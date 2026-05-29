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Rencontres nationales de la librairie à Rennes : le programme

Les 7 et 8 juin prochains, le Syndicat de la librairie française (SLF) organise à Rennes ses Rencontres nationales de la librairie. Autour de la thématique « Libraire, notre métier pour aujourd’hui et pour demain », les deux journées réuniront des professionnels de la filière du livre et multiplieront rencontres, tables rondes, conférences et autres ateliers.

Le 29/05/2026 à 09:22 par Dépêche

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Publié le :

29/05/2026 à 09:22

Dépêche

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Dimanche 7 juin 2026

8h - 9h : Accueil café

9h - 9h30

Ouverture des 8e Rencontres nationales de la librairie 

Rozenn Andro, adjointe à la maire de Rennes, déléguée à la Culture ; Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne ; Olivier Lombardie, directeur général du Centre national du livre ; Geoffroy Pelletier, directeur général de la Sofia ; Dominique Wettstein, directeur général distribution groupe Gallimard, président de Dilicom.

9h30 - 10h

Conférence 1 : Face aux incertitudes et aux difficultés, la force d’une profession solidaire et déterminée

Alexandre Cavallin, président de LiBre, association des librairies indépendantes de Bretagne ; Alexandra Charroin Spangenberg, présidente du Syndicat de la librairie française
En présence des élu.e.s et de l’équipe du Syndicat de la librairie française et des représentant.e.s des associations de libraires.

10h - 10h30

Conférence 2 : L’indépendance et la liberté d’expression en librairie : le regard de Laure Murat, historienne, professeure à l’université de Californie à Los Angeles

10h30 - 11h

Conférence 3 : Le futur à peu de choses près... Comment le monde de demain pourra-t-il bousculer le livre et les librairies ?

Élisa Thévenet, rédactrice en chef de la revue FUTUR – Usbek et Rica

11h - 11H15 : Pause

11h15-12h30

Table-ronde 1 : La situation économique et financière des librairies indépendantes. Quelles évolutions au cours des dernières années ? Une profession qui tient mais à quel prix ?

Présentation de l’étude réalisée par Xerfi pour le SLF. 
Jérémy Robiolle, directeur du développement de Xerfi Spécific

Modération : Marion Baudoin, déléguée générale de l’association des libraires en Auvergne-Rhône-Alpes Chez mon libraire
Intervenant.e.s : Morgane Payock-Monthé, librairie La Malle aux histoires à Pantin ; Serge Wanstok, librairie La Galerne au Havre

Table-ronde 2 : L’évolution du nombre de nouveautés entre 2000 et 2025

Présentation de la première étude interprofessionnelle permettant d’objectiver le phénomène dit de « surproduction », initiée par le SLF, en coopération avec le ministère de la Culture et le Syndicat national de l’édition.

Modération : Marie Gaudefroy, librairie Martelle à Amiens 
Présentation de l’étude par Romain Corler, cofondateur d’Aqoa
Intervenants : Bruno Caillet, directeur de la diffusion Groupe Madrigall, Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l’édition (SNE) ; Olivier Viollet, adjoint au chef du département de l’économie du livre, Service du livre et de la lecture (DGMIC), ministère de la Culture

12h30 - 13h45 : Buffet déjeunatoire, rencontre avec les partenaires exposants et les éditeurs bretons

13h45 - 15h15

Rencontres avec les exposants et les éditeurs partenaires des RNL

Présentation de Québec Édition (13h45-15h15) 

Découvrez les catalogues des maisons d’édition Les 400 coups, Écosociété, Héliotrope, Éditions de l’Homme, KATA Éditeur, Lux Éditeur, La Montagne secrète, Mémoire d’encrier, L’Oie de Cravan, Les éditions du passage, La Pastèque, La Peuplade, Les Presses de l’Université du Québec, Québec Amérique, Éditions du remue-ménage.
 
