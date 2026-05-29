Rencontres nationales de la librairie à Rennes : le programme

Dimanche 7 juin 2026

8h - 9h : Accueil café

9h - 9h30

Ouverture des 8e Rencontres nationales de la librairie

Rozenn Andro, adjointe à la maire de Rennes, déléguée à la Culture ; Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne ; Olivier Lombardie, directeur général du Centre national du livre ; Geoffroy Pelletier, directeur général de la Sofia ; Dominique Wettstein, directeur général distribution groupe Gallimard, président de Dilicom.

9h30 - 10h

Conférence 1 : Face aux incertitudes et aux difficultés, la force d’une profession solidaire et déterminée

Alexandre Cavallin, président de LiBre, association des librairies indépendantes de Bretagne ; Alexandra Charroin Spangenberg, présidente du Syndicat de la librairie française

En présence des élu.e.s et de l’équipe du Syndicat de la librairie française et des représentant.e.s des associations de libraires.

10h - 10h30

Conférence 2 : L’indépendance et la liberté d’expression en librairie : le regard de Laure Murat, historienne, professeure à l’université de Californie à Los Angeles

10h30 - 11h

Conférence 3 : Le futur à peu de choses près... Comment le monde de demain pourra-t-il bousculer le livre et les librairies ?

Élisa Thévenet, rédactrice en chef de la revue FUTUR – Usbek et Rica

11h - 11H15 : Pause

11h15-12h30

Table-ronde 1 : La situation économique et financière des librairies indépendantes. Quelles évolutions au cours des dernières années ? Une profession qui tient mais à quel prix ?

Présentation de l’étude réalisée par Xerfi pour le SLF.

Jérémy Robiolle, directeur du développement de Xerfi Spécific

Modération : Marion Baudoin, déléguée générale de l’association des libraires en Auvergne-Rhône-Alpes Chez mon libraire

Intervenant.e.s : Morgane Payock-Monthé, librairie La Malle aux histoires à Pantin ; Serge Wanstok, librairie La Galerne au Havre

Table-ronde 2 : L’évolution du nombre de nouveautés entre 2000 et 2025

Présentation de la première étude interprofessionnelle permettant d’objectiver le phénomène dit de « surproduction », initiée par le SLF, en coopération avec le ministère de la Culture et le Syndicat national de l’édition.

Modération : Marie Gaudefroy, librairie Martelle à Amiens

Présentation de l’étude par Romain Corler, cofondateur d’Aqoa

Intervenants : Bruno Caillet, directeur de la diffusion Groupe Madrigall, Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l’édition (SNE) ; Olivier Viollet, adjoint au chef du département de l’économie du livre, Service du livre et de la lecture (DGMIC), ministère de la Culture

12h30 - 13h45 : Buffet déjeunatoire, rencontre avec les partenaires exposants et les éditeurs bretons

13h45 - 15h15

Rencontres avec les exposants et les éditeurs partenaires des RNL

Présentation de Québec Édition (13h45-15h15)

Découvrez les catalogues des maisons d’édition Les 400 coups, Écosociété, Héliotrope, Éditions de l’Homme, KATA Éditeur, Lux Éditeur, La Montagne secrète, Mémoire d’encrier, L’Oie de Cravan, Les éditions du passage, La Pastèque, La Peuplade, Les Presses de l’Université du Québec, Québec Amérique, Éditions du remue-ménage.



Le groupe Les Nouveaux Éditeurs, positionnement, valeurs et enjeux (13h45 – 14h25)

À LIRE - Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

Les nouveaux enjeux des éditions Robert Laffont (14h35 – 15h15)

Hors programme. Libraires en Bretagne : connaissez-vous si bien la diffusion et distribution des maisons d’édition de la région ? Restitution de l’étude-flash sur la diffusion-distribution en Bretagne, par Livre et Lecture en Bretagne (13h45-15h15) Intervenantes : Marie-Cécile Grimault, Camille Thoniel, chargées de l’économie du livre à Livre et lecture en Bretagne

15h15 - 15h30 : Pause

15h30 - 16h45

Table-ronde 3 : Pour la liberté d’expression, quelles formes d’engagement en librairie ?

