Avec De mère inconnue, Pascal Bruckner récompensé

De mère inconnue, publié chez Grasset, prolonge le travail autobiographique de Pascal Bruckner. Douze ans après Un bon fils, consacré à la figure d’un père violent, l’auteur se tourne cette fois vers sa mère, dans un récit qu’il présente comme le pendant féminin de ce précédent livre : « Les fils ratent leur mère. Et plus encore les fils uniques. »

Le roman revient sur une enfance prise dans un couple toxique : un père brutal, une mère épileptique, envahissante et plaintive, un fils à la fois « dérouillé et choyé », enfermé entre la violence paternelle et les lamentations maternelles.

Cette relation à la mère devient aussi la matrice d’une vie sentimentale marquée par la répétition. Avec les femmes rencontrées plus tard, le fils reproduit malgré lui certains schémas familiaux, refusant le « pacte de faiblesse » que sa mère semblait vouloir renouer avec lui. La fuite vers Paris ouvre alors une autre vie : petits métiers, errances, puis découverte de l’université, avec les figures de Jankélévitch, Roland Barthes, Gilles Deleuze ou Lacan.

Philosophe, romancier et essayiste, Pascal Bruckner est l’auteur d’une quarantaine de romans, essais et livres pour la jeunesse. Son œuvre, souvent traversée par les questions de filiation, de liberté individuelle, de culpabilité et de morale contemporaine, a été récompensée notamment par le prix Médicis essai, le prix Montaigne et le prix Renaudot.

Créé en 2025, le Prix Léo Scheer entend perpétuer le nom et l’esprit de l’éditeur, fondateur des Éditions Léo Scheer en 2000. Le prix revendique une fidélité à ce qui faisait, selon ses organisateurs, sa marque : « l’audace, la liberté, l’excellence », et le refus de céder aux modes ou aux idéologies communes.

La distinction récompense un « roman vrai », c’est-à-dire un texte relevant de l’autofiction, de l’autobiographie, du récit à la première personne ou, plus largement, tout objet littéraire visant à traduire l’expérience propre de son auteur. Sont concernés les ouvrages publiés entre janvier et avril 2026. La dotation s’élève à 4000 €.

Le jury 2026 réunit des personnalités du monde littéraire ayant entretenu un lien de travail ou d’amitié avec les Éditions Léo Scheer : Pascal Ory, de l’Académie française, Claire Berest, Louis-Henri de La Rochefoucauld, Marie-Laure Delorme, Stéphane Barsacq, Anne Ghisoli, directrice de la Librairie Gallimard, Laetitia Berrut, qui dirige l’Hôtel Bedford, Nathalie Rheims et Angie David.

Pascal Bruckner figurait parmi cinq finalistes. Étaient également retenus Grégoire Bouillier pour Un printemps avec Arsène Lupin aux Équateurs, Alain Finkielkraut pour Le Cœur lourd chez Gallimard, Dory Manor pour Le Gorille chez Grasset, et Maud Simonnot pour Le Feu et la Rose à L’Observatoire.

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Crédits photo : Pascal Bruckner (JF Paga, Prix Léo Scheer)

Par Hocine Bouhadjera

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