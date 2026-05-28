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Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise

Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s'accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l'œuvre et des actes de violence plus fréquents.

Le 28/05/2026 à 15:49 par Antoine Oury

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Publié le :

28/05/2026 à 15:49

Antoine Oury

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Le Syndicat de la librairie française prépare son grand rendez-vous bisannuel, les RNL, à Rennes, les 7 et 8 juin prochains, et attend quelque 1200 professionnels, dont au moins 600 libraires d'ores et déjà inscrits pour participer à la manifestation.

Au cours de celle-ci, des tables rondes, des ateliers dédiés au partage de solutions face à des problématiques récurrentes, ou encore des présentations d'études. À ce titre, le SLF présentera notamment un panorama de la production de livres entre 2000 et 2025, réalisé avec le ministère de la Culture et le Syndicat national de l'édition — « une manière pudique de dire que c’est une étude sur la surproduction », observe Guillaume Husson, le délégué général de l'organisation.

D'autres travaux seront détaillés, consacrés aux librairies en zone rurale, à l'économie de ces commerces si particuliers, aux attentes et comportements des clients et des non-clients des librairies, ou même une projection sur ce à quoi pourrait ressembler une librairie dans une dizaine d'années...

Un métier en sursis ?

Encore faudrait-il arriver jusque là : même si « rien n'est inéluctable », comme le rappelle Guillaume Husson, les librairies sont malgré tout confrontées à de sérieux défis. Le premier, et non des moindres, n'est autre que la conjoncture économique.

Si le réseau français reste l'un des plus denses au monde, avec quelque 3400 librairies indépendantes, « on constate une légère baisse du nombre de librairies, qui ne reflète pas les difficultés du secteur », note Amanda Spiegel, vice-présidente du syndicat de la librairie française et directrice de la librairie Folies d'encre à Montreuil.

Ces fermetures concernent principalement les petites librairies et les grands établissements, note-t-elle, et interviennent après une vague d'ouverture en partie suscitée par le Covid-19 — avec 600 créations de librairies entre 2019 et 2024. À partir de 2023, précise Amanda Spiegel, « le nombre de fermetures annuelles a doublé, pour atteindre environ 60 à 75 fermetures par an ». Néanmoins, le solde reste positif, avec 300 adresses supplémentaires par rapport à la situation pré-Covid.

Les librairies font aujourd'hui face au redoutable et désormais bien connu « effet ciseaux », selon elle : d'un côté, des ventes de livres qui stagnent, voire diminuent, et, de l'autre, des charges en augmentation, notamment du côté des loyers, des salaires ou des coûts de transport.

Les effets de l'inflation ont, à ce titre, été redoutables : « En 6 ans, le SMIC a augmenté de 20 %. Comme les salaires en librairie sont très bas, toute augmentation du SMIC est répercutée sur l'ensemble des salaires en librairie pour maintenir les écarts de niveaux », explique encore Amanda Spiegel. « Pour garder le même effectif [et le rémunérer correctement], il faut que le libraire gagne 4 points de marge supplémentaires, pour financer seulement l'évolution des salaires. » Or, cette marge stagne alors que les librairies sont réputées pour leur niveau de bénéfice très limité, à 1 % par an en moyenne.

En 2025, le chiffre d'affaires des librairies, en volume, avait déjà diminué, mais était rattrapé, en valeur, par les hausses de prix des livres. En 2026, la situation sera vraisemblablement différente : depuis le début de l'année, le CA est en baisse, en moyenne, de 2,5 % et les ventes de livres uniquement reculent de 3 %. En dehors de la région parisienne, ce reflux est plus marqué encore, entre 4,5 et 5 %. 20 % des librairies, ajoute Amanda Spiegel, affichent des baisses de CA supérieures à 10 %. Cette fois, le prix des livres n'a pas suivi l'inflation, puisqu'il n'a augmenté que de 0,4 % en 2026, contre 2,3 % pour la seconde.

À LIRE - France : le marché du livre perd 10 millions d’exemplaires en deux ans

La situation économique des librairies indépendantes, mais aussi de groupes comme Gibert ou Furet du Nord/Decitre « n'est pas une surprise » pour le SLF, qui avait alerté quant aux difficultés à venir à l'occasion d'une étude, présentée en 2024 aux RNL, à Strasbourg.