Modération : Nicolas Seine, formateur à l’École de la librairie

Intervenant.e.s : Chloé Azuelos, librairie Mot à mot à Pertuis ; Guillaume Bourain, librairie Les Rebelles ordinaires à La Rochelle ; Guillaume Leroux, librairies Charlemagne dans le Var

Atelier 1 : De la forêt à la librairie, qu’est-ce qu’un « livre vert » ? Anatomie d'une tentative d'écoconception éditoriale

Modération : Cécile Charonnat, responsable de formation à l’UCO Laval

Intervenant.e.s Thomas Bout ; éditeur, Rue de l’Échiquier ; Bénédicte Cabane, librairie des Danaïdes à Aix-les-Bains ; Anne Grégoire, directrice générale adjointe Harmonia Mundi livre ; Fanny Valembois, autrice, formatrice et consultante au Bureau des Acclimatations

Atelier 2 : Qu’est-ce qui déclenche la décision d’achat des clients en librairie ?

Comment les clients se fraient-ils un chemin dans l’étendue de l’offre ? Le rôle du lieu, de la sélection, du conseil, de la présentation des livres et du travail éditorial. Le poids des déterminants sociaux, économiques et culturels dans l’usage que les clients font des librairies.

Modération : Aliénor Mauvignier, librairie Comment dire à Rennes

Intervenant.e.s : Emmanuelle Guittet, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Sorbonne nouvelle, autrice de Choisir un livre dans une offre (il)limitée ; Les influences situées de la prescription en librairie indépendante, Revue Sociologie, 2024 ; Mimoun Larrssi, librairie M’Enfin à Rennes

Atelier 3 : IA : quels outils pour rendre le métier de libraire plus performant ?

Modération : David Piovesan, Maître de conférences, Université Lyon 3

Intervenant.e.s : Gaëlle Charon, déléguée générale du Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB) ; Manon Poma, librairie Mollat à Bordeaux ; Nina Stavisky, déléguée générale de l’Alire

Atelier 4 : Fatigue au travail, des constats à débattre, des solutions à imaginer collectivement

Modération : Damien Bouticourt, librairie Maupetit à Marseille, président de la Commission sociale du SLF

Intervenant : Jean-Luc Tomás, enseignant-Chercheur au Cnam, co-responsable de l'Équipe psychologie du travail et clinique de l 'activité

Atelier 5 : Les librairies en zone rurale – restitution d’une étude de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), en partenariat avec le SLF

Modération : Ingrid Ledru, librairie Le livre en fête à Figeac, présidente de la Commission Écologie du SLF

Intervenant.e.s : David Demartis, consultant en économie du livre ; Gaëlle Maindron, librairie Livres in room à Saint-Pol-de-Léon, présidente de la Fédération des librairies-cafés de Bretagne ; Olivier Pennaneac’h, chargé de l'économie du livre, Agence régionale du Livre, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les libraires se rencontrent 1 : Qu’est-ce qu’une librairie de qualité (1) ?

Quels sont les critères de qualité à faire valoir ? Sont-ils les mêmes pour toutes les librairies ?

Restitution des travaux en semi-plénière lundi.

Animation : Marine Etchecopar, librairie Nordest à Paris ; Frédérique Pingault, librairie du Tramway à Lyon

Les libraires se rencontrent 2 : Qu’est-ce qu’une librairie de qualité (2) ?

Quels sont les critères de qualité à faire valoir ? Sont-ils les mêmes pour toutes les librairies ?

Restitution des travaux en semi-plénière lundi.

Animation : Emmanuelle Andrieux, Le Vent délire à Capbreton ; Delphine Demoures, librairie des Halles à Niort

Les libraires se rencontrent 3 : La diversification, à quel prix ? Comment gérer le « hors-livre » (fournisseurs, rentabilité…) ?

Animation : Adèle Schmitt, librairie Folies d’encre à Aulnay-Sous-Bois ; Marion Wolff, formatrice à l'École de la librairie

En partenariat avec l’École de la librairie.

16h45 - 17h : Pause

17h - 18h : Rencontres avec les éditeurs partenaires des RNL

Mieux connaître l’édition belge, avec l’Association des éditeurs belges (ADEB) : tour d’horizon du paysage éditorial belge, diffusion et distribution en France et nouveautés du second semestre 2026 (17h-18h)

Harmonia Mundi livre, présentation de la rentrée littéraire d’automne (17h-18h), suivie d’un cocktail (18h-18h30)

18h30 - 19h30

« Affaire Grasset », et maintenant ?

