Drancy, Corée, Mexique : les BD primées par le ministère des Armées

Créé pour mettre en valeur les bandes dessinées consacrées à l’histoire militaire, aux conflits et aux questions de défense, le prix souligne la place du 9e art dans la transmission historique. Lors de la cérémonie, Alice Rufo a rappelé que la bande dessinée pouvait être critique, humoristique ou pédagogique, et qu’elle « s’adresse à toutes les palettes de l’âme ». Elle a salué un « formidable outil d’apprentissage et de transmission pour notre jeunesse comme pour toutes les générations ».

Le nombre d’ouvrages déposés témoigne, selon le ministère, de la vitalité de ce rendez-vous et de la place du fait militaire dans l’imaginaire culturel. « L’histoire militaire demeure un patrimoine fantastique de récit qui reste à écrire », souligne l’auteur Julien Hervieux. La sélection officielle reflétait une grande diversité d’approches narratives et graphiques autour du thème militaire.

Le Grand Prix des Galons de la BD a été attribué à Antoine Schiffers pour Katya. La Guerre. Partout. Toujours, paru chez Casterman en mars 2025. L’album donne voix aux mères confrontées à la guerre et à la perte de leurs enfants. Alice Rufo l’a qualifié de « coup de maître ». L’auteur y voit aussi une manière de déplacer le regard sur la guerre : « En plus de donner une place dans l’histoire de la guerre qui est souvent une histoire d’hommes, c’est aussi un moyen d’exorciser mes peurs car la guerre fait peur et ne doit pas être sublimée. »

Le Prix Histoire revient à Valérie Villieu, Simon Géliot et Annette Wieviorka pour La Muette. Drancy, un camp aux portes de Paris, publié à La Boîte à Bulles en avril 2025. À travers différents destins croisés, l’ouvrage retrace la vie du camp de Drancy, son quotidien rythmé par les rafles et les déportations, ainsi que son organisation. Il s’agit de la première bande dessinée consacrée au camp de Drancy. Les auteurs ont accueilli leur prix avec émotion, parlant d’« une réelle reconnaissance de l’État » et d’un signal sur « le sérieux des Galons de la BD ».

Le Prix Jeunesse a été attribué à Monsieur Le Chien et Julien Hervieux pour Le Petit Théâtre des opérations, publié chez Fluide Glacial en novembre 2024. L’album raconte avec humour les exploits d’Adrian Carton de Wiart, héros hors norme des deux guerres mondiales. Les auteurs ont vu dans ce choix par les élèves « une mission réussie ». Les jeunes jurés ont, de leur côté, salué une BD qui, malgré le tragique de l’histoire, utilise l’humour et donne envie d’en savoir plus.

Une mention spéciale a également été décernée à Romain Bertrand et Jean Dytar pour Les Sentiers d’Anahuac, paru chez Delcourt en octobre 2025. Jean Dytar avait déjà reçu le Prix Histoire en 2021 pour #J’accuse. Après avoir revisité l’affaire Dreyfus dans un contexte contemporain, il aborde cette fois, avec Romain Bertrand, la conquête du Mexique, « un conflit qui semble loin de nous et pourtant reste fondamental dans la construction de l’Europe coloniale ».

Le Grand Prix et le Prix Histoire ont été décernés par un jury composé majoritairement de professionnels du monde de la bande dessinée. Le Prix Jeunesse a été attribué par des élèves de 18 classes de défense réparties dans toute la France, présents en nombre lors de la cérémonie.

En 2025, le Grand Prix des Galons de la BD avait été attribué à Stéphane Marchetti et Rafael Ortiz pour Sur le front de Corée, paru chez Dupuis. Le Prix Histoire avait récompensé Dominique Bertail, Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud pour Madeleine résistante, tome 3, Les nouilles à la tomate, également publié chez Dupuis. Le jury avait aussi décerné une mention spéciale à Isabelle Maroger pour Lebensborn, paru chez Bayard, tandis que le Prix Jeunesse était revenu à Laurent Bidot, Arnaud Delalande et Agathe Hébras pour Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane, publié chez HarperCollins.

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Crédits photo : Galons de la BD 2025 © MDL Victor François / Ministère des Armées

Par Hocine Bouhadjera

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