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Six ouvrages retenus pour le Prix François Billetdoux 2026

Le jury du Prix François Billetdoux a dévoilé sa sélection 2026. Dotée de 5000 €, cette distinction de la Société civile des auteurs multimédia récompense chaque année l’autrice ou l’auteur d’un ouvrage littéraire en langue française consacré, ou lié, aux univers de la littérature, de la photographie, du cinéma documentaire, de la radio, du journalisme ou de la télévision.

Le 28/05/2026 à 12:21 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

28/05/2026 à 12:21

Hocine Bouhadjera

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Le prix porte le nom de François Billetdoux, romancier, dramaturge et auteur multimédia pour la radio et la télévision, qui fut l’un des fondateurs de la Scam. Il s’inscrit parmi les récompenses décernées chaque année par la société, aux côtés notamment du Prix Joseph Kessel, du Prix Marguerite Yourcenar et du Prix du Récit dessiné.

Le jury 2026 réunit Lucile Bordes, Alexis Brocas, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, fondatrice du prix, Éloïse Lièvre, Jean-Pierre Martin, Ernestine Ngo Melha, Hubert Prolongeau et Jean-Marc Terrasse.

Six ouvrages figurent dans la sélection :

Flamme, Volcan, Tempête. Un portrait de Christine Pawlowska de Pierre Boisson, publié aux Éditions du Sous-Sol

Le Photographe inconnu de l’Occupation de Philippe Broussard, au Seuil

La bibliothèque retrouvée, une enquête de Vanessa de Senarclens, aux Éditions Zoé

Dans la salle de montage, logiques du documentaire de Luc Foreville, aux Impressions Nouvelles

Querelle à la Française de Bertrand Guillot, aux Avrils

Indemne, Où va Moby-Dick ? de Myriam Watthee-Delmotte, chez Actes Sud

À LIRE - Les fondations de l'Institut de France distribuent leurs Grands Prix

Avec cette sélection, le prix confirme son attention aux écritures qui croisent les formes documentaires, les enquêtes, les pratiques artistiques et les récits sur les médias.

L’an dernier, le Prix François Billetdoux 2025 avait été décerné à Maïa Hruska pour Dix Versions de Kafka, publié chez Grasset.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Flamme, volcan, tempête

Pierre Boisson

Paru le 28/08/2025

224 pages

Editions du sous-sol

21,00 €

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Le Photographe inconnu de l'Occupation

Philippe Broussard

Paru le 12/09/2025

301 pages

Seuil

27,90 €

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La bibliothèque retrouvée

Vanessa de Senarclens

Paru le 28/08/2025

252 pages

Editions Zoé

20,00 €

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Dans la salle de montage

Luc Forveille

Paru le 02/09/2025

273 pages

Impressions nouvelles (Les)

26,00 €

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Querelle à la française

Bertrand Guillot

Paru le 22/01/2026

240 pages

Les Avrils

21,00 €

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Indemne

Myriam Watthée-Delmotte

Paru le 07/05/2025

320 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

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