Fnac Darty : Bruxelles ouvre une enquête sur les investissements chinois

La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.
Le 28/05/2026 à 16:19 par Nicolas Gary
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28/05/2026 à 16:19
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La Commission européenne a ouvert, jeudi 28 mai 2026, une enquête approfondie sur le projet d’acquisition de Ceconomy par JD.com. Bruxelles examine l’opération au titre du règlement européen sur les subventions étrangères, avec une question centrale : le groupe chinois a-t-il bénéficié d’aides susceptibles de fausser la concurrence sur le marché intérieur ?
Le dossier concerne d’abord le commerce européen de produits électroniques. Mais il touche aussi Fnac Darty, dont Ceconomy est le deuxième actionnaire. Pour le secteur du livre, l’enjeu n’est donc pas abstrait : Fnac Darty se présente comme un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager, avec 1500 magasins dans le monde et 10,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Dans son communiqué, la Commission indique que son enquête préliminaire fait apparaître de possibles subventions étrangères accordées à JD.com. Bruxelles cite notamment des financements préférentiels, des avantages fiscaux et des subventions attribuables à des entités liées à la Chine. L’autorité européenne précise que ces éléments ne préjugent pas du résultat final de l’enquête.
L’examen porte sur deux points. D’une part, Bruxelles cherche à déterminer si ces aides ont permis à JD.com d’offrir des conditions plus favorables dans le processus d’acquisition de Ceconomy. D’autre part, la Commission analyse si l’opération donnerait à l’ensemble fusionné une position concurrentielle renforcée dans l’Union européenne, notamment grâce aux capacités technologiques et logistiques de JD.com.
À LIRE - Daniel Křetínský obtient l'accord de l'AMF et s’approche de Fnac Darty
La transaction a été notifiée à la Commission le 17 avril 2026. L’institution dispose désormais de 90 jours ouvrables pour statuer, avec une échéance fixée au 2 octobre 2026.
JD.com rejette les craintes européennes. Dans une déclaration rapportée par Reuters, le groupe affirme que l’acquisition de Ceconomy ne sera financée par aucune subvention chinoise ni par aucune aide provenant d’un État non membre de l’Union européenne. L’entreprise invoque des emprunts bancaires privés et sa trésorerie issue de ses activités courantes.
Le projet remonte à juillet 2025. JD.com avait alors annoncé une offre publique volontaire sur Ceconomy, à 4,60 € par action, via une filiale indirecte, JINGDONG Holding Germany GmbH. Dans son communiqué aux investisseurs, JD.com présentait Ceconomy comme la maison mère de MediaMarkt et Saturn, deux enseignes exploitées en ligne et en magasins dans plusieurs pays européens.
La dimension française tient à l’actionnariat de Fnac Darty : Ceconomy est en effet le deuxième actionnaire du groupe français. La même dépêche indique que Bercy avait annoncé en novembre que JD.com avait accepté des conditions liées à cette entrée indirecte au capital, avec un engagement à rester actionnaire « dormant », sans intervention dans la gouvernance ni dans la gestion de Fnac Darty.
Ce point nourrit une sensibilité particulière : Fnac Darty ne se réduit pas à l’électroménager ou aux produits techniques. L’enseigne demeure un acteur de visibilité pour le livre, les produits culturels et les prescriptions commerciales qui accompagnent les rentrées éditoriales, les prix littéraires ou les mises en avant en magasin.
En parallèle, Daniel Křetínský avance sur un autre front capitalistique. Le 26 janvier 2026, EP Group a annoncé une offre publique volontaire sur les titres Fnac Darty, au prix de 36 € par action. Le groupe précisait alors que Vesa Equity Investment, affilié à EP Group, détenait 28,5 % du capital de Fnac Darty, et que l’objectif consistait à devenir actionnaire majoritaire de long terme.
L’enquête européenne ne tranche donc pas l’avenir de Fnac Darty à elle seule. Elle ajoute cependant une étape réglementaire décisive à un enchaînement déjà dense : rachat de Ceconomy par JD.com, encadrement français de l’entrée indirecte au capital, puis OPA d’EP Group. Le prochain jalon vérifié se situe à Bruxelles : la Commission rendra sa décision au plus tard le 2 octobre 2026.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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26/05/2026, 15:17
Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.
26/05/2026, 11:58
L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.
25/05/2026, 11:47
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.
25/05/2026, 09:01
À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française.
25/05/2026, 09:00
Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.
24/05/2026, 06:46
Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.
23/05/2026, 16:33
Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.
23/05/2026, 11:54
Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Avec le retour du soleil, les librairies françaises sortent aussi de l’ombre. Ouvertures, agrandissements, cafés-librairies, clubs de lecture ou collectes solidaires : partout, le livre cherche de nouveaux chemins vers ses lecteurs. Mais derrière ces élans, d’autres enseignes affrontent dettes, sinistres, fermetures ou passages de relais douloureux. Tour de France d’un réseau fragile, inventif, et toujours essentiel.
22/05/2026, 16:28
Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.
22/05/2026, 14:53
Meyssac, en Corrèze, abritera bientôt une librairie. Antoine Peuchmaurd poursuit les préparatifs en vue de l'ouverture, en juin prochain, de son commerce, la Librairie Modestine. Installée au centre du village, dans un local de 40 m2, elle concrétise un projet de cœur pour ce natif de la commune, qu'il a longuement mûri.
22/05/2026, 12:52
En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.
22/05/2026, 10:12
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