Convaincre les éditeurs

Les habitués des RNL ne seront pas étonnés en découvrant une des revendications du SLF. « Les réponses des éditeurs ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux », avance Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris à Saint-Étienne et présidente du SLF. Elle pointe l'absence de soutien de certaines maisons d'édition, et notamment des grands groupes, aux librairies, par l'intermédiaire de remises commerciales plus importantes sur les prix des ouvrages.

« Nous demandons l'application d’une remise minimale de 37 à 38 % pour les petites librairies et le déplafonnement des remises pour les grandes librairies, puisqu'il subsiste un plafond de verre à 40 % aujourd’hui », détaille-t-elle. « Or Amazon, E. Leclerc ou la Fnac ont des conditions commerciales bien plus avantageuses, alors que leurs charges sont moins élevées. »

Comme l'avait avancé Guillaume Husson lors d'une table ronde au Sénat, l'article 2 de la loi sur le prix unique du livre prévoit pourtant que les éditeurs accordent de meilleures conditions commerciales au circuit de distribution le plus qualitatif, celui des librairies indépendantes. « Nous essayons de privilégier le travail de conviction auprès des éditeurs », assure Guillaume Husson, « il porte un peu ses fruits, mais pas assez ». « Si jamais ce travail de conviction est vain, d’autres actions pourront être envisagées », insiste-t-il.

Rappelons que, parallèlement à cette demande de remise commerciale, le SLF propose aux pouvoirs publics de mettre en place une taxe « sur le chiffre d'affaires des grands opérateurs de l'édition et de la vente de livres », à savoir les plateformes de vente en ligne et les éditeurs aux chiffres d'affaires dépassant un certain seuil. Sur cette somme collectée par l'intermédiaire de la taxe, le SLF envisage qu'une vingtaine de millions € pourraient être affectés aux librairies, « soit 2 % de marge supplémentaire ».

Elle compenserait par ailleurs le faible niveau d'aides publiques dans le secteur du livre. Le désengagement de l'État inquiète par ailleurs le SLF, qui pointe notamment la fragilisation des associations régionales de libraires. « En période de crise, ces associations sont indispensables », souligne le SLF, qui cite des actions de formation, de partage d'expérience, la gestion de programmes, dont Jeunes en Librairie, ou encore la mise en place de portails de vente.

De la concentration à l'occasion

Parmi les autres sujets qui traversent — et bouleversent — le métier de libraires, le SLF évoque la baisse générale des pratiques de lecture et réclame la mise en œuvre d'un plan pour y faire face, en s'efforçant par ailleurs de réduire l'exposition aux écrans.

Alexandra Charroin-Spangenberg déplore par ailleurs la « recrudescence des violences qui visent les lieux de culture », conséquence d'une « décomplexion en matière de violence et de prises à partie [...] comme sur les réseaux sociaux ». Ici aussi, la réponse des pouvoirs publics n'a pas été à la hauteur des attentes de l'organisation : « [Ils] doivent se porter aux côtés des librairies plutôt que les stigmatiser dans le choix de leurs assortiments », indique la présidente. Rappelons en effet que l'État a participé à ces violences, en visant ces dernières années les librairies féministes Les Parleuses, à Nice, et Violette & Co, à Paris.

Le Syndicat de la librairie française s'élève également contre la concentration à l’œuvre dans la filière, mais plus largement dans le secteur culturel. Alexandra Charroin-Spangenberg évoque le cas Vivendi (groupe Bolloré), qui possède maisons édition, médias, salles de spectacle, le réseau Relay, la librairie L'Écume des pages à Paris, l'agence de communication Havas ou l'institut de sondages CSA, et bientôt des salles de cinéma. « Nous nous inquiétons et demandons des actions » anti-concentration, avance la présidente du SLF.

