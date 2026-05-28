Tocqueville couronné par le Prix Montaigne 2026

La remise du prix a lieu ce 28 mai à l’Hôtel de Ville de Bordeaux, en présence de Thomas Cazenave, maire de Bordeaux, et de Jean-Pierre Rousseau, Grand-Chancelier de l’Académie du Vin de Bordeaux.

Créé en 2003 par la Ville de Bordeaux et l’Académie du Vin de Bordeaux, le Prix Montaigne récompense chaque année un essai exprimant des valeurs d’humanisme, de tolérance et de liberté, associées à Michel de Montaigne, écrivain et ancien maire de Bordeaux entre 1581 et 1585.

Le jury 2026 réunissait Xavier Darcos, Pierre Mazet, Nicolas de Bailliencourt, Jean-Pierre de Beaumarchais, Marguerite Figeac-Monthus, Patrice Gueniffey, Yves Harté, Robert Kopp, Aurélie Labruyère, Mathilde Peyrou, Jean-Pierre Poussou et Mathilde Royer de la Bastie-Chevallier.

Professeure émérite à la Sorbonne, Françoise Mélonio est reconnue comme l’une des grandes spécialistes d’Alexis de Tocqueville. Elle a notamment dirigé l’édition de son œuvre complète dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. Elle est également l’autrice de Tocqueville et les Français ainsi que de Naissance et affirmation d'une culture nationale : la France de 1815 à 1880.

Dans Tocqueville, elle revient sur la trajectoire intellectuelle et politique de l’auteur de De la démocratie en Amérique. Le jury souligne particulièrement la manière dont l’ouvrage relie les analyses politiques du penseur à son expérience personnelle, à son tempérament et à ses contradictions d’« aristocrate et démocrate », selon les mots de Françoise Mélonio elle-même.

Les membres du jury disent avoir été sensibles à « l’érudition » et aux « qualités d’écriture » de cette biographie, qui éclaire les réflexions de Tocqueville sur l’égalité, l’individualisme et les transformations de la modernité politique.

Comme chaque année, la récompense prend une forme singulière : la lauréate reçoit vingt caisses de grands crus offertes par les châteaux membres de l’Académie du Vin de Bordeaux. Parmi eux figurent notamment Château Calon Ségur 2019, Château Ducru-Beaucaillou 2016, Château Kirwan 2000, Château Haut-Bailly 2015, Château Climens 2016 ou encore Château Pichon Baron 1997.

Le Prix Montaigne distingue régulièrement des essais historiques, politiques ou philosophiques. Gilles Kepel avait été récompensé en 2025 pour Le bouleversement du monde – L’après 7 octobre, publié chez Plon. Avant lui, le prix avait notamment distingué François-Henri Désérable, Daniel Cohen, Raphaël Doan, Michel Pastoureau, Philippe Sands, Mona Ozouf, Pierre Nora, Pascal Bruckner, Michel Winock ou encore Philippe Sollers.

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Crédits photo : Françoise Mélonio (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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