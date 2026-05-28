Des chats, des bébés et du kawaii pour célébrer le mignon

Le Louvre-Lens consacrera, du 23 septembre 2026 au 18 janvier 2027, une exposition à un sujet en apparence léger, mais beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît : le mignon. Intitulée Trop Mignon ! L’art du bonheur, elle réunira près de 300 œuvres - peintures, sculptures, photographies, vidéos, objets, films, livres et installations - pour interroger la manière dont les images, les formes et les récits produisent de l’attachement, de la tendresse, du réconfort ou du plaisir visuel.
Le 28/05/2026 à 18:07 par Hocine Bouhadjera
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28/05/2026 à 18:07
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L’exposition entend prendre au sérieux une émotion souvent jugée mineure. « Pourquoi et comment les œuvres d’art nous font-elles du bien ? » : c’est la question posée par le musée, qui inscrit cette réflexion dans une histoire longue, de l’Antiquité à nos jours. Le parcours s’intéresse à la symbolique des animaux, à la représentation des bébés, aux figures enfantines, aux fleurs, aux chats, aux peluches, aux sucreries, mais aussi aux univers contemporains du cute et du kawaii.
Le Louvre-Lens rappelle qu’en 2014, l’inventeur du Web, Tim Berners-Lee, interrogé sur ce qui l’avait le plus surpris dans le développement d’Internet, avait répondu : « Le succès des vidéos de chats ». Cette remarque sert de point d’entrée à une exposition qui veut montrer que le mignon n’est pas seulement un phénomène numérique ou commercial, mais une émotion profondément humaine, étudiée aujourd’hui par la psychologie et les neurosciences.
Le parcours se présente comme une traversée sensible et immersive. Il explore les « multiples visages du mignon » dans l’art : la gaieté des putti, l’innocence de l’enfance, l’attrait des animaux, le plaisir des couleurs, la douceur des matières ou encore la fascination contemporaine pour les paillettes, les formes rondes et les univers pop. Des dispositifs participatifs permettront aussi aux visiteurs de tous âges d’expérimenter directement les mécanismes sensibles à l’œuvre dans cette esthétique.
L’exposition réunira des œuvres anciennes et contemporaines, en faisant dialoguer des objets très éloignés dans le temps. Des chats égyptiens, des stèles antiques représentant des enfants, des portraits de Théodore Géricault ou d’Auguste Renoir, des créatures lisses et colorées de Jeff Koons et Philippe Katerine, des scènes d’amours peintes par Nicolas Poussin, des hommages à Rosa Bonheur, des images d’Agnès Varda ou de William Wegman, les compagnons à quatre pattes de Cindy Sherman et les monstres de Takashi Murakami entreront ainsi dans une même histoire du plaisir visuel.
On y croisera La Fabrik de Philippe Katerine, issue de Mr Rose selfie ; Gabrielle et Jean d’Auguste Renoir ; Mère et enfant de Tamara de Lempicka ; un Enfant jouant avec son pied de Martin Claude Monot ; une stèle funéraire attique représentant un petit garçon ; le Concert d’amours de Nicolas Poussin ; un jouet en forme de hérisson provenant de Suse ; le Lapin à l’oreille dressée d’Édouard Marcel Sandoz ; ou encore Madame de Pompadour née Poisson de Cindy Sherman.
Les œuvres contemporaines prolongent cette exploration du mignon comme langage visuel. Pierre et Gilles sont représentés avec Le petit fleuriste (Victor Weinsanto) ; Liliana Porter avec Untitled (The Weaver) ; William Wegman avec Armed and Matching ; Annette Messager avec Faire des cartes de France ; Charles Hascoët avec Labubu #1 ; Mireille Blanc avec Crêpes smarties ; Will Cotton avec Out of the Woods ; Mike Kelley avec Memory Ware Flat #17 ; ou encore Takashi Murakami avec Yume Lion (The Dream Lion).
