À l'école, le distributeur troque sodas et sucreries contre des livres

Plantation Key School, établissement du district scolaire du comté de Monroe, a présenté le 18 mai 2026 son nouveau distributeur automatique de livres, baptisé Inchy the Bookworm. Installée dans le media center de l’école, la machine permet aux élèves de choisir un ouvrage grâce à des jetons dorés obtenus dans le cadre de différents programmes de lecture.

Le projet repose sur une idée simple : remplacer la récompense matérielle ordinaire par un livre choisi par l’élève. L’école indique que des enfants déjà engagés dans la lecture ont participé à la cérémonie d’inauguration et utilisé les premiers jetons pour sélectionner un titre destiné à leur bibliothèque personnelle.

Des jetons dorés contre des livres

Les élèves peuvent obtenir ces jetons de plusieurs façons. Plantation Key School cite l’échange de Be Bucks, l’atteinte d’objectifs AR, l’entrée dans l’AR Million Word Club, la lecture de livres SSYRA, ou encore le fait d’être repérés en train de lire par des membres de l’équipe éducative.

Le fonctionnement du dispositif associe donc ludification et autonomie. L’élève ne reçoit pas un livre imposé : il gagne le droit de choisir un titre dans la machine. Cette étape, souvent essentielle dans la construction du goût de lire, rapproche le geste scolaire de celui d’une librairie ou d’une bibliothèque personnelle.

L’école a remercié le Conch Scramble Charity Golf Tournament, qui a financé le distributeur, ainsi que The Keys Children’s Foundation, chargée de l’approvisionnement en livres. La réussite du projet dépend donc d’un réseau local associant école, mécènes et acteurs engagés dans l’enfance.

Une bibliothèque personnelle comme horizon

La machine a officiellement été ouverte à toute l’école un jeudi, selon le communiqué publié par Plantation Key School. L’établissement présente Inchy comme un outil appelé à encourager l’amour de la lecture et à célébrer les progrès des élèves tout au long de l’année.

</center>

L’intérêt éditorial du sujet tient à son caractère immédiatement lisible : une machine familière, habituellement associée aux boissons ou aux confiseries, devient un point d’accès aux livres. Le dispositif rend visible la récompense, matérialise l’effort de lecture et donne aux enfants la possibilité de repartir avec un ouvrage à eux.

Dans un contexte où les écoles cherchent des leviers concrets pour maintenir l’attention autour de la lecture, Inchy the Bookworm propose une réponse modeste mais efficace : ritualiser le choix du livre, en faire un moment attendu, et inscrire l’acquisition d’un ouvrage dans la vie quotidienne de l’établissement.

Crédits photo : keysschools

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com