Fnac Darty : Bruxelles ouvre une enquête sur les investissements chinois

La Commission européenne a ouvert, jeudi 28 mai 2026, une enquête approfondie sur le projet d’acquisition de Ceconomy par JD.com. Bruxelles examine l’opération au titre du règlement européen sur les subventions étrangères, avec une question centrale : le groupe chinois a-t-il bénéficié d’aides susceptibles de fausser la concurrence sur le marché intérieur ?

Le dossier concerne d’abord le commerce européen de produits électroniques. Mais il touche aussi Fnac Darty, dont Ceconomy est le deuxième actionnaire. Pour le secteur du livre, l’enjeu n’est donc pas abstrait : Fnac Darty se présente comme un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager, avec 1500 magasins dans le monde et 10,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Bruxelles soupçonne un avantage concurrentiel

Dans son communiqué, la Commission indique que son enquête préliminaire fait apparaître de possibles subventions étrangères accordées à JD.com. Bruxelles cite notamment des financements préférentiels, des avantages fiscaux et des subventions attribuables à des entités liées à la Chine. L’autorité européenne précise que ces éléments ne préjugent pas du résultat final de l’enquête.

L’examen porte sur deux points. D’une part, Bruxelles cherche à déterminer si ces aides ont permis à JD.com d’offrir des conditions plus favorables dans le processus d’acquisition de Ceconomy. D’autre part, la Commission analyse si l’opération donnerait à l’ensemble fusionné une position concurrentielle renforcée dans l’Union européenne, notamment grâce aux capacités technologiques et logistiques de JD.com.

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La transaction a été notifiée à la Commission le 17 avril 2026. L’institution dispose désormais de 90 jours ouvrables pour statuer, avec une échéance fixée au 2 octobre 2026.

JD.com conteste les soupçons

JD.com rejette les craintes européennes. Dans une déclaration rapportée par Reuters, le groupe affirme que l’acquisition de Ceconomy ne sera financée par aucune subvention chinoise ni par aucune aide provenant d’un État non membre de l’Union européenne. L’entreprise invoque des emprunts bancaires privés et sa trésorerie issue de ses activités courantes.

Le projet remonte à juillet 2025. JD.com avait alors annoncé une offre publique volontaire sur Ceconomy, à 4,60 € par action, via une filiale indirecte, JINGDONG Holding Germany GmbH. Dans son communiqué aux investisseurs, JD.com présentait Ceconomy comme la maison mère de MediaMarkt et Saturn, deux enseignes exploitées en ligne et en magasins dans plusieurs pays européens.

Fnac Darty reste l’autre versant du dossier

La dimension française tient à l’actionnariat de Fnac Darty : Ceconomy est en effet le deuxième actionnaire du groupe français. La même dépêche indique que Bercy avait annoncé en novembre que JD.com avait accepté des conditions liées à cette entrée indirecte au capital, avec un engagement à rester actionnaire « dormant », sans intervention dans la gouvernance ni dans la gestion de Fnac Darty.

Ce point nourrit une sensibilité particulière : Fnac Darty ne se réduit pas à l’électroménager ou aux produits techniques. L’enseigne demeure un acteur de visibilité pour le livre, les produits culturels et les prescriptions commerciales qui accompagnent les rentrées éditoriales, les prix littéraires ou les mises en avant en magasin.

En parallèle, Daniel Křetínský avance sur un autre front capitalistique. Le 26 janvier 2026, EP Group a annoncé une offre publique volontaire sur les titres Fnac Darty, au prix de 36 € par action. Le groupe précisait alors que Vesa Equity Investment, affilié à EP Group, détenait 28,5 % du capital de Fnac Darty, et que l’objectif consistait à devenir actionnaire majoritaire de long terme.

L’enquête européenne ne tranche donc pas l’avenir de Fnac Darty à elle seule. Elle ajoute cependant une étape réglementaire décisive à un enchaînement déjà dense : rachat de Ceconomy par JD.com, encadrement français de l’entrée indirecte au capital, puis OPA d’EP Group. Le prochain jalon vérifié se situe à Bruxelles : la Commission rendra sa décision au plus tard le 2 octobre 2026.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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