L’exposition ne se limite donc pas aux beaux-arts au sens classique. Elle inclut aussi des objets, des images issues de la culture populaire, des œuvres proches du design, du jouet, de la photographie mise en scène ou du livre.
Mais le musée insiste aussi sur l’ambivalence du mignon. Derrière son apparente innocence, cette esthétique peut devenir un outil de consommation ou de propagande. Les formes douces, les visages arrondis, les couleurs sucrées et les objets attendrissants révèlent aussi une dimension critique ou politique, notamment lorsque les artistes contemporains détournent ces codes pour interroger les violences sociales, les non-dits, les identités, les fragilités ou les tensions du monde actuel.
Cette ambivalence traverse plusieurs œuvres annoncées : les doudous-amers du « sucre » peint par Chardin comme Mireille Blanc, mais aussi les photographies de guerre ou les images contemporaines d’animaux associés aux conflits. Une photographie de marine américain pendant la guerre de Corée, comme un portrait réalisé en Ukraine montrant un soldat avec un chat, rappelant que la tendresse peut aussi surgir au cœur de situations violentes.
L’exposition propose ainsi de comprendre le mignon non comme une fuite hors du réel, mais comme une manière de l’affronter. Face au sombre, à l’agressivité ou au tragique, les artistes font cohabiter douceur et révolte. Le Louvre-Lens présente cette traversée comme une manière de retrouver « le plaisir éprouvé face aux œuvres » et de redécouvrir la puissance de l’art à nous émouvoir, nous rassembler et nous consoler.
Crédits photo : Laurence GEAI, Le Monde, En Ukraine, chats et chiens sont de fidèles compagnons d'armes, 2024, tirage photographique. Louvre-Lens.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Du 29 au 31 mai 2026, le festival Époque réunira à Caen auteurs, autrices, illustrateurs, essayistes et artistes autour d’un fil rouge : « Partir ». Installé à l’Hôtel de Ville, à l’Abbaye-aux-Hommes et dans plusieurs lieux culturels caennais, le salon entend interroger le départ sous toutes ses formes : exil, voyage, déplacement, fuite, quête intime ou simple échappée par la lecture. Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre, dans la limite des places disponibles.
20/05/2026, 16:35
Du 22 au 23 mai 2026, le salon du livre Dimension, à Palaiseau, accordera une large place à la transmission et à la découverte des professions du secteur éditorial. Autour du thème « La science rencontre la fiction », cette troisième édition multipliera rencontres scolaires, échanges avec des auteurs et ateliers consacrés aux coulisses du livre, dans une volonté d’ancrer davantage encore le festival dans le territoire et auprès des jeunes publics.
20/05/2026, 14:36
Le Salon du livre et de la presse jeunesse organise la 12e édition de son Parc d’attractions littéraires au parc Georges-Valbon, à La Courneuve. Conçue avec Marie Desplechin et Magali Le Huche, cette édition s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre et de son thème national, « Nos petits et grands Héros ».
20/05/2026, 13:19
Le Festival du premier roman de Chambéry consacrera, au cours de sa 39eme édition, une journée de rencontres aux liens entre littérature et environnement, le jeudi 28 mai. Ouvert au public, ce cycle interrogera la manière dont le récit peut renouveler notre perception du vivant, là où le discours scientifique peine parfois à provoquer l’action.
20/05/2026, 10:38
À Palaiseau, la troisième édition de DIMENSION place la science-fiction au cœur d’un dialogue très concret : comment transmettre les savoirs, raconter les découvertes, former les regards critiques et imaginer les lendemains sans perdre le contact avec le réel. Le samedi 23 mai 2026, le salon du livre réunira auteurs, autrices, scientifiques, illustrateurs, éditeurs et publics autour d’une même ligne de force : la science rencontre la fiction.
20/05/2026, 09:34
Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.
