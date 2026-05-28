Sauramps : un déménagement relance l’avenir du Triangle

La librairie Sauramps Comédie, installée au Triangle à Montpellier, entre dans une nouvelle séquence immobilière. Le déplacement n'est pour l'heure accompagné d'aucun éléments qui fixeraient, à ce stade, une adresse de destination ni un calendrier confirmé. L’information intervient dans un moment déjà tendu pour ce nom majeur de la librairie montpelliéraine.

Le Triangle, symbole devenu contrainte

Le site historique concentre depuis plusieurs semaines les inquiétudes. Fin avril, ActuaLitté rapportait la mobilisation de Sauramps Comédie autour de l’état des locaux occupés depuis 1978. Une pétition lancée par Communication Sauramps demandait au propriétaire des murs des travaux de réhabilitation, d’accessibilité, d’isolation thermique et de traitement des infiltrations. Le texte affichait alors 1398 signatures vérifiées.

Le litige dépasse le simple entretien d’un bâtiment commercial. Les griefs recensés par la librairie touchent directement l’accueil du public : accès difficile pour les personnes en fauteuil, les clients âgés ou les familles avec poussette, circulation compliquée entre les niveaux, zones condamnées en raison d’infiltrations, inconfort thermique dans les étages supérieurs. La formule retenue par les signataires, demandant de « faire le nécessaire pour nous rendre notre librairie », résume l’enjeu : maintenir une grande librairie de centre-ville dans des conditions compatibles avec son usage quotidien.

Le dossier comporte aussi un versant économique. En mars, ActuaLitté indiquait que le groupe Sauramps réunissait désormais deux librairies montpelliéraines et un magasin à Alès. Son chiffre d’affaires était passé de 21,3 millions € en 2021 à 16,3 millions € en 2022, puis 10,3 millions €, avant d’atteindre 8,56 millions € en 2024. Les pertes, estimées à près de 500.000 € en 2021, atteignaient 1,96 million € en 2024.

Une enseigne resserrée après plusieurs fermetures

La situation actuelle contraste avec le périmètre repris en 2017 par Amétis, sous l’autorité de François Fontès et du groupe Hugar. L’ensemble comprenait alors cinq librairies : Sauramps Comédie, Polymômes, Sauramps Odyssée, un espace au musée Fabre et Sauramps Cévennes à Alès. Depuis, le réseau s’est réduit, avec la fermeture du point de vente du musée Fabre en 2025 puis celle de Sauramps Odyssée en janvier 2026.

Le redéploiement a déjà figuré dans l’histoire récente de l’enseigne. En 2018, l’achat de l’immeuble Le Capoulié, rue Maguelone, s'était effectué pour 2 millions €, avec l’objectif d’y développer un nouveau concept de magasin consacré notamment aux jeunes publics, aux produits technologiques, à la bande dessinée et au manga. Ce projet n’a pas constitué le nouveau pivot de Sauramps. La Ville de Montpellier a depuis annoncé, sur En Commun, la remise des clefs du rez-de-chaussée du Capoulié à l’enseigne danoise Søstrene Grene.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Cécile Mazin

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