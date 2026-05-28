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Elle quitte tout pour les terres sauvages du Dartmoor

Corinne Stanciu Lacroix a quitté la France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne et se consacrer à l’écriture. Dans La Mansuétude des orques est immense, son premier roman, elle puise dans son expérience du Dartmoor, ses paysages sauvages et sa rencontre avec le monde animal. Le livre paraîtra le 3 juin 2026 aux éditions du Rouergue.

Le 28/05/2026 à 17:47 par Auteur invité

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Publié le :

28/05/2026 à 17:47

Auteur invité

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Il fait une chaleur écrasante, l’air compact pèse sur ma respiration. Je ferme la porte derrière moi. En tournant la clé, je sais que je ne reviendrai pas. Je rejoins mon compagnon qui m’attend au volant de son véhicule immatriculé dans le Devon et plein à ras bord. Un petit camion qu’il a loué à Newton-Abbot et dont la clim ne fonctionne pas. Quand il démarre, il y a du Bonnie and Clyde en nous : je m’évade de ma vie industrieuse, aseptisée et chronométrée.

Une beauté qui pousse des cris

Mes yeux rivés sur le rétroviseur je regarde la plaque gravée à mon nom se débattre dans une nappe tremblotante d’air chaud, puis disparaître. Mon compagnon m’observe du coin de l’œil, il se tient révérencieusement à distance de mon émotion, mais toujours prêt à dégommer la moindre ombre au tableau de son humour décapant. Je voudrais qu’on roule, qu’on avale du bitume, je suis pressée de me mettre à l’abri des regrets.

Très vite nous sommes trois dans l’habitacle du camion, mon compagnon, moi et le bruit incessant du moteur, dont la présence têtue nous emmure chacun de notre côté dans son assourdissement. Une tempête nous contraint à passer deux jours à Roscoff avant de pouvoir prendre le ferry et traverser la Manche. Deux jours d’un entre-deux étrange, où nous vivons l’errance des matelots lorsqu’ ils se tiennent prêts à l’appel de la mer.

Tombe une pluie bienfaisante qui brumise ses gouttes très fines mêlées d’embruns sur nos visages. Je promène mes yeux au-dessus des champs de vagues, quelques lueurs éparses qui percent le ciel le rendent opalescent. L’atmosphère bruineuse fait de la plage, des façades de granit et des rues pavées, un décor nébuleux. Mon esprit porté par le flou ambiant quitte le monde tangible pour laisser libre cours à mes sensations. Sans le savoir j’écris déjà.

Ensuite nous rejoignons Dartmoor, cette terre reculée du sud-ouest de l’Angleterre, fouettée par les vents, battue par les pluies, dont le tumulte des couleurs fait vibrer mon âme. La lande pourpre, la tourbe noire, les fougères lie de vin, le jaune exubérant des ajoncs dans la pâleur diaphane de l’hiver, le vert tendre des neuves frondaisons ou celui presque fluo des prairies quand elles prennent feu dans le soir, la toile cirée bleue du ciel sur laquelle glissent de gros nuages blancs…

Ses paysages au parfum de bout du monde ont inspiré Steven Spielberg, Arthur Conan Dole et Agatha Christie avant moi, tous ont loué sa glorieuse beauté. Personnellement, cette terre sauvage me suscite une émotion qui va au-delà de l’éblouissement. Je suis frappée par la puissance de sa beauté, c’est comme si elle poussait des cris silencieux, comme si elle m’enjoignait d’envisager l’existence autrement. Cette terre vibrante et vivante, qui respire, bruisse, grogne par moments, exhale des odeurs salées et mouillées ou brunes et musquées, parle une langue que je voudrais apprendre.

Dartmoor, terre des bêtes silencieuses

À Dartmoor, nous vivons dans une ancienne ferme au beau milieu du parc naturel. Nos plus proches voisins sont éleveurs. Un dimanche de juin, notre voisine installe dans le champ qui jouxte notre jardin un bœuf et un taureau welsh blacks, deux bestiaux énormes dont elle nous dit qu’ils sont frères. Il y a entre eux une communion fraternelle et tendre, un amour transparent et doux, qui rien qu’à les regarder répare. Comme il fait exceptionnellement chaud cette année-là, un après-midi je m’amuse à les doucher.

