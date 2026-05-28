Arthur Rimbaud, les ombres et les soirs

Pour quelques années encore, Rimbaud incarne un élan de liberté et une soif d’absolu : les échappées, les vers, la poésie évolutive, la jeunesse, l’imprudence, l’alcool, Verlaine, et d’autres. D’ici une quarantaine d’années peut-être ne restera-t-il guère plus que ce que l’on a à l’esprit d’Apollinaire. Et dans un siècle, moins encore. En attendant, tout ce qui souffle un vent d’insolence intelligente est bon à prendre.

Octobre 1870. La guerre gronde, la France vacille, Charleville se referme — et Arthur Rimbaud, pas encore seize ans, prend la fuite. Dans sa tête : la Belgique, Charleroi, peut-être un journal, sûrement des poèmes, et cette faim d’ailleurs qui transforme chaque chemin en départ.

Les Ombres des soirs, sur un scénario de Joan de Crane et des dessins de Liva Rajaobelina, suit cette échappée d’adolescent comme une course brève et magnétique, entre enquête biographique, carnet de voyage et fiction graphique.

Le livre ne cherche pas le Rimbaud statufié, l’icône scolaire, le poète déjà confisqué par la légende. Il traque l’autre Arthur : celui qui marche, doute, observe, s’enfonce dans l’automne des Ardennes, frôle les gares, les routes, les cafés, les silhouettes anonymes.

Autour de lui, la réalité historique serre le décor : la guerre franco-prussienne, les frontières, la pauvreté, l’incertitude. Mais dans les marges du réel, l’imaginaire s’allume. Là où les archives se taisent, le récit invente sans trahir : des visions, des frayeurs, des présences, ces « ombres des soirs » qui donnent au voyage sa beauté inquiète.

Porté par un noir et blanc dense, nerveux, presque gravé, l’album restitue la naissance d’un regard. Rimbaud n’y devient pas poète par miracle : il le devient en avançant, en se heurtant au monde, en laissant la route déposer sur lui sa boue, sa lumière, ses fantômes.

Liva Rajaobelina, artiste et professeur de dessin à Madagascar, développe une technique rare autant que spectaculaire. Présenté en France comme à l’étranger, notamment à la Biennale du Noir et Blanc de La Garenne-Colombes et à Impressions d’Arts à Sautron, il travaille au stylo bille noir sur papier carton lisse.

Son dessin naît d’un entrelacs de traits fins, croisés jusqu’à composer des images d’une densité saisissante. Une lame de rasoir lui sert à gratter la matière, ouvrir la lumière et créer des dégradés naturels. De cette économie de moyens surgit un art d’une précision presque impossible, sans filet ni repentir : un « croisillisme » d’orfèvre, brut par ses contraintes, virtuose par ses effets.

Fugue initiatique autant que portrait en mouvement, Les Ombres des soirs raconte moins une escapade qu’un basculement : l’instant fragile où un enfant échappe à sa maison, à son époque, à son nom même — et commence à entrer dans la poésie.

Une splendeur.

Par Nicolas Gary

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