Le groupe Les Nouveaux Éditeurs, positionnement, valeurs et enjeux (13h45 – 14h25)

À LIRE - Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

Les nouveaux enjeux des éditions Robert Laffont (14h35 – 15h15)

Hors programme. Libraires en Bretagne : connaissez-vous si bien la diffusion et distribution des maisons d’édition de la région ? Restitution de l’étude-flash sur la diffusion-distribution en Bretagne, par Livre et Lecture en Bretagne (13h45-15h15) Intervenantes : Marie-Cécile Grimault, Camille Thoniel, chargées de l’économie du livre à Livre et lecture en Bretagne

15h15 - 15h30 : Pause

15h30 - 16h45

Table-ronde 3 : Pour la liberté d’expression, quelles formes d’engagement en librairie ?

Modération : Nicolas Seine, formateur à l’École de la librairie 
Intervenant.e.s : Chloé Azuelos, librairie Mot à mot à Pertuis ; Guillaume Bourain, librairie Les Rebelles ordinaires à La Rochelle ; Guillaume Leroux, librairies Charlemagne dans le Var

Atelier 1 : De la forêt à la librairie, qu’est-ce qu’un « livre vert » ? Anatomie d'une tentative d'écoconception éditoriale

Modération : Cécile Charonnat, responsable de formation à l’UCO Laval
Intervenant.e.s Thomas Bout ; éditeur, Rue de l’Échiquier ; Bénédicte Cabane, librairie des Danaïdes à Aix-les-Bains ; Anne Grégoire, directrice générale adjointe Harmonia Mundi livre ; Fanny Valembois, autrice, formatrice et consultante au Bureau des Acclimatations 

Atelier 2 : Qu’est-ce qui déclenche la décision d’achat des clients en librairie ? 
Comment les clients se fraient-ils un chemin dans l’étendue de l’offre ? Le rôle du lieu, de la sélection, du conseil, de la présentation des livres et du travail éditorial. Le poids des déterminants sociaux, économiques et culturels dans l’usage que les clients font des librairies.

Modération : Aliénor Mauvignier, librairie Comment dire à Rennes
Intervenant.e.s : Emmanuelle Guittet, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Sorbonne nouvelle, autrice de Choisir un livre dans une offre (il)limitée ; Les influences situées de la prescription en librairie indépendante, Revue Sociologie, 2024 ; Mimoun Larrssi, librairie M’Enfin à Rennes

Atelier 3 : IA : quels outils pour rendre le métier de libraire plus performant ?

Modération : David Piovesan, Maître de conférences, Université Lyon 3
Intervenant.e.s : Gaëlle Charon, déléguée générale du Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB) ; Manon Poma, librairie Mollat à Bordeaux ; Nina Stavisky, déléguée générale de l’Alire

Atelier 4 : Fatigue au travail, des constats à débattre, des solutions à imaginer collectivement

Modération : Damien Bouticourt, librairie Maupetit à Marseille, président de la Commission sociale du SLF
Intervenant : Jean-Luc Tomás, enseignant-Chercheur au Cnam, co-responsable de l'Équipe psychologie du travail et clinique de l 'activité

Atelier 5 : Les librairies en zone rurale – restitution d’une étude de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), en partenariat avec le SLF

Modération : Ingrid Ledru, librairie Le livre en fête à Figeac, présidente de la Commission Écologie du SLF
Intervenant.e.s : David Demartis, consultant en économie du livre ; Gaëlle Maindron, librairie Livres in room à Saint-Pol-de-Léon, présidente de la Fédération des librairies-cafés de Bretagne ; Olivier Pennaneac’h, chargé de l'économie du livre, Agence régionale du Livre, Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Les libraires se rencontrent 1 : Qu’est-ce qu’une librairie de qualité (1) ? 
Quels sont les critères de qualité à faire valoir ? Sont-ils les mêmes pour toutes les librairies ?
Restitution des travaux en semi-plénière lundi.

Animation : Marine Etchecopar, librairie Nordest à Paris ; Frédérique Pingault, librairie du Tramway à Lyon 

Les libraires se rencontrent 2 : Qu’est-ce qu’une librairie de qualité (2) ? 
Quels sont les critères de qualité à faire valoir ? Sont-ils les mêmes pour toutes les librairies ?
Restitution des travaux en semi-plénière lundi.

