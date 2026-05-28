France : le marché du livre perd 10 millions d’exemplaires en deux ans

Le marché du livre aborde 2026 sur un repli marqué. Au premier quadrimestre, 75,66 millions d’exemplaires ont été vendus, pour 947,23 millions € de chiffre d’affaires. Par rapport à la même période de 2025, le recul atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur. La baisse porte donc d’abord sur les achats : le marché perd 6,46 millions d’exemplaires en un an.

Le chiffre d’affaires résiste légèrement mieux que les volumes. Ce décalage tient au prix moyen apparent, calculé en rapportant la valeur totale aux exemplaires vendus. Il passe d’environ 12,44 € au premier quadrimestre 2025 à 12,52 € sur les quatre premiers mois de 2026. La progression reste faible, autour de 0,65 %. Elle amortit donc marginalement la baisse, sans modifier le diagnostic principal : moins de livres se vendent.

La valeur résiste, mais seulement à la marge

La comparaison avec 2024 durcit encore la lecture. Au premier quadrimestre 2024, le marché représentait 86,06 millions d’exemplaires et 1,055 milliard € de chiffre d’affaires. Deux ans plus tard, il tombe à 75,66 millions d’exemplaires et 947,23 millions €. L’écart atteint 10,4 millions de livres vendus en moins, soit une baisse de 12,1 % en volume.

En valeur, le recul ressort à environ 10,2 % sur la même période, avec une perte proche de 108 millions €. Là encore, la contraction du chiffre d’affaires apparaît moins forte que celle des volumes. Mais le prix moyen apparent, passé de 12,26 € en 2024 à 12,52 € en 2026, n’augmente que de 2,1 % en deux ans. Cette évolution ne compense pas la baisse du nombre d’exemplaires écoulés.

Points de vente : le recul en GSS coûte cher

La ventilation par circuits précise l’origine du recul. Entre les premiers quadrimestres 2025 et 2026, les grandes surfaces spécialisées concentrent la plus forte contribution à la baisse : elles perdent 3,46 millions d’exemplaires, soit plus de la moitié du recul total en volume, et 44,19 millions € de chiffre d’affaires. Leur activité recule de 8,1 % en volume et de 8,2 % en valeur.

Le mouvement pèse d’autant plus lourd que ce circuit demeure le premier du marché, avec 39,06 millions d’exemplaires vendus et 494,49 millions € de chiffre d’affaires sur les quatre premiers mois de 2026.

Les librairies reculent moins vite que le marché sur un an, sans échapper à la contraction. Elles passent de 27,27 millions d’exemplaires en 2025 à 25,52 millions en 2026, soit une baisse de 6,4 %. En valeur, le repli atteint 5,9 %, avec un chiffre d’affaires ramené de 365,83 millions € à 344,38 millions €. Cette résistance relative ne doit pas masquer l’érosion sur deux ans : par rapport au premier quadrimestre 2024, les librairies perdent 3,94 millions d’exemplaires et 43,17 millions € de chiffre d’affaires.

Les grandes surfaces alimentaires affichent la baisse relative la plus marquée sur un an en volume : -10,1 %, de 12,33 à 11,09 millions d’exemplaires. Leur recul en valeur reste moins prononcé, à -7,4 %, avec un chiffre d’affaires passé de 116,95 à 108,35 millions €. Sur deux ans, elles perdent 11,6 % en volume, mais seulement 6,6 % en valeur.

L’écart confirme que le chiffre d’affaires résiste mieux que les exemplaires vendus, sans modifier le constat d’ensemble : aucun des trois circuits comparés ne retrouve, début 2026, son niveau du premier quadrimestre 2024. (NdR : Faute de ventilation comparable par catégories, les données disponibles ne permettent pas d’attribuer le recul à un segment précis.)

L’inflation aggrave la lecture économique

Le chiffre d’affaires exprimé en euros courants donne déjà un signal négatif. L’environnement général des prix renforce ce constat. En avril 2026, les prix à la consommation augmentent de 2,2 % sur un an en France, selon l’Insee. En mars, l’institut faisait état d’une inflation de 1,7 % sur un an, après 0,9 % en février et 0,3 % en janvier. Le premier quadrimestre s’achève donc dans un contexte de prix plus tendu qu’au début de l’année.

Pour le livre, la hausse paraît plus modérée. Entre mars 2025 et mars 2026, les prix des livres progressent de 0,9 %, d’après les données de l’Insee relevées par ActuaLitté. Cette progression sectorielle reste supérieure à celle du prix moyen apparent observée entre les premiers quadrimestres 2025 et 2026, mais les deux indicateurs ne portent pas exactement sur le même périmètre : l’un mesure un indice de prix, l’autre résulte d’un panier réel d’achats.

En euros constants, le recul du marché ressort donc plus sévèrement que la seule baisse nominale du chiffre d’affaires. Même sans retenir un chiffrage unique de valeur réelle, la conclusion économique demeure claire : l’activité baisse en exemplaires, recule en chiffre d’affaires, et la légère progression du prix moyen apparent ne suffit pas à absorber l’effet combiné de la contraction des ventes et de l’inflation.

Moins d’actes d’achat, plus qu’un effet prix

Ces chiffres ne démontrent pas que le prix du livre explique, à lui seul, le recul des ventes. Ils établissent en revanche une contraction globale du marché sur un périmètre comparable. Le nombre d’exemplaires vendus baisse plus vite que la valeur, mais l’écart entre les deux courbes reste trop faible pour transformer la lecture d’ensemble.

L’indicateur le plus net demeure le volume : entre le premier quadrimestre 2024 et celui de 2026, plus de 10 millions d’exemplaires disparaissent des ventes. Pour les éditeurs, les libraires et l’ensemble de la chaîne du livre, l’enjeu ne se limite donc pas à la préservation du chiffre d’affaires : il touche directement la fréquence et l’intensité des achats de livres.

Et comme rien ne vaut un bon dessin, même pour dépeindre un triste tableau, les informations sont à retrouver dans cette infographie :

Crédits illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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