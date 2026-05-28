La liberté d’expression face aux faux récits

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Le 23 mai, Donald Trump diffuse sur ses réseaux une vidéo générée par IA dans laquelle il jette Stephen Colbert dans une poubelle, au lendemain du dernier Late Show sur CBS. Le compte X de la Maison-Blanche l’a relayée avec un simple « Bye-bye », rapporte Sky News. La blague est brutale, le message l’est encore plus : lorsqu’une figure de pouvoir met en scène l’humiliation d’un humoriste qui le critique, la frontière se brouille entre satire, communication virale et danger pour la liberté d’expression.

C’est exactement le point d’entrée du livre audio La liberté de parole, un recueil des textes d’Orwell sur la liberté d’expression. Entendre Orwell, via la narration de Julien Campani, c’est retrouver une voix qui résiste aux idées toutes faites.

L’actualité des quinze derniers jours a rendu le texte d’Orwell étonnamment proche de la réalité. Le 27 mai, Associated Press a rapporté que l’Iran imposait aux médias internationaux de limiter la reprise de leurs contenus par les chaînes israéliennes et persanophones de l’étranger.

Le même jour, l’agence rappelait que l’accès à Internet était à peine revenu après une longue coupure, alors que YouTube et Instagram restaient fortement restreints : la liberté de parole se retrouve perturbée par la condition matérielle de circulation des informations.

Le danger inverse existe aussi : quand la parole se libère de tout rapport aux faits, elle se retourne contre la liberté. AFP Factuel en a donné deux exemples récents. Le 18 mai, l’agence démontait une fausse une de Paris Match montrant Jean-Luc Mélenchon à Cannes, générée par IA et reprise comme source fiable par un chatbot de X.

Puis, le 26 mai, AFP Factuel relevait encore une image manipulée présentant des manifestants congolais en opposition à Félix Tshisekedi, alors que la photo venait en réalité du Kenya en 2023.

Entre censures d’État, pression réglementaire et faux documents viraux, La liberté de parole n’arrive donc pas comme un classique du passé : il parle de ce qui se joue aujourd’hui dans nos démocraties. Avant d’écouter l’extrait, il faut peut-être se souvenir de cela : pour Orwell, parler librement n’a de sens que si l’on accepte de défendre aussi la vérité qui dérange son propre camp.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Julien Campani.

Crédits photo : Pixabay, CC0

Par Samantha Trapier

Contact : st@actualitte.com