L'organisation, cependant, « n’est pas là pour donner des mots d’ordre », et « chaque libraire est libre » de son attitude vis-à-vis des titres des différents groupes éditoriaux, précise Guillaume Husson. « Dans le paysage français, tout est concentré », remarque Alexandra Charroin-Spangenberg, « puisque nos 5 principaux fournisseurs sont 5 grands groupes. Il n’y a pas que Bolloré, ce phénomène de concentration traverse toute la profession. »

Contrairement au déni de la ministre de la Culture Catherine Pégard, la situation serait donc assez critique : « Nous demandons au législateur d’être vigilant, de mettre en place des garanties pour préserver l'équité entre les différents acteurs », ajoute-t-elle. D'autant plus que cette concentration éditoriale nuit aux négociations engagées par les libraires avec leurs fournisseurs : face à un conglomérat, il devient difficile de faire entendre sa voix...

À LIRE - Comment Amazon a exploité l'image de la librairie Shakespeare and Company

Aux RNL, des représentants de la presse indépendante et du cinéma seront d'ailleurs présents, afin d'évoquer ces enjeux de concentration dans la culture et dessiner un front de résistance.

D'autres thématiques seront évoquées lors de ces deux jours de travail, notamment les engagements écologiques de la filière du livre, la place prise par les ventes de livres d'occasion ou encore l'émergence de nouvelles pratiques liées à l'intelligence artificielle.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Les libraires réunis à Rennes à l'occasion des RNL 2026

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?

Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a ravivé une controverse en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le mot « sioniste », refuse l’usage du terme « génocide » pour Gaza et défend la présence des auteurs dans les festivals israéliens, au nom de la circulation des livres et de la parole.

28/05/2026, 12:20

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Fermeture d'une librairie mexicaine historique

La fermeture de la librairie Porrúa à Tuxtla Gutiérrez, capitale du Chiapas, ravive les inquiétudes sur l’accès aux livres dans les villes moyennes mexicaines. Médias locaux et professionnels de l'industrie s'affolent et décrivent une offre désormais très réduite : entre raréfaction des librairies généralistes, concurrence numérique et coûts d’exploitation, le secteur souffre, un peu plus encore.

28/05/2026, 11:05

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Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature

En s’inspirant du Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, nous allons suivre Lucie, aventurière engagée de l’association Uni-Vert Sport au travers d'un documentaire visant à sensibiliser à la protection de la biodiversité. À vélo, elle retracera pas à pas l’itinéraire de Nils, s’immergeant dans le récit pour confronter, cent vingt ans plus tard, les descriptions du livre à la réalité : que reste-t-il du lac Tåkern, des forêts sauvages ou encore des montagnes de minerai de fer ?

28/05/2026, 10:53

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Auto-édition et résistance douce : une artiste mayennaise publie son premier livre

Dans son essai Je te rends le mot Artiste, manifeste pour ralentir, créer et résister, Y-Lan, artiste et autrice mayennaise, interroge la place de la créativité dans nos vies. Partant de sa propre expérience de vie, elle ouvre un espace de réflexion. Et si ralentir, créer étaient possibles et enviables ? Plutôt que courir et consommer ? Sans injonction ni discours culpabilisant, elle ouvre un chemin possible vers une vie porteuse de sens. Et si toi aussi tu étais Artiste ?

28/05/2026, 10:52

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Bolloré et la culture : “Ne nous trompons pas de combat”, prévient Pégard

Après les affaires Olivier Nora, dans l'édition, puis Zapper Bolloré, du côté du cinéma, Catherine Pégard fait toujours preuve d'une grande mansuétude vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs dans la culture. Lors des questions au gouvernement, au Sénat, ce 27 mai, elle a à nouveau balayé les inquiétudes quant à la puissance du milliardaire d'extrême droite, assurant même qu'il ne fallait pas se tromper de « combat ».

28/05/2026, 09:56

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Editis : FO demande des comptes à Daniel Křetínský

Alors que Daniel Křetínský met en garde, dans Le Figaro, contre des politiques françaises qu’il juge hostiles au capital et aux entrepreneurs, Force Ouvrière lui adresse une lettre ouverte sur la situation d’Editis et d’Interforum. Le syndicat dit constater une dégradation du climat social, des inquiétudes économiques et un dialogue social fragilisé.