Animation : Emmanuelle Andrieux, Le Vent délire à Capbreton ; Delphine Demoures, librairie des Halles à Niort

Les libraires se rencontrent 3 : La diversification, à quel prix ? Comment gérer le « hors-livre » (fournisseurs, rentabilité…) ?

Animation : Adèle Schmitt, librairie Folies d’encre à Aulnay-Sous-Bois ; Marion Wolff, formatrice à l'École de la librairie
En partenariat avec l’École de la librairie.

16h45 - 17h : Pause

17h - 18h : Rencontres avec les éditeurs partenaires des RNL

Mieux connaître l’édition belge, avec l’Association des éditeurs belges (ADEB) : tour d’horizon du paysage éditorial belge, diffusion et distribution en France et nouveautés du second semestre 2026 (17h-18h)
Harmonia Mundi livre, présentation de la rentrée littéraire d’automne (17h-18h), suivie d’un cocktail (18h-18h30)

18h30 - 19h30

« Affaire Grasset », et maintenant ?
Échanges entre des auteurs ayant décidé de quitter cette maison et les libraires, avec Anne Berest, Sorj Chalandon, Tania de Montaigne, Laure Limongi et Jean-Noël Orengo 
Animation : Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF) ; Julie Rémy, librairie la Cour des grands à Metz, présidente de l’association des librairies Initiales

À partir de 19h45 : soirée et buffet dînatoire

20h - 20h45

Remise des prix Sorcières 2026 par l’Association des librairies spécialisées jeunesse (ALSJ) et l’Association des bibliothécaires de France (ABF)

21h - 01h

DJ set d’Émilie Pajak

Lundi 8 juin 2026

8h - 8h30 : Accueil café

8h30 - 9h45

Conférence 4 : Perceptions et attentes des clients et des non-clients à l’égard des librairies. Qu’est-ce qui est en train de changer ? 

Présentation de l’étude réalisée par l’ObSoCo pour le Syndicat de la librairie française.
Philippe Moati, professeur d’économie à l’Université de Paris, cofondateur de l’ObSoCo

9h45 - 10h : Pause

10h - 11h15

Table-ronde 4 : L’amélioration des conditions commerciales, un long et rude chemin ! Où en sommes-nous ? Le rôle et l’action de la commission commerciale du SLF

Modération : Amanda Spiegel, librairie Folies d’encre à Montreuil, vice-présidente du Syndicat de la librairie française, présidente de la commission commerciale
Intervenant.e.s : en présence de trois libraires, ancien(ne)s président(e)s de la commission commerciale du SLF : Maya Flandin, librairie Vivement dimanche à Lyon ; Georges-Marc Habib, librairie L’Atelier à Paris ; Jean-Marie Ozanne, fondateur de la librairie Folies d’encre à Montreuil

Atelier 6 : Le renouveau du rayon poésie, laboratoire de la librairie de demain ?

Modération : Alexandre Bord, libraire et créateur de la collection L’Iconopop, du podcast Mort à la poésie, du festival Créatine et de l’agence Book
Intervenant.e.s : Mathilde Charrier, librairie Le Rideau rouge à Paris ; Marie-Claire Pléros, Le Printemps des poètes ; Adrien Tournier, éditions L’Oie de Cravan

Atelier 7 : Décryptage : le transport du livre en régions : qui fait quoi ? Qui paie quoi ?

Modération :  Sandrine Gendre, librairie Point-Virgule à Aurillac, présidente de la Clil
Intervenant.e.s : Jean-Pierre Banucha, directeur de Prisme ; Benoît Le Louarn, librairie du Renard à Paimpol, Sophie Salmon, secrétaire générale de la Clil

Atelier 8 : Les jeunes et la lecture : entre les écrans, l’école et les médiateurs, où sont les solutions ?