Échanges entre des auteurs ayant décidé de quitter cette maison et les libraires, avec Anne Berest, Sorj Chalandon, Tania de Montaigne, Laure Limongi et Jean-Noël Orengo

Animation : Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF) ; Julie Rémy, librairie la Cour des grands à Metz, présidente de l’association des librairies Initiales

À partir de 19h45 : soirée et buffet dînatoire

20h - 20h45

Remise des prix Sorcières 2026 par l’Association des librairies spécialisées jeunesse (ALSJ) et l’Association des bibliothécaires de France (ABF)

21h - 01h

DJ set d’Émilie Pajak

Lundi 8 juin 2026

8h - 8h30 : Accueil café

8h30 - 9h45

Conférence 4 : Perceptions et attentes des clients et des non-clients à l’égard des librairies. Qu’est-ce qui est en train de changer ?

Présentation de l’étude réalisée par l’ObSoCo pour le Syndicat de la librairie française.

Philippe Moati, professeur d’économie à l’Université de Paris, cofondateur de l’ObSoCo

9h45 - 10h : Pause

10h - 11h15

Table-ronde 4 : L’amélioration des conditions commerciales, un long et rude chemin ! Où en sommes-nous ? Le rôle et l’action de la commission commerciale du SLF

Modération : Amanda Spiegel, librairie Folies d’encre à Montreuil, vice-présidente du Syndicat de la librairie française, présidente de la commission commerciale

Intervenant.e.s : en présence de trois libraires, ancien(ne)s président(e)s de la commission commerciale du SLF : Maya Flandin, librairie Vivement dimanche à Lyon ; Georges-Marc Habib, librairie L’Atelier à Paris ; Jean-Marie Ozanne, fondateur de la librairie Folies d’encre à Montreuil

Atelier 6 : Le renouveau du rayon poésie, laboratoire de la librairie de demain ?

Modération : Alexandre Bord, libraire et créateur de la collection L’Iconopop, du podcast Mort à la poésie, du festival Créatine et de l’agence Book

Intervenant.e.s : Mathilde Charrier, librairie Le Rideau rouge à Paris ; Marie-Claire Pléros, Le Printemps des poètes ; Adrien Tournier, éditions L’Oie de Cravan

Atelier 7 : Décryptage : le transport du livre en régions : qui fait quoi ? Qui paie quoi ?

Modération : Sandrine Gendre, librairie Point-Virgule à Aurillac, présidente de la Clil

Intervenant.e.s : Jean-Pierre Banucha, directeur de Prisme ; Benoît Le Louarn, librairie du Renard à Paimpol, Sophie Salmon, secrétaire générale de la Clil

Atelier 8 : Les jeunes et la lecture : entre les écrans, l’école et les médiateurs, où sont les solutions ?

Modération : Amélie Raud, librairie La Courte Échelle à Rennes

Intervenantes : Luce Albert, Maïtresse de conférences à l’université d’Angers, Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, Marine Siguier, Maitresse de conférences à l'Université Le Havre Normandie

Atelier 9 : Atelier d’éco-fictions « Écrire notre métier à venir : esquisse des possibles » Atelier d'écriture joyeux et inspirant pour la librairie de demain

Animation : Mathieu Bouttin, Anaïs Massola, Mélanie Mazan, Association pour l’Écologie du livre

Atelier 10 : Difficultés de paiement : comment prévenir ? Quels leviers activer ? Quels partenaires solliciter ? Quels bons réflexes adopter ?

Modération : Nolwenn Vandestien, déléguée de l’association Libraires d’en haut

Intervenant.e.s : Laurent Garin, librairie Le Pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux : Didier Grevel, directeur de l’Adelc ; Vincent Potier, directeur des affaires régionales, Banque de France Bretagne

Les libraires se rencontrent 4 : Monter et gérer une librairie en coopérative

Animation : Boris Surjon, librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand ; un.e libraire

À LIRE - Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les libraires se rencontrent 5 : Mieux piloter son activité grâce aux outils du SLF (Observatoire, Verso…)

Animation : Guillaume Frappat, responsable Observatoire de la librairie et du numérique au SLF ; Frédérique Pingault, librairie Le Tramway à Lyon

Atelier suivi de la présentation de la plate-forme interprofessionnelle Filéas, par Harriet Seegmuller, directrice

Les libraires se rencontrent 6 : Des solutions techniques au service des libraires (avec Dilicom et l’Alire) ; la facture dématérialisée : plus que quelques semaines pour se mettre en règle et pouvoir recevoir et émettre des factures. Un atelier pour comprendre et agir.