27/05/2026, 17:27

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Comment Amazon a exploité l'image de la mythique librairie Shakespeare and Company

Librairie mythique s'il en est, l'enseigne parisienne Shakespeare and Company, à l'origine fondée en 1919 par Sylvia Beach, reste aujourd'hui une adresse incontournable de la capitale, en particulier pour les touristes. Sa réputation la précède, tout comme son image, exploitée via de nombreux produits dérivés. La multinationale Amazon a tenté d'en profiter, avant d'être rattrapée par la justice.

27/05/2026, 15:12

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Vente spéciale en soutien aux éditions Anacharsis

Créée en 2000 sous statut associatif, devenue une coopérative (SCIC) en 2012, Anacharsis s’attache depuis toujours à faire vivre un catalogue à la fois précis et éclectique, exigeant et divertissant, parfois léger, souvent engagé. Nous lançons cette campagne afin de pouvoir continuer à faire vivre une édition de création, qui s’attache à promouvoir des histoires et des récits du monde entier, et des productions nouvelles en histoire et en anthropologie comme en littérature. Les doigts de pied en éventail et l'esprit grand ouvert : des lots de toutes les couleurs pour l'été !

27/05/2026, 12:43

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Soldat & Molécules, ta romcom militaire explosivement adorable !

Soldat & Molécules, une romcom bodyguard militaire, inspiré du film Babysittor et des comédies romantiques des débuts des années 2000-2010 !

27/05/2026, 12:40

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Le Brésil cartographie ses éditeurs pour structurer la filière livre

Le Sindicato Nacional dos Editores de Livros et Nielsen BookData lancent un guide consacré aux maisons d’édition brésiliennes. Le relevé recense 1047 éditeurs actifs et documente leur activité, leur implantation, leurs revenus et la présence de groupes étrangers. Présenté comme inédit par le SNEL, l’outil vise à mieux orienter politiques publiques, stratégies professionnelles et coopération dans la chaîne du livre.

27/05/2026, 12:10

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“C’est ça, la littérature : pas l’ambition, pas la posture, pas Gallimard”

Dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, Estèbe faisait dire à son personnage une chose étrange : il n’habitait aucun roman, mais que mille romans l’habitaient. La formule, relue depuis ce côté-ci de sa mort, ressemble moins à une boutade qu’à un aveu de méthode. Ce n’est pas l’auteur qui peuple ses livres – mille romans l’habitaient, lui. Estèbe est mort le 15 août 2024. Sur l’autre rive paraît en 2026. Et le titre, soudain, ne métaphorise plus rien. Il indique. Par Charles Garatynski.

27/05/2026, 11:59

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Les ventes de livres américaines progressent à peine en 2026

L'industrie commence presque 2026 à l’équilibre, indique le rapport StatShot de l’Association of American Publishers. Aux États-Unis, les revenus progressent de 0,9 % pour le premier trimestre, à 2,9 milliards $. Le segment grand public reste stable, tandis que la fiction avance, la non-fiction recule et le livre audio numérique poursuit une croissance supérieure aux autres formats.

27/05/2026, 11:58

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Hachette Livre crée un nouveau pôle BD et redessine toute sa branche Illustré

Hachette Livre engage une réorganisation importante de sa branche Illustré après le départ à la retraite d’Élisabeth Darets, figure historique de Marabout. À compter du 1er juillet 2026, plusieurs pôles sont redessinés autour du pratique, des beaux livres, du tourisme, de la BD et de Disney.

27/05/2026, 11:28

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“Tu me mets à la rue” : Boualem Sansal raconte sa rupture avec Antoine Gallimard

Boualem Sansal avait déjà choisi France Inter, quelques jours après sa libération. Il y revient pour sa première interview autour de La Légende, publié chez Grasset le 2 juin prochain. À l’époque, l’entretien avait été réalisé chez Gallimard. Cette fois, l’écrivain évoque sa rupture avec Antoine Gallimard, entre désaccord politique, à-valoir très supérieur proposé par Grasset, et un appartement à quitter rapidement...

26/05/2026, 18:22

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À Dakar, les libraires africains préparent l’avenir du livre

Du 4 au 6 juin 2026, l’Association internationale des libraires francophones (AILF) organise à Dakar les Rencontres de Dakar, qui réuniront une vingtaine de libraires du continent africain et les administrateurs de l’association. Ce séminaire interprofessionnel, le premier organisé par l’AILF en Afrique depuis dix ans, doit permettre de dresser un état des lieux du métier de libraire, d’aborder les difficultés de la chaîne du livre et de préparer les orientations de l’association pour les trois prochaines années.