Modération : Amélie Raud, librairie La Courte Échelle à Rennes
Intervenantes : Luce Albert, Maïtresse de conférences à l’université d’Angers, Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, Marine Siguier, Maitresse de conférences à l'Université Le Havre Normandie 

Atelier 9 : Atelier d’éco-fictions « Écrire notre métier à venir : esquisse des possibles » Atelier d'écriture joyeux et inspirant pour la librairie de demain

Animation : Mathieu Bouttin, Anaïs Massola, Mélanie Mazan, Association pour l’Écologie du livre

Atelier 10 : Difficultés de paiement : comment prévenir ? Quels leviers activer ? Quels partenaires solliciter ? Quels bons réflexes adopter ? 

Modération : Nolwenn Vandestien, déléguée de l’association Libraires d’en haut
Intervenant.e.s : Laurent Garin, librairie Le Pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux : Didier Grevel, directeur de l’Adelc ; Vincent Potier, directeur des affaires régionales, Banque de France Bretagne

Les libraires se rencontrent 4 : Monter et gérer une librairie en coopérative

Animation : Boris Surjon, librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand ; un.e libraire

À LIRE - Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les libraires se rencontrent 5 : Mieux piloter son activité grâce aux outils du SLF (Observatoire, Verso…) 

Animation : Guillaume Frappat, responsable Observatoire de la librairie et du numérique au SLF ; Frédérique Pingault, librairie Le Tramway à Lyon 
Atelier suivi de la présentation de la plate-forme interprofessionnelle Filéas, par Harriet Seegmuller, directrice

Les libraires se rencontrent 6 : Des solutions techniques au service des libraires (avec Dilicom et l’Alire) ; la facture dématérialisée : plus que quelques semaines pour se mettre en règle et pouvoir recevoir et émettre des factures. Un atelier pour comprendre et agir.

Animation : Nina Stavisky, déléguée générale de l’Alire, Véronique Backert, directrice générale de Dilicom

11h15 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h45

Table-ronde 5 : Qu’est-ce qu’une librairie de qualité ? (restitution des ateliers) 

Modération : Alexandra Charroin-Spangenberg, librairie de Paris à Saint-Etienne, présidente du Syndicat de la librairie française (SLF)
Intervenant.e.s : Emmanuelle Andrieux, librairie Le Vent délire à Capbreton ; Thierry Auger, adjoint à la déléguée à la diffusion et à la lecture - Pôle librairies, Centre national du livre ; Marion Boyer, déléguée à la diffusion et à la lecture, Centre national du livre ; Karima Gamgit, directrice générale du CDE ; Frédérique Pingault, librairie Le Tramway à Lyon

Atelier 11 : Quel classement / signalétique en librairie pour les lecteurs d’aujourd’hui (et de demain…) ?

Modération : Nicolas Seine, formateur à l'École de la librairie
Intervenant.e.s : Simon Payen, librairie La Vie immédiate à Charenton-le-Pont ; Mireya Valencia, librairie Finestres à Barcelone
En partenariat avec l’École de la librairie.

Atelier 12 : La place de la nouveauté en librairie - Entre nouveaux imaginaires et construction économico-culturelle, quel rôle joue aujourd'hui la nouveauté en librairie ?

Modération : Mathilde Charrier, librairie Le Rideau rouge à Paris et coordination de l’Association pour l’écologie du livre 
Intervenantes : Jeanne Guien, philosophe et autrice du livre Le Désir de nouveautés, La Découverte, 2025 ; Caroline Faye, librairie des Bauges à Alberville

Atelier 13 : Quel avenir pour les politiques publiques en faveur du livre et des librairies ?

Modération : Anne Martelle, librairie Martelle à Amiens
Intervenant.e.s : Laure Darcos, sénatrice, Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre, Sophie Noël, directrice de Normandie Livre & Lecture, présidente de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) ; Florence Philbert, directrice générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), ministère de la Culture ; Sylvie Robert, sénatrice, vice-présidente du Sénat ; Guillaume Robic, conseiller régional de Bretagne, président de la commission « culture et sport » et président de Livre et Lecture en Bretagne

Atelier 14 : Animations : quel modèle économique ?

