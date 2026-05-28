Six ouvrages retenus pour le Prix François Billetdoux 2026

Le prix porte le nom de François Billetdoux, romancier, dramaturge et auteur multimédia pour la radio et la télévision, qui fut l’un des fondateurs de la Scam. Il s’inscrit parmi les récompenses décernées chaque année par la société, aux côtés notamment du Prix Joseph Kessel, du Prix Marguerite Yourcenar et du Prix du Récit dessiné.

Le jury 2026 réunit Lucile Bordes, Alexis Brocas, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, fondatrice du prix, Éloïse Lièvre, Jean-Pierre Martin, Ernestine Ngo Melha, Hubert Prolongeau et Jean-Marc Terrasse.

Six ouvrages figurent dans la sélection :

Flamme, Volcan, Tempête. Un portrait de Christine Pawlowska de Pierre Boisson, publié aux Éditions du Sous-Sol

Le Photographe inconnu de l’Occupation de Philippe Broussard, au Seuil

La bibliothèque retrouvée, une enquête de Vanessa de Senarclens, aux Éditions Zoé

Dans la salle de montage, logiques du documentaire de Luc Foreville, aux Impressions Nouvelles

Querelle à la Française de Bertrand Guillot, aux Avrils

Indemne, Où va Moby-Dick ? de Myriam Watthee-Delmotte, chez Actes Sud

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Avec cette sélection, le prix confirme son attention aux écritures qui croisent les formes documentaires, les enquêtes, les pratiques artistiques et les récits sur les médias.

L’an dernier, le Prix François Billetdoux 2025 avait été décerné à Maïa Hruska pour Dix Versions de Kafka, publié chez Grasset.

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Par Hocine Bouhadjera

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