26/05/2026, 11:58

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Les éditeurs à la recherche d'un allié dans la lutte anti-piratage de l'IA

L’Association of American Publishers a annoncé un partenariat avec Vermillio pour documenter et accélérer le retrait en ligne de copies illicites d’œuvres littéraires, notamment de contenus générés par intelligence artificielle reproduisant ou imitant des livres audio protégés.

25/05/2026, 11:47

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BiblioCLUB 2026 s'adresse aussi aux adolescents et mise sur les récits d’enquête

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une nouvelle édition du BiblioCLUB sous le thème « Mystères et enquêtes ». Le programme est déployé cet été dans près de 200 bibliothèques publiques de la province et s’adresse aux jeunes de 3 à 17 ans. Cette édition 2026 marque notamment l’arrivée d’un volet conçu pour les adolescents.

25/05/2026, 09:01

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Astérix et Gobelins célèbrent 50 ans d’animation française

À l’occasion des 50 ans du film Les Douze Travaux d’Astérix, et dans le cadre de l’anniversaire du département animation de Gobelins Paris, l’école organisera le 28 mai 2026 une rencontre consacrée aux liens historiques entre la franchise créée par René Goscinny et Albert Uderzo et l’animation française. 

25/05/2026, 09:00

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Christian Bourgois fête ses 60 ans : Tolkien, Fosse et les grandes voix d’un catalogue culte

Invitée de la Comédie du Livre – 10 jours en mai, à Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’une rencontre consacrée à son histoire et à ses traducteurs. Aux côtés de Jean Mattern, directeur éditorial depuis 2024, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont raconté ce que signifie faire vivre un catalogue dont près de 80 % repose sur les littératures traduites : une affaire d’audace, de fidélité et de voix venues d’ailleurs.

24/05/2026, 06:46

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Blanche Sabbah : "Toutes les occasions sont bonnes pour enrayer le discours de l’extrême droite"

Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.

23/05/2026, 16:33

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Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes”

Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.

23/05/2026, 11:54

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États américains : les lois sur la censure de livres changent sous pression

Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.

23/05/2026, 11:41

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Des livres scientifiques écrits avec l’IA, mais sous contrôle humain

Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.

23/05/2026, 11:08

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Disparition d’Aldo Naouri, pédiatre star et voix clivante de la parentalité

Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.

22/05/2026, 14:53

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Catherine Pégard, interrogée sur l'empire Bolloré, botte en touche

En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.

22/05/2026, 10:12

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La présomption d'utilisation des oeuvres par l'IA discutée à l'Assemblée nationale en juin

Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.

21/05/2026, 16:29

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Les États “doivent défendre leur souveraineté culturelle dans l’univers numérique”

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.

21/05/2026, 15:28

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Manakiel et Sowl revient en édition collector sur Ulule

L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.

21/05/2026, 11:56

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Les éditeurs révisent leur copie alors que les ventes de non-fiction chutent

Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?

21/05/2026, 11:42

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Angoulême : les éditions Le Troisième Homme en redressement judiciaire

Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.

21/05/2026, 09:52

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Inceste, prolétariat, violence sociale : le Glasgow des oubliés de la gentrification

Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.

20/05/2026, 16:13

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Affaire Depardieu : Yann Moix perd son procès contre France 2 et Hikari

Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.

20/05/2026, 12:52

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Phosphène lance une revue papier indépendante pour explorer des idées surprenantes

Deux fois par an, Phosphène propose un objet papier - 200 pages pour se surprendre, explorer, penser. Le premier volume sortira en juin 2026. Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et penser. Chaque volume posera un nouveau regard sur un thème grâce à des reportages, des essais originaux, des récits littéraires, des photos, des illustrations. Découvrez sur Ulule le premier numéro sous le thème des Motifs. Avec l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne et d’autres créations originales.

20/05/2026, 12:06

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Auteurs privés de retraite : l'Assemblée nationale enquêtera-t-elle sur le scandale Agessa ?

Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.

20/05/2026, 11:47

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Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
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