Modération : Sophie Quetteville, École de la librairie
Intervenant.e.s : Agathe Mallaisé, librairie L’Embarcadère à Saint-Nazaire ; Mathilde Guiraud, librairie Kléber à Strasbourg ; Corrine Dalloz, librairie Le Domaine des Murmures à Champagnole
En partenariat avec l’École de la librairie.

Atelier 15 : Comment se "déGAFAMiser” en librairie ? Favoriser l’usage d’outils informatiques « libres »

Modération : Nina Stavisky, déléguée générale de l’Alire
Intervenant.e.s : Keoma Brun-Laguna, Cloud girofle ; Ayla Saura, librairie La Nuit des temps à Rennes

Les libraires se rencontrent 7 : Quelle organisation du transport en Île-de-France ? 

Animation : Laurent Garin, librairie Le Pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux ; Georges-Marc Habib, librairie L’Atelier à Paris ; Morgane Payock-Monthé, librairie La Malle aux histoires à Pantin

Les libraires se rencontrent 8 : Cafés librairies : échanges autour de leurs réalités et de leurs enjeux

Animation : Dominique Guillopé, café-librairie La Dame Blanche à Port-Louis ; Gaëlle Maindron, librairie Livres in room à Saint-Pol-de-Léon, présidente de la Fédération des librairies-cafés de Bretagne ; Anne Morin-Audebran, librairie-café-cantine Le Boucan à Pont-Aven

Les libraires se rencontrent 9 : Difficultés de trésorerie, des réflexes, des solutions, des écueils à éviter

Animation : Ingrid Ledru, librairie Le livre en fête à Figeac, présidente de la Commission Ecologie du SLF ; Jacques-Etienne Ully, librairies Folies d’encre à Aulnay-sous-Bois, Perreux-sur-Marne, Gagny, Raincy et Villemomble

12h45 - 14h : Buffet déjeunatoire, rencontre avec les partenaires exposants et les éditeurs bretons

14h - 15h15

Table-ronde 6 : Les librairies, c’est bon pour la santé ! Ce que la « lecture papier » et la fréquentation des librairies font au cerveau  
Sylvie Chokron, neuropsychologue, fondatrice et présidente de l'association Les Yeux dans la Tête, directrice de recherches au CNRS, autrice de Plongez dans votre cerveau, Pocket, 2026

Animation : Amanda Spiegel, librairie Folies d’encre à Montreuil, vice-présidente du SLF

Atelier 16 : Le rayon imaginaire, laboratoire de la librairie de demain ?

Modération : Julien Guerry, relation libraire indépendant spécialisé en imaginaire
Intervenant.e.s : Anne Canoville, librairie L’Astrolabe à Rennes ; Guillaume Chamanadjian, auteur et analyste marché Diffusion Interforum ; Laetitia Rondeau, éditrice aux éditions Le Bélial’

Atelier 17 : Librairies et pass Culture, où en est-on ? 

Modération : Irène Bastard, responsable du pôle Études et recherche, pass Culture
Intervenant.e.s : Guillaume Frappat, responsable Observatoire de la librairie et du numérique au SLF ; Cathy Jolivet, librairies Dialogues à Brest ; Elisa Madariaga, chargée d'études statistiques, pass Culture

Atelier 18 : L’IA peut-elle « créer » ? Est-elle un risque pour la création et pour l’esprit humain ? Comment les éditeurs réagissent-ils ? 

Modération : Dominique Fredj, librairie Le Failler à Rennes
Intervenants : Alban Cerisier, secrétaire général des éditions Gallimard, Mark Hunyadi, philosophe, auteur de la Déclaration universelle des droits de l’esprit humain, PUF, 2024 ; Hervé Le Tellier, écrivain, Abel Quentin, écrivain, auteur de Sanctuaires, résister à l’invasion de l’IA générative, éditions de l’Observatoire, 2026

Atelier 19 : Politiques d’achat : comment acheter en conciliant la défense de la création, la construction de l’identité de la librairie, la surproduction et l’évolution du lectorat ? 

