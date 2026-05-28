Six ouvrages retenus pour le Prix François Billetdoux 2026

Le jury du Prix François Billetdoux a dévoilé sa sélection 2026. Dotée de 5000 €, cette distinction de la Société civile des auteurs multimédia récompense chaque année l’autrice ou l’auteur d’un ouvrage littéraire en langue française consacré, ou lié, aux univers de la littérature, de la photographie, du cinéma documentaire, de la radio, du journalisme ou de la télévision.
Le 28/05/2026 à 12:21 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/05/2026 à 12:21
0
Commentaires
0
Partages
Le prix porte le nom de François Billetdoux, romancier, dramaturge et auteur multimédia pour la radio et la télévision, qui fut l’un des fondateurs de la Scam. Il s’inscrit parmi les récompenses décernées chaque année par la société, aux côtés notamment du Prix Joseph Kessel, du Prix Marguerite Yourcenar et du Prix du Récit dessiné.
Le jury 2026 réunit Lucile Bordes, Alexis Brocas, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, fondatrice du prix, Éloïse Lièvre, Jean-Pierre Martin, Ernestine Ngo Melha, Hubert Prolongeau et Jean-Marc Terrasse.
Six ouvrages figurent dans la sélection :
Flamme, Volcan, Tempête. Un portrait de Christine Pawlowska de Pierre Boisson, publié aux Éditions du Sous-Sol
Le Photographe inconnu de l’Occupation de Philippe Broussard, au Seuil
La bibliothèque retrouvée, une enquête de Vanessa de Senarclens, aux Éditions Zoé
Dans la salle de montage, logiques du documentaire de Luc Foreville, aux Impressions Nouvelles
Querelle à la Française de Bertrand Guillot, aux Avrils
Indemne, Où va Moby-Dick ? de Myriam Watthee-Delmotte, chez Actes Sud
À LIRE - Les fondations de l'Institut de France distribuent leurs Grands Prix
Avec cette sélection, le prix confirme son attention aux écritures qui croisent les formes documentaires, les enquêtes, les pratiques artistiques et les récits sur les médias.
L’an dernier, le Prix François Billetdoux 2025 avait été décerné à Maïa Hruska pour Dix Versions de Kafka, publié chez Grasset.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 28/08/2025
224 pages
Editions du sous-sol
21,00 €
Paru le 12/09/2025
301 pages
Seuil
27,90 €
Paru le 28/08/2025
252 pages
Editions Zoé
20,00 €
Paru le 02/09/2025
273 pages
Impressions nouvelles (Les)
26,00 €
Paru le 22/01/2026
240 pages
Les Avrils
21,00 €
Paru le 07/05/2025
320 pages
Actes Sud Editions
23,50 €
Commenter cet article