Animation : Nina Stavisky, déléguée générale de l’Alire, Véronique Backert, directrice générale de Dilicom

11h15 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h45

Table-ronde 5 : Qu’est-ce qu’une librairie de qualité ? (restitution des ateliers)

Modération : Alexandra Charroin-Spangenberg, librairie de Paris à Saint-Etienne, présidente du Syndicat de la librairie française (SLF)

Intervenant.e.s : Emmanuelle Andrieux, librairie Le Vent délire à Capbreton ; Thierry Auger, adjoint à la déléguée à la diffusion et à la lecture - Pôle librairies, Centre national du livre ; Marion Boyer, déléguée à la diffusion et à la lecture, Centre national du livre ; Karima Gamgit, directrice générale du CDE ; Frédérique Pingault, librairie Le Tramway à Lyon

Atelier 11 : Quel classement / signalétique en librairie pour les lecteurs d’aujourd’hui (et de demain…) ?

Modération : Nicolas Seine, formateur à l'École de la librairie

Intervenant.e.s : Simon Payen, librairie La Vie immédiate à Charenton-le-Pont ; Mireya Valencia, librairie Finestres à Barcelone

En partenariat avec l’École de la librairie.

Atelier 12 : La place de la nouveauté en librairie - Entre nouveaux imaginaires et construction économico-culturelle, quel rôle joue aujourd'hui la nouveauté en librairie ?

Modération : Mathilde Charrier, librairie Le Rideau rouge à Paris et coordination de l’Association pour l’écologie du livre

Intervenantes : Jeanne Guien, philosophe et autrice du livre Le Désir de nouveautés, La Découverte, 2025 ; Caroline Faye, librairie des Bauges à Alberville

Atelier 13 : Quel avenir pour les politiques publiques en faveur du livre et des librairies ?

Modération : Anne Martelle, librairie Martelle à Amiens

Intervenant.e.s : Laure Darcos, sénatrice, Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, Sophie Noël, directrice de Normandie Livre & Lecture, présidente de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) ; Florence Philbert, directrice générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), ministère de la Culture ; Sylvie Robert, sénatrice, vice-présidente du Sénat ; Guillaume Robic, conseiller régional de Bretagne, président de la commission « culture et sport » et président de Livre et Lecture en Bretagne

Atelier 14 : Animations : quel modèle économique ?

Modération : Sophie Quetteville, École de la librairie

Intervenant.e.s : Agathe Mallaisé, librairie L’Embarcadère à Saint-Nazaire ; Mathilde Guiraud, librairie Kléber à Strasbourg ; Corrine Dalloz, librairie Le Domaine des Murmures à Champagnole

En partenariat avec l’École de la librairie.

Atelier 15 : Comment se "déGAFAMiser” en librairie ? Favoriser l’usage d’outils informatiques « libres »

Modération : Nina Stavisky, déléguée générale de l’Alire

Intervenant.e.s : Keoma Brun-Laguna, Cloud girofle ; Ayla Saura, librairie La Nuit des temps à Rennes

Les libraires se rencontrent 7 : Quelle organisation du transport en Île-de-France ?

Animation : Laurent Garin, librairie Le Pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux ; Georges-Marc Habib, librairie L’Atelier à Paris ; Morgane Payock-Monthé, librairie La Malle aux histoires à Pantin

Les libraires se rencontrent 8 : Cafés librairies : échanges autour de leurs réalités et de leurs enjeux

Animation : Dominique Guillopé, café-librairie La Dame Blanche à Port-Louis ; Gaëlle Maindron, librairie Livres in room à Saint-Pol-de-Léon, présidente de la Fédération des librairies-cafés de Bretagne ; Anne Morin-Audebran, librairie-café-cantine Le Boucan à Pont-Aven

Les libraires se rencontrent 9 : Difficultés de trésorerie, des réflexes, des solutions, des écueils à éviter

Animation : Ingrid Ledru, librairie Le livre en fête à Figeac, présidente de la Commission Ecologie du SLF ; Jacques-Etienne Ully, librairies Folies d’encre à Aulnay-sous-Bois, Perreux-sur-Marne, Gagny, Raincy et Villemomble

12h45 - 14h : Buffet déjeunatoire, rencontre avec les partenaires exposants et les éditeurs bretons

14h - 15h15

Table-ronde 6 : Les librairies, c’est bon pour la santé ! Ce que la « lecture papier » et la fréquentation des librairies font au cerveau

Sylvie Chokron, neuropsychologue, fondatrice et présidente de l'association Les Yeux dans la Tête, directrice de recherches au CNRS, autrice de Plongez dans votre cerveau, Pocket, 2026

Animation : Amanda Spiegel, librairie Folies d’encre à Montreuil, vice-présidente du SLF

Atelier 16 : Le rayon imaginaire, laboratoire de la librairie de demain ?