Modération : Emmanuelle Andrieux, librairie Le Vent délire à Capbreton
Intervenantes : Chloé Beaujouan, directrice des ventes, Actes Sud Diffusion ; Ayla Saura, librairie La Nuit des temps à Rennes ; Annie Proulx, librairie A à Z à Baie-Comeau, Québec

Atelier 20 : Librairie et diffusion, vers un nouveau modèle de coopération. Un atelier de réflexion collective.

Animation : Paméla Devineau et Fanny Valembois, consultantes, Le Bureau des Acclimations ; Mathias Echenay, éditeur, La Volte, consultant Axiales ; Ingrid Ledru, librairie Le Livre en fête à Figeac, présidente de la Commission Écologie du SLF

Les libraires se rencontrent 10 : Les librairies en zone rurale : réalités et enjeux

Animation : Nathalie Dabadie, librairie Livres, Books and Company à Montcuq ; Véronique Méry, librairie Le Goût des mots à Château-Chinon

Les libraires se rencontrent 11 : Améliorer sa marge, des solutions

Animation : Frédérique Pingault, librairie Le Tramway à Lyon ; Serge Wanstok, librairie La Galerne au Havre

Les libraires se rencontrent 12 : Comment faire de l’occasion en circuit court ?

Animation : Bénédicte Cabane, librairie Les Danaïdes à Aix-les-Bains ; Thomas Perelmuter, chargé de relations libraires de l’association de libraires en Auvergne-Rhône-Alpes Chez mon libraire ; Gabriel Pflieger, librairie Vivement Dimanche à Lyon

15h15 - 15h30 : Pause

Table-ronde 7 : Édition, librairie, culture, les enjeux de l’indépendance

Modération : Manon Picot, librairie Lilosimages à Angoulême
Intervenant.e.s : François Bonnet, journaliste, président du Fonds pour une presse libre ; Ariane Herman, librairie Tulitu à Bruxelles ; Hugues Jallon, éditions Divergences ; Alexandre Sanchez, Lux éditeur à Montréal

Table-ronde 8 : Quels scénarios pour la librairie de demain ?

Animation : François Fluhr, animateur et concepteur éditorial chez Usbek et Rica ; Élisa Thévenet, rédactrice en chef de la revue FUTUR – Usbek et Rica
Grand témoin : Philippe Moati, professeur d’économie à l’Université de Paris, cofondateur de l’ObSoCo
Panel de libraires : Émilie Berto, librairie Pantagruel à Marseille, Maya Flandin, librairie Vivement Dimanche à Lyon ; Gersende Guingouain, librairie L’Esperluète à Chartres ; Mireya Valencia, librairie Finestres à Barcelone

16h45 - 17h : Clôture par le Syndicat de la librairie française (SLF)

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

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Contact : depeche@actualitte.com

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Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.

28/05/2026, 15:49

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France : le marché du livre perd 10 millions d’exemplaires en deux ans

Avec 75,66 millions d’exemplaires vendus pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires, le marché du livre recule nettement au premier quadrimestre 2026. Sur un an, la baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. Sur deux ans, la contraction dépasse 10 millions d’exemplaires, malgré une légère hausse du prix moyen apparent (données : Edistat).

28/05/2026, 15:08

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Un auteur, 11 éditeurs : le pari fou d’Antoine Volodine

Sous la signature collective Infernus Iohannes, 11 ouvrages paraîtront simultanément à la rentrée 2026, chez 11 éditeurs différents. Baptisée Retour au goudron, cette publication chorale marquera la fin annoncée du post-exotisme, l’édifice littéraire construit depuis les années 1980 par Antoine Volodine et ses hétéronymes. Gallimard, pourtant lié à une partie de ce parcours, n’a pas rejoint l’opération.

28/05/2026, 12:23

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Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?

Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.

28/05/2026, 12:20

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Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».

28/05/2026, 12:13

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Fermeture d'une librairie mexicaine historique

La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.

