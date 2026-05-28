Elle quitte tout pour les terres sauvages du Dartmoor

Il fait une chaleur écrasante, l’air compact pèse sur ma respiration. Je ferme la porte derrière moi. En tournant la clé, je sais que je ne reviendrai pas. Je rejoins mon compagnon qui m’attend au volant de son véhicule immatriculé dans le Devon et plein à ras bord. Un petit camion qu’il a loué à Newton-Abbot et dont la clim ne fonctionne pas. Quand il démarre, il y a du Bonnie and Clyde en nous : je m’évade de ma vie industrieuse, aseptisée et chronométrée.

Une beauté qui pousse des cris

Mes yeux rivés sur le rétroviseur je regarde la plaque gravée à mon nom se débattre dans une nappe tremblotante d’air chaud, puis disparaître. Mon compagnon m’observe du coin de l’œil, il se tient révérencieusement à distance de mon émotion, mais toujours prêt à dégommer la moindre ombre au tableau de son humour décapant. Je voudrais qu’on roule, qu’on avale du bitume, je suis pressée de me mettre à l’abri des regrets.

Très vite nous sommes trois dans l’habitacle du camion, mon compagnon, moi et le bruit incessant du moteur, dont la présence têtue nous emmure chacun de notre côté dans son assourdissement. Une tempête nous contraint à passer deux jours à Roscoff avant de pouvoir prendre le ferry et traverser la Manche. Deux jours d’un entre-deux étrange, où nous vivons l’errance des matelots lorsqu’ ils se tiennent prêts à l’appel de la mer.

Tombe une pluie bienfaisante qui brumise ses gouttes très fines mêlées d’embruns sur nos visages. Je promène mes yeux au-dessus des champs de vagues, quelques lueurs éparses qui percent le ciel le rendent opalescent. L’atmosphère bruineuse fait de la plage, des façades de granit et des rues pavées, un décor nébuleux. Mon esprit porté par le flou ambiant quitte le monde tangible pour laisser libre cours à mes sensations. Sans le savoir j’écris déjà.

Ensuite nous rejoignons Dartmoor, cette terre reculée du sud-ouest de l’Angleterre, fouettée par les vents, battue par les pluies, dont le tumulte des couleurs fait vibrer mon âme. La lande pourpre, la tourbe noire, les fougères lie de vin, le jaune exubérant des ajoncs dans la pâleur diaphane de l’hiver, le vert tendre des neuves frondaisons ou celui presque fluo des prairies quand elles prennent feu dans le soir, la toile cirée bleue du ciel sur laquelle glissent de gros nuages blancs…

Ses paysages au parfum de bout du monde ont inspiré Steven Spielberg, Arthur Conan Dole et Agatha Christie avant moi, tous ont loué sa glorieuse beauté. Personnellement, cette terre sauvage me suscite une émotion qui va au-delà de l’éblouissement. Je suis frappée par la puissance de sa beauté, c’est comme si elle poussait des cris silencieux, comme si elle m’enjoignait d’envisager l’existence autrement. Cette terre vibrante et vivante, qui respire, bruisse, grogne par moments, exhale des odeurs salées et mouillées ou brunes et musquées, parle une langue que je voudrais apprendre.

Dartmoor, terre des bêtes silencieuses

À Dartmoor, nous vivons dans une ancienne ferme au beau milieu du parc naturel. Nos plus proches voisins sont éleveurs. Un dimanche de juin, notre voisine installe dans le champ qui jouxte notre jardin un bœuf et un taureau welsh blacks, deux bestiaux énormes dont elle nous dit qu’ils sont frères. Il y a entre eux une communion fraternelle et tendre, un amour transparent et doux, qui rien qu’à les regarder répare. Comme il fait exceptionnellement chaud cette année-là, un après-midi je m’amuse à les doucher.

Après ça dès qu’ils me voient prendre le tuyau d’arrosage, les deux colosses aux yeux de biche rappliquent près de la clôture. Ils me tendent leurs grosses têtes carrées pour que je les rafraîchisse. Le jeu dure tout l’été. Un matin en me réveillant, me tournant pour regarder par ma fenêtre, je ne vois ni le bœuf ni le taureau. Je me redresse, cherche des yeux leurs deux masses brunes familières dans l’étendue vaporeuse du champ.

Comme je ne les vois toujours pas je descends, traverse le jardin pieds nus et nez en l’air jusqu’à la clôture. Là, je dois me rendre à l’évidence : les bovins ont disparu. Quand notre voisine m’apprend qu’elle a loué les services de son taureau à une ferme voisine pour qu’il officie dans son boulot de reproducteur, je m’enquiers immédiatement du sort de son frère. Les yeux éplorés, le cœur battant, espérant vainement et de toute mon âme, je l’entends me dire qu’il est parti à l’abattoir.

Elle ajoute sans malice : « Tous les bœufs finissent dans une assiette, vous savez, c’est pour ça qu’on les élève. » Mais moi à cet instant précis, il me semble que j’apprends la mort d’un ami. Leurs vastes ombres glissant sous ma fenêtre, l’écho de leur profonde douceur, la subtilité de leurs relations entre congénères, leur capacité à jouir pleinement de l’instant présent, tout ce qui fait la belle façon d’être de ce peuple de géants aux gestes lents à la rencontre duquel je suis allée est à l’essence de mon roman.

Un mélange de mon vécu et de rencontres que j’ai faites à Dartmoor, constitue le terreau de mon histoire, auquel s’ajoute le dévoiement de mon imaginaire qui tend à dériver vers les territoires enfouis de ma psyché. Ainsi mon livre parle-t-il d’enfermement. Physique ou mental, il est le cercle de la violence qui nous boucle et nous aspire, celui de nos croyances, de notre ignorance, ou de nos névroses. Quasiment tous mes personnages sont captifs à leur manière.

Andy est un paysan esclave du cercle ininterrompu des saisons, Travis un homme d’affaires enfermé dans son obsession pour les chiffres, Oyouk une géante prisonnière de quatre murs carrelés… Au-delà de l’enquête policière à suspense, mon livre relate l’histoire plus universelle d’une rédemption. L’expiation d’un homme, par extension celle de tous les hommes, en vue d’une réconciliation avec le monde vivant.

J’aimerais qu’en fermant mon livre reste à mon lecteur une petite trace parfumée du grand large. Cette odeur si singulière, faite d’eau, d’iode et de sel mêlés, qui réveille en chacun de nous l’animal épris de liberté.

Corinne Stanciu Lacroix

Corinne Stanciu Lacroix a quitté une première vie en France, où elle exerçait comme chirurgien-dentiste, pour s’installer en Grande-Bretagne. Elle y a choisi de se consacrer à une passion ancienne et tenace : l’écriture. La Mansuétude des orques est immense est son premier roman.

Par Auteur invité

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