Après ça dès qu’ils me voient prendre le tuyau d’arrosage, les deux colosses aux yeux de biche rappliquent près de la clôture. Ils me tendent leurs grosses têtes carrées pour que je les rafraîchisse. Le jeu dure tout l’été. Un matin en me réveillant, me tournant pour regarder par ma fenêtre, je ne vois ni le bœuf ni le taureau. Je me redresse, cherche des yeux leurs deux masses brunes familières dans l’étendue vaporeuse du champ.

Comme je ne les vois toujours pas je descends, traverse le jardin pieds nus et nez en l’air jusqu’à la clôture. Là, je dois me rendre à l’évidence : les bovins ont disparu. Quand notre voisine m’apprend qu’elle a loué les services de son taureau à une ferme voisine pour qu’il officie dans son boulot de reproducteur, je m’enquiers immédiatement du sort de son frère. Les yeux éplorés, le cœur battant, espérant vainement et de toute mon âme, je l’entends me dire qu’il est parti à l’abattoir.

Elle ajoute sans malice : « Tous les bœufs finissent dans une assiette, vous savez, c’est pour ça qu’on les élève. » Mais moi à cet instant précis, il me semble que j’apprends la mort d’un ami. Leurs vastes ombres glissant sous ma fenêtre, l’écho de leur profonde douceur, la subtilité de leurs relations entre congénères, leur capacité à jouir pleinement de l’instant présent, tout ce qui fait la belle façon d’être de ce peuple de géants aux gestes lents à la rencontre duquel je suis allée est à l’essence de mon roman.

Un mélange de mon vécu et de rencontres que j’ai faites à Dartmoor, constitue le terreau de mon histoire, auquel s’ajoute le dévoiement de mon imaginaire qui tend à dériver vers les territoires enfouis de ma psyché. Ainsi mon livre parle-t-il d’enfermement. Physique ou mental, il est le cercle de la violence qui nous boucle et nous aspire, celui de nos croyances, de notre ignorance, ou de nos névroses. Quasiment tous mes personnages sont captifs à leur manière.

Andy est un paysan esclave du cercle ininterrompu des saisons, Travis un homme d’affaires enfermé dans son obsession pour les chiffres, Oyouk une géante prisonnière de quatre murs carrelés… Au-delà de l’enquête policière à suspense, mon livre relate l’histoire plus universelle d’une rédemption. L’expiation d’un homme, par extension celle de tous les hommes, en vue d’une réconciliation avec le monde vivant.

J’aimerais qu’en fermant mon livre reste à mon lecteur une petite trace parfumée du grand large. Cette odeur si singulière, faite d’eau, d’iode et de sel mêlés, qui réveille en chacun de nous l’animal épris de liberté.

Corinne Stanciu Lacroix 

Corinne Stanciu Lacroix a quitté une première vie en France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne. Elle y a choisi de se consacrer à une passion ancienne et tenace : l’écriture. La Mansuétude des orques est immense est son premier roman.

 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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La mansuétude des orques est immense

Corinne Stanciu Lacroix

Paru le 03/06/2026

288 pages

Editions du Rouergue

21,80 €

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28/05/2026, 10:53

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Auto-édition et résistance douce : une artiste mayennaise publie son premier livre

Dans son essai Je te rends le mot Artiste, manifeste pour ralentir, créer et résister, Y-Lan, artiste et autrice mayennaise, interroge la place de la créativité dans nos vies. Partant de sa propre expérience de vie, elle ouvre un espace de réflexion. Et si ralentir, créer étaient possibles et enviables ? Plutôt que courir et consommer ? Sans injonction ni discours culpabilisant, elle ouvre un chemin possible vers une vie porteuse de sens. Et si toi aussi tu étais Artiste ?

28/05/2026, 10:52

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Création d'un catalogue régional pour les livres jeunesse autochtones

Le Cerlalc et IBBY LAC ouvrent les candidatures pour la quatrième édition d’un catalogue régional consacré aux livres jeunesse liés à la diversité linguistique et culturelle autochtone. L’appel vise les ouvrages en langues originaires, bilingues ou multilingues, mais aussi les livres en espagnol ou portugais portant sur les cultures autochtones.

28/05/2026, 10:49

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Bolloré et la culture : “Ne nous trompons pas de combat”, prévient Pégard

Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».

28/05/2026, 09:56

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Editis : FO demande des comptes à Daniel Křetínský

Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.