28/05/2026, 11:05

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Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature

En s’inspirant du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, nous allons suivre Lucie, aventurière engagée de l’association Uni-Vert Sport au travers d'un documentaire visant à sensibiliser à la protection de la biodiversité. À vélo, elle retracera pas à pas l’itinéraire de Nils, s’immergeant dans le récit pour confronter, cent vingt ans plus tard, les descriptions du livre à la réalité : que reste-t-il du lac Tåkern, des forêts sauvages ou encore des montagnes de minerai de fer ?

28/05/2026, 10:53

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Auto-édition et résistance douce : une artiste mayennaise publie son premier livre

Dans son essai Je te rends le mot Artiste, manifeste pour ralentir, créer et résister, Y-Lan, artiste et autrice mayennaise, interroge la place de la créativité dans nos vies. Partant de sa propre expérience de vie, elle ouvre un espace de réflexion. Et si ralentir, créer étaient possibles et enviables ? Plutôt que courir et consommer ? Sans injonction ni discours culpabilisant, elle ouvre un chemin possible vers une vie porteuse de sens. Et si toi aussi tu étais Artiste ?

28/05/2026, 10:52

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Création d'un catalogue régional pour les livres jeunesse autochtones

Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.

28/05/2026, 10:49

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Bolloré et la culture : “Ne nous trompons pas de combat”, prévient Pégard

Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».

28/05/2026, 09:56

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Editis : FO demande des comptes à Daniel Křetínský

Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.

27/05/2026, 17:27

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Comment Amazon a exploité l'image de la mythique librairie Shakespeare and Company

Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.

27/05/2026, 15:12

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Vente spéciale en soutien aux éditions Anacharsis

Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !

27/05/2026, 12:43

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Soldat & Molécules, ta romcom militaire explosivement adorable !

Soldat & Molécules, une romcom bodyguard militaire, inspiré du film Babysittor et des comédies romantiques des débuts des années 2000-2010 !

27/05/2026, 12:40

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Le Brésil cartographie ses éditeurs pour structurer la filière livre

Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.

27/05/2026, 12:10

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“C’est ça, la littérature : pas l’ambition, pas la posture, pas Gallimard”

Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.

27/05/2026, 11:59

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Les ventes de livres américaines progressent à peine en 2026

L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.

27/05/2026, 11:58

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Dans cette librairie, on promet “le bonheur pour toujours”

La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.

 

27/05/2026, 11:53

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À Aire-sur-l'Adour, la librairie La Rêverie en redressement judiciaire

Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».

27/05/2026, 11:49

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Hachette Livre crée un nouveau pôle BD et redessine toute sa branche Illustré

Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.

27/05/2026, 11:28

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“Tu me mets à la rue” : Boualem Sansal raconte sa rupture avec Antoine Gallimard

Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...

26/05/2026, 18:22

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Après 40 ans, cette librairie indépendante change d’adresse en fanfare

Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.

26/05/2026, 18:18

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Une demande de redressement judiciaire confirmée pour Furet du Nord/Decitre

Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.

26/05/2026, 15:17

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À Dakar, les libraires africains préparent l’avenir du livre

Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.

26/05/2026, 11:58

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Les éditeurs à la recherche d'un allié dans la lutte anti-piratage de l'IA

L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.

25/05/2026, 11:47

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BiblioCLUB 2026 s'adresse aussi aux adolescents et mise sur les récits d’enquête

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.

25/05/2026, 09:01

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Christian Bourgois fête ses 60 ans : Tolkien, Fosse et les grandes voix d’un catalogue culte

Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.

24/05/2026, 06:46

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Blanche Sabbah : "Toutes les occasions sont bonnes pour enrayer le discours de l’extrême droite"

Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.

23/05/2026, 16:33

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Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes”

Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.

23/05/2026, 11:54

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États américains : les lois sur la censure de livres changent sous pression

Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.

23/05/2026, 11:41

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Des livres scientifiques écrits avec l’IA, mais sous contrôle humain

Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.

23/05/2026, 11:08

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Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre

Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.

22/05/2026, 16:28

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Disparition d’Aldo Naouri, pédiatre star et voix clivante de la parentalité

Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.

22/05/2026, 14:53

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Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
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