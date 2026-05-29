Camille Loivier saluée par le Prix Vénus Khoury-Ghata 2026

La distinction a été créée en 2014 par Vénus Khoury-Ghata, Pierre Brunel et Claude Ber. Elle salue chaque année une autrice « dont l'œuvre se distingue par son originalité, sa créativité et sa contribution à la littérature contemporaine ». Il a été pensé, à sa création, comme une manière de rééquilibrer le paysage essentiellement masculin des prix littéraires dédiés à la poésie.

À partir du tressage d’un questionnement sur les langues, sur l’opposition complémentaire du masculin et du féminin, ainsi que sur sa vision ornithologique du monde, Camille Loivier dessine dans ce livre une construction de ce que l’on pourrait nommer tout à la fois des passages mais aussi des correspondances, des liens ; des traversées symbolisées par des torii, ces portails traditionnels japonais érigés dans certains espaces sacrés des sanctuaires shintoïstes. – La présentation de l'éditeur pour torii

Camille Loivier, née en 1965, vit à Paris et enseigne la littérature de langue chinoise à l’université. Elle a dirigé Neige d’août, de 1999 à 2016, revue de poésie où l’Asie rencontre l’Europe.

Outre des textes poétiques pour le théâtre ou autour de la photographie et des publications en revue (N47, Rehauts, Remue.net…), elle a publié notamment, depuis 2009 : Il est nuit, Enclose, Ronds d’eau, La terre tourne plus vite et Cardamine (tous chez Tarabuste), Joubarbe (Potentille, 2015), ainsi que, aux éditions isabelle sauvage, un livre d’artiste Connaissance(s) (avec des dessins de Jeanne Le Sage, 2014) et Éparpillements (collection « présent (im)parfait », 2017). Elle est aussi traductrice de poésie taïwanaise.

Une mention coup de cœur a été attribuée à Livane Pinet, pour le recueil Brisées de l'amour, aux éditions La rumeur libre. Cinq ouvrages étaient finalistes de l'édition 2026 de la récompense.

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Le jury de la récompense réunit Claude Ber, Pierre Brunel, Hélène Fresnel, Béatrice Bonhomme, Élodie Bouygues, Carole Mesrobian et la fille de Vénus Khoury-Ghata, Yasmine Ghata.

L'année dernière, la récompense a été décernée à Catherine Pont-Humbert, pour Quand les mots ne tiennent qu'à un fil : une épopée poétique (Éditions La tête à l'envers).

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Par Dépêche

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