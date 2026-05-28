Premières images pour le film d'animation In Waves, d'après la BD d'AJ Dungo

Lyna Khoudri, Rio Vega, Paul Kircher et Birane Ba de la Comédie-Française figurent au casting des voix de ce long-métrage d'animation. Celui-ci adapte à l'écran la bande dessinée homonyme d'AJ Dungo (trad. Basile Béguerie, Casterman).

Salué par la critique, le titre s'est écoulé à plus de 85.000 exemplaires (chiffre Edistat). « Quand j’ai acheté la bande dessinée In Waves, j’ignorais de quoi ça parlait, je ne savais pas encore que cette histoire serait celle de mon premier film… “Une histoire d’amour sur fond de surf, en Californie”, on m’avait dit », expliquait la réalisatrice Phuong Mai Nguen au sujet de la BD.

L'adaptation animée s'appuie sur un scénario coécrit par Fanny Burdino et Samuel Doux. Sa musique originale est composée par Rob (Revenge, Le Bureau des Légendes, La Venue de l'avenir, Vie privée) et Oklou.

Par Antoine Oury

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