19/05/2026, 17:33
La société 9e Art+, organisatrice du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pendant vingt ans, a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai par le tribunal de commerce d’Angoulême. L’information, révélée le 18 mai par la Charente Libre et confirmée à France 3 par Franck Bondoux, intervient après l’annulation de l’édition 2026 et la désignation de Morgane pour piloter le festival à partir de 2027. La liquidation ne met pas fin aux procédures engagées par 9e Art+ et l’association FIBD contre l’ADBDA.
19/05/2026, 16:50
Du 20 au 24 janvier 2027, les Nuits de la lecture consacreront leur 11e édition au thème de « L’enfance ». Organisée par le Centre national du livre (CNL), la manifestation proposera partout en France des événements autour des représentations de l’enfance dans la littérature. Romans, poésie, bande dessinée ou littérature jeunesse seront mobilisés pour explorer cette thématique à travers des rendez-vous en présentiel et en ligne.
19/05/2026, 15:21
Samedi 6 juin, à 11 h 30, l’Espace Dialogue du salon du livre, avenue Carnot, accueille Fariba Hachtroudi pour la rencontre « La liberté ou la mort… ou pas » dans le cadre du festival Les Passeurs de Livres d'Alès Le programme l’associe à l’historienne Monique Cottret, autrice du Siècle des Lumières, dans un dialogue animé par Régis Cayrol et Ilena Idri. Le titre dit déjà l’enjeu : sortir la liberté du réflexe héroïque, l’interroger dans ses choix extrêmes, ses fatigues, ses renoncements et ses fidélités.
19/05/2026, 10:35
À Palaiseau, Dimension réunit science, fiction et littérature autour de cinq tables rondes, de l’IA aux fake news, du corps aux imaginaires. Parrainé par Étienne Klein, le salon place chercheuses, auteurs et médiateurs au cœur d’un débat sur nos futurs possibles.
19/05/2026, 08:00
La 41e Comédie du Livre — 10 jours en mai continue à Montpellier, avant l’ouverture du salon du livre sur la promenade royale du Peyrou, du 22 au 24 mai. Le festival, lancé le 15 mai, réunit cette année encore auteurs, éditeurs, traducteurs, journalistes, libraires et lecteurs autour d’un programme foisonnant : grandes rencontres, débats, lectures, littérature jeunesse, bande dessinée, cinéma documentaire et rendez-vous consacrés à l’imaginaire.
18/05/2026, 17:45
À Nantes (Loire-Atlantique), le quartier de la Prairie au Duc traverse une longue phase d'aménagement urbain entamée en 2010, qui culmine actuellement avec les travaux sur le pont Anne de Bretagne. Installée depuis quelques années dans l'allée Susan Brownell-Anthony, la maison d'édition Rouquemoute voit grand pour son 10e anniversaire, et organise avec des partenaires et les commerçants du coin un festival du livre sur un week-end, en septembre prochain. L'ambition est de rendre cet événement, nommé La Prairie aux livres, récurrent.
18/05/2026, 16:44
Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne réunira plus de 90 auteurs les 30 et 31 mai 2026, cours Mirabeau à Narbonne, autour d’une programmation mêlant rencontres, dédicaces, lectures, ateliers, projections et grands entretiens...
15/05/2026, 15:54
La Fnac installe la lecture collective au cœur de sa stratégie événementielle. Le 29 mai, son magasin de Bercy Village accueille une première Reading Party autour d’Un jour sans femme, de Laëtitia Colombani, avec Lisa Pariente. Lecture silencieuse, échange, showcase et téléphone mis à distance composent ce format gratuit sur inscription, entre club de lecture, rencontre d’autrice et opération de reconquête concrète de l’attention, en librairie.
14/05/2026, 09:47
Le Festival du premier roman se tiendra du 27 au 31 mai 2026 à Chambéry. Organisée par l’association Lectures Plurielles, cette 39e édition réunira des auteurs français et étrangers autour de rencontres, lectures, projections, ateliers et débats ouverts au public. Le romancier Jean-Baptiste Andrea en sera le parrain.
13/05/2026, 11:42
Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles.
12/05/2026, 17:55
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