas Kennedy fait son retour avec L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond), suite directe de L'Homme qui voulait vivre sa vie qui replonge Andrew Tarbell dans les conséquences de son passé falsifié. K-libre salue « une suite un peu plus complexe mais parfaitement maîtrisée tout en portant un regard sur la société ».
Michael Connelly poursuit sa série Mickey Haller avec Sans âme ni conscience (Calmann-Lévy), La Constellation Livresque de Cassiopée appréciant « l'écriture fluide, plaisante. Le suspense bien présent et les rebondissements glissés au bon moment ». Spécimen (Grasset) de Pauline Clavière mobilise les regards avec son approche fragmentée de la pédocriminalité.
Les jardins d'Hélène note que « la construction en imbrications fonctionne et invite à la réflexion », tandis que l'auteure fait l'objet d'une attention télévisuelle. Charlotte McConaghy signe avec Je pleure encore la beauté du monde (Gaïa) un récit hybride entre thriller écologique et violence faite aux femmes dans les Highlands écossais.
Benzine Magazine souligne le « don de savoir mélanger des ingrédients aussi improbables qu'inattendus ». Morgan Talty explore les questions d'appartenance identitaire avec De l'autre côté de la rivière (Albin Michel), premier roman autour d'un secret de filiation dans une réserve du Maine, bien que Le bouquineur reste « plutôt tiède » sur les personnages.
La question de la transmission traverse plusieurs récits marquants. Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt, présenté lors d'un entretien à la Maison de la Poésie, constitue selon Le Monde un « poignant livre hommage » à Paul Auster qui « pleure le « et » de « Paul et Siri » ».
Armen (Arléa) d'Hélène Gestern explore les origines familiales avec pudeur, Tu vas t'abimer les yeux relevant qu'elle « se livre avec délicatesse sur les origines de sa mère, sur un exil douloureux ». Le Corset (Héloïse d'Ormesson) de Vanessa Caffin retrace selon Ma collection de livres « l'enquête menée après le décès de son grand-père par sa petite fille ».
Plusieurs œuvres interrogent les mécanismes de la violence ordinaire. Clément (Cherche midi) de Romain Lemire, lauréat du Goncourt du premier roman, brise le tabou de l'inceste selon un podcast RFI. Le démon de la colline aux loups (Le tripode) pose selon Les Amis du Grain des Mots « la question du déterminisme social » dans un « récit sans artifice ».
Maypops (Stock) de Didier Decoin, évoqué dans une émission Public Sénat, revisite l'affaire George Stinney Jr en Caroline du Sud.
La réception révèle des nuances d'appréciation selon les attentes des lecteurs. Small Town Sins (Seuil) de Ken Jaworowski divise : Le Monde de Marie y trouve « un roman très sombre qui contient pourtant de la lumière », tandis que d'autres chroniques restent plus mesurées sur sa construction.
L'Entroubli (Le tripode) de Thibault Daelman provoque des réactions contrastées, Domi C Lire confessant être « allée au bout de ma lecture avec beaucoup d'hésitation » face à cette « écriture singulière ». Les chroniqueurs s'accordent davantage sur Everglades (Sonatine) de R.J. Ellory, Mes Lectures du Dimanche le qualifiant d'« œuvre poignante, riche et bouleversante ».
Diables blancs (Monsieur Toussaint Louverture) de James Robert Baker émerge comme une découverte majeure. Télérama salue ce « bijou resté à ce jour inédit », « féroce, électrique » autour de cassettes audio confessionnelles, tandis que Papivore apprécie un récit « dont le rythme ne faiblit jamais ».
La Peur dans l'âme (Agullo) de Valerio Varesi confirme la qualité de cette série polar italienne.
Le Capharnaüm Éclairé met en avant une « langue toujours aussi addictive », tandis que Passion polar note « cette impression constante d'étouffement alors même que le roman se déroule en pleine nature ». SecondeMain (José Corti) de Grégoire Sourice s'impose, selon En attendant Nadeau, comme « un événement littéraire », « audacieux, réjouissant et inquiétant ».
Les Amants de Catane : Une enquête de la commissaire Vanina Guarrasi (Archipel) de Cristina Cassar Scalia (La salita dei saponari) offre selon K-libre un troisième volet où l'auteure « s'affranchit des codes de l'adaptation audiovisuelle » pour gagner « un petit supplément » narratif, confirmé par Tours et culture qui apprécie « une enquête prenante, une Sicile bien présente ».
Bienvenue à Dietland (Gallmeister) de Sarai Walker trouve ses lecteurs chez les défenseurs de la cause féministe, Carolivre saluant « l'émancipation » de l'héroïne Prune et « la mission de l'organisation Jennifer qui punit, sans hésitation, les hommes qui ont agressé les femmes ».
162 contributions recensées cette semaine (143 avis, 12 podcasts, 7 vidéos).
|Source
|Type
|Chroniques
|Le Monde
|presse
|8
|K-libre
|blog
|8
|Benzine Magazine
|blog
|8
|Le Monde du Polar
|blog
|6
|Télérama
|presse
|6
|Les midis de Culture
|podcast
|5
|Ma collection de livres
|blog
|4
|Nyctalopes
|blog
|4
|Collectif polar
|blog
|4
|Boojum
|blog
|4
Crédits illustration : Cassan CC 0
Par Bernard Strainchamps
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