27/05/2026, 17:27

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Comment Amazon a exploité l'image de la mythique librairie Shakespeare and Company

Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.

27/05/2026, 15:12

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Vente spéciale en soutien aux éditions Anacharsis

Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !

27/05/2026, 12:43

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Soldat & Molécules, ta romcom militaire explosivement adorable !

Soldat & Molécules, une romcom bodyguard militaire, inspiré du film Babysittor et des comédies romantiques des débuts des années 2000-2010 !

27/05/2026, 12:40

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Le Brésil cartographie ses éditeurs pour structurer la filière livre

Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.

27/05/2026, 12:10

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“C’est ça, la littérature : pas l’ambition, pas la posture, pas Gallimard”

Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.

27/05/2026, 11:59

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Les ventes de livres américaines progressent à peine en 2026

L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.

27/05/2026, 11:58

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Dans cette librairie, on promet “le bonheur pour toujours”

La Love Potion Library a ouvert dans le Castro, à San Francisco, avec un concept entièrement consacré au roman sentimental. À la fois librairie, salon de thé et bar à vin, le lieu classe ses ouvrages par genres et par tropes pour orienter les lecteurs. Sa fondatrice, Veena Patel, revendique un espace communautaire, réconfortant et ouvert à la diversité des publics et des imaginaires amoureux.

 

27/05/2026, 11:53

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À Aire-sur-l'Adour, la librairie La Rêverie en redressement judiciaire

Inaugurée en mars 2022, la librairie La Rêverie, installée rue Gambetta, à Aire-sur-l'Adour (Landes), a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Julie Stefaniak, sa gérante, s'est tournée vers cette procédure face à l'accumulation de difficultés depuis la fin 2024. Elle pointe aussi les dérives d'une industrie du livre, entre surproduction et domination des distributeurs, qui étouffent petit à petit « le sentiment de faire un travail de libraire ».

27/05/2026, 11:49

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Hachette Livre crée un nouveau pôle BD et redessine toute sa branche Illustré

Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.

27/05/2026, 11:28

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Après 40 ans, cette librairie indépendante change d’adresse en fanfare

Après 40 années passées rue Saint-Lambert, la librairie indépendante et généraliste À Livre Ouvert – Le Rat Conteur s’apprête à rejoindre Wolubilis, le pôle culturel de Woluwe-Saint-Lambert, en Région bruxelloise. À partir du 5 juin 2026, elle s’installera au cours Paul-Henri Spaak, 2, près du centre culturel et de l’ancien site Cook & Book, dans un nouvel espace de 400 m², présenté comme plus lumineux et plus accueillant.

26/05/2026, 18:18

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Une demande de redressement judiciaire confirmée pour Furet du Nord/Decitre

Le groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, a confirmé avoir déposé une demande de placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole. Toutes les librairies du groupe restent ouvertes, pour l'instant.

26/05/2026, 15:17

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À Dakar, les libraires africains préparent l’avenir du livre

Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.

26/05/2026, 11:58

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Les éditeurs à la recherche d'un allié dans la lutte anti-piratage de l'IA

L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.

25/05/2026, 11:47

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BiblioCLUB 2026 s'adresse aussi aux adolescents et mise sur les récits d’enquête

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.

25/05/2026, 09:01

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Astérix et Gobelins célèbrent 50 ans d’animation française

À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française. 

25/05/2026, 09:00

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Christian Bourgois fête ses 60 ans : Tolkien, Fosse et les grandes voix d’un catalogue culte

Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.

24/05/2026, 06:46

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Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes”

Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.

23/05/2026, 11:54

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États américains : les lois sur la censure de livres changent sous pression

Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.

23/05/2026, 11:41

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Des livres scientifiques écrits avec l’IA, mais sous contrôle humain

Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.

23/05/2026, 11:08

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Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre

Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.

22/05/2026, 16:28

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À Meyssac, Antoine Peuchmaurd prépare l'ouverture de la Librairie Modestine

Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.

22/05/2026, 12:52

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Catherine Pégard, interrogée sur l'empire Bolloré, botte en touche

En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.

22/05/2026, 10:12

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La présomption d'utilisation des oeuvres par l'IA discutée à l'Assemblée nationale en juin

Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.

21/05/2026, 16:29

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Les États “doivent défendre leur souveraineté culturelle dans l’univers numérique”

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.

21/05/2026, 15:28

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Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
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