Modération : Julien Guerry, relation libraire indépendant spécialisé en imaginaire

Intervenant.e.s : Anne Canoville, librairie L’Astrolabe à Rennes ; Guillaume Chamanadjian, auteur et analyste marché Diffusion Interforum ; Laetitia Rondeau, éditrice aux éditions Le Bélial’

Atelier 17 : Librairies et pass Culture, où en est-on ?

Modération : Irène Bastard, responsable du pôle Études et recherche, pass Culture

Intervenant.e.s : Guillaume Frappat, responsable Observatoire de la librairie et du numérique au SLF ; Cathy Jolivet, librairies Dialogues à Brest ; Elisa Madariaga, chargée d'études statistiques, pass Culture

Atelier 18 : L’IA peut-elle « créer » ? Est-elle un risque pour la création et pour l’esprit humain ? Comment les éditeurs réagissent-ils ?

Modération : Dominique Fredj, librairie Le Failler à Rennes

Intervenants : Alban Cerisier, secrétaire général des éditions Gallimard, Mark Hunyadi, philosophe, auteur de la Déclaration universelle des droits de l’esprit humain, PUF, 2024 ; Hervé Le Tellier, écrivain, Abel Quentin, écrivain, auteur de Sanctuaires, résister à l’invasion de l’IA générative, éditions de l’Observatoire, 2026

Atelier 19 : Politiques d’achat : comment acheter en conciliant la défense de la création, la construction de l’identité de la librairie, la surproduction et l’évolution du lectorat ?

Modération : Emmanuelle Andrieux, librairie Le Vent délire à Capbreton

Intervenantes : Chloé Beaujouan, directrice des ventes, Actes Sud Diffusion ; Ayla Saura, librairie La Nuit des temps à Rennes ; Annie Proulx, librairie A à Z à Baie-Comeau, Québec

Atelier 20 : Librairie et diffusion, vers un nouveau modèle de coopération. Un atelier de réflexion collective.

Animation : Paméla Devineau et Fanny Valembois, consultantes, Le Bureau des Acclimations ; Mathias Echenay, éditeur, La Volte, consultant Axiales ; Ingrid Ledru, librairie Le Livre en fête à Figeac, présidente de la Commission Écologie du SLF

Les libraires se rencontrent 10 : Les librairies en zone rurale : réalités et enjeux

Animation : Nathalie Dabadie, librairie Livres, Books and Company à Montcuq ; Véronique Méry, librairie Le Goût des mots à Château-Chinon

Les libraires se rencontrent 11 : Améliorer sa marge, des solutions

Animation : Frédérique Pingault, librairie Le Tramway à Lyon ; Serge Wanstok, librairie La Galerne au Havre

Les libraires se rencontrent 12 : Comment faire de l’occasion en circuit court ?

Animation : Bénédicte Cabane, librairie Les Danaïdes à Aix-les-Bains ; Thomas Perelmuter, chargé de relations libraires de l’association de libraires en Auvergne-Rhône-Alpes Chez mon libraire ; Gabriel Pflieger, librairie Vivement Dimanche à Lyon

15h15 - 15h30 : Pause

Table-ronde 7 : Édition, librairie, culture, les enjeux de l’indépendance

Modération : Manon Picot, librairie Lilosimages à Angoulême

Intervenant.e.s : François Bonnet, journaliste, président du Fonds pour une presse libre ; Ariane Herman, librairie Tulitu à Bruxelles ; Hugues Jallon, éditions Divergences ; Alexandre Sanchez, Lux éditeur à Montréal

Table-ronde 8 : Quels scénarios pour la librairie de demain ?

Animation : François Fluhr, animateur et concepteur éditorial chez Usbek et Rica ; Élisa Thévenet, rédactrice en chef de la revue FUTUR – Usbek et Rica

Grand témoin : Philippe Moati, professeur d’économie à l’Université de Paris, cofondateur de l’ObSoCo

Panel de libraires : Émilie Berto, librairie Pantagruel à Marseille, Maya Flandin, librairie Vivement Dimanche à Lyon ; Gersende Guingouain, librairie L’Esperluète à Chartres ; Mireya Valencia, librairie Finestres à Barcelone

16h45 - 17h : Clôture par le Syndicat de la librairie française (SLF)

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com