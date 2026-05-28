Al Manhal, une librairie-boulangerie qui pétrit pain, livres et mémoire à Damas

À Damas, Al Manhal Bakery and Books associe boulangerie, bibliothèque et projet de librairie d’occasion dans la vieille ville. Publishing Perspectives présente l’initiative comme un espace où des Syriens peuvent se retrouver pour lire, apprendre leur propre histoire et discuter après 54 ans de dictature et de censure.

Le projet réunit Asser Khattab, écrivain et journaliste syrien, et Brant Stewart, photographe américain, entrepreneur social et résident partiel de Damas. Khattab avait quitté la Syrie en 2017 comme jeune réfugié politique, avant de revenir après plusieurs années passées en France avec l’idée d’ouvrir une librairie soigneusement choisie.

Des livres absents des rayons

Dans l’entretien mené par Olivia Snaije, Khattab explique avoir longtemps fréquenté les librairies sans y trouver les ouvrages qu’il recherchait : « Je passais des heures dans les librairies sans jamais trouver ce que je voulais : des livres sérieux, qui provoquent la pensée critique. » Cette frustration nourrit aujourd’hui toute la sélection d’Al Manhal.

Asser Khattab et Brant Stewart

Le lieu occupe une ancienne boulangerie dotée d’un four à bois presque centenaire. Après une campagne de financement participatif, l’espace a été rénové avec un architecte présenté comme l’ancien maire de la vieille ville de Damas. Des carreaux damascènes ont été commandés, tandis que le plafond de pierre apparent a été restauré.

La difficulté principale reste l’approvisionnement. Publishing Perspectives indique qu’Al Manhal dispose pour l’instant d’un stock de plus de 200 livres choisis par Khattab, transportés physiquement par des proches du projet vers le Liban ou la Syrie, ou déposés pour lui dans des villes comme Londres et Paris.

Une librairie avant tout syrienne

Al Manhal fonctionne d’abord comme bibliothèque de prêt, en attendant de pouvoir renouveler ses stocks. Khattab souhaite organiser des clubs de lecture et des groupes de discussion dont l’objectif, selon ses mots, n’est pas la provocation, mais l’éveil de la pensée critique et la connaissance du passé.

Son public prioritaire reste la jeunesse syrienne, en particulier les 16-24 ans. Conscient du faible pouvoir d’achat, Khattab indique que les livres sont traités comme de l’occasion, car peu de Syriens peuvent payer 20 dollars pour un ouvrage, à l’exception des touristes.

La sélection entend refléter la pluralité syrienne : arabe, kurde, arménienne, araméenne ou syriaque. Car somme toute le projet se présente avant tout comme un lieu où la fonction sociale de l’édition revient à l’essentiel : savoir, questionner et accéder à son propre récit.

Crédits photo : Al Manhal

Par Nicolas Gary

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