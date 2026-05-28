Un auteur, 11 éditeurs : le pari fou d’Antoine Volodine

C’est une sortie comme l’édition française en voit rarement. Entre le 24 et le 28 août 2026, 11 livres paraîtront en même temps, sous une même signature : Infernus Iohannes. 11 volumes, 11 maisons, un seul geste littéraire. Derrière cet agencement presque rituel, on retrouve Antoine Volodine, ou plutôt l’un des multiples noms d’un auteur qui aura passé plus de 40 ans à déplacer les frontières du roman.

Le projet porte un titre global : Retour au goudron. Il doit clore le post-exotisme, cet univers littéraire que Volodine a patiemment bâti depuis ses premiers livres, entre récits d’après-catastrophe, révolutionnaires vaincus, prisons mentales, mondes parallèles et traversées du Bardo. Rien de très confortable, donc. Mais chez lui, l’obscurité n’a jamais empêché l’humour, ni la ruine d’accueillir des voix obstinées.

Un final éditorial à onze voix

L’événement réunira Actes Sud, La Fabrique, L’Olivier, Minuit, Rivages, La Marelle, Robert Laffont, Le Seuil, les éditions du sous-sol, La Volte et Verdier. Chacune de ces maisons publiera une composante de Retour au goudron, toutes placées sous la signature Infernus Iohannes.

Les titres annoncés dessinent déjà une cartographie typiquement volodinienne : Bardo solo chez Actes Sud, Chagrins aux Éditions de Minuit, Défections et Cie chez Rivages, Dernière livraison à La Marelle, La Grande misère à L’Olivier, Les Meilleurs d’entre nous au Seuil, Malaise chez les plongeuses à La Volte, Mémoire, mode d’effroi chez Robert Laffont, Ultimes sursauts à La Fabrique, Survies minuscules aux éditions du sous-sol et Zone crypte, zone miroir chez Verdier.

À première vue, l’opération pourrait passer pour un coup éditorial. Elle l’est, sans doute, par son ampleur. Mais elle relève surtout d’une logique interne à l’œuvre de Volodine : la fragmentation, la circulation des voix et l'effacement de l’auteur au profit d’un collectif imaginaire. Une sortie groupée, en somme, pour une littérature qui s’est toujours méfiée de l’unité trop sage.

Infernus Iohannes, plus qu’un pseudonyme

Infernus Iohannes n’est pas un simple nom d’emprunt. Dans l’univers post-exotique, les signatures fonctionnent comme des hétéronymes : des auteurs fictifs à part entière, dotés d’une tonalité, d’une mémoire, d’un territoire propre. Volodine a souvent été présenté comme le porte-parole de cette constellation, où apparaissent aussi Manuela Draeger, Lutz Bassmann ou Elli Kronauer.

Avec Infernus Iohannes, la fiction se fait encore plus collective. Cette signature était déjà apparue avec Débrouille-toi avec ton violeur, publié à L’Olivier en 2022. Elle revient ici pour porter le dernier mouvement d’un ensemble beaucoup plus vaste : Retour au goudron, présenté comme une somme de 343 brochures.

Antoine Volodine décrit un objet inclassable, composé de récits de rêve, de photographies d’une ville disparue, de narrations hallucinées et de plongées dans des mondes fantômes. Plusieurs milliers de pages, donc, dont les 11 livres à paraître constituent des extractions romanesques, regroupées par familles.

Gallimard absent du rassemblement

L’un des points notables de cette publication tient aussi à une absence. Gallimard, qui a pourtant accompagné une partie importante du parcours d’Antoine Volodine — notamment avec Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze — ne figure pas parmi les 11 éditeurs associés à Retour au goudron.

Interrogé par ActuaLitté, Robert Laffont résume l’esprit du projet en évoquant « ses multiples identités pour la fin de son œuvre ». Une manière de rappeler que cette sortie collective épouse la logique même du post-exotisme : plusieurs noms, plusieurs voix, mais une même architecture littéraire.

L’éditeur précise également que les 11 maisons réunies sont « toutes celles qui l’ont soutenu ». Une exception, cependant : « Gallimard n’a pas voulu. Robert Laffont lui a ouvert les bras. »

Antoine Volodine, une œuvre couronnée et insaisissable

Antoine Volodine, principal pseudonyme de Jean Desvignes, a commencé à publier au milieu des années 1980. Ses premiers romans paraissent chez Denoël, dans la collection « Présence du futur », avant des passages par Minuit, Gallimard, puis une installation durable au Seuil. Dès l’origine, pourtant, l’écrivain refuse d’être enfermé dans une case : la science-fiction ne suffit pas à définir son travail, pas plus que les catégories habituelles du roman contemporain.

Son parcours a été régulièrement distingué. Rituel du mépris reçoit le Grand Prix de l’Imaginaire en 1987. Des anges mineurs obtient le Prix Wepler en 1999, puis le Prix du Livre Inter en 2000. En 2014, Terminus radieux est couronné par le Prix Médicis, confirmant la place singulière de Volodine dans le paysage littéraire français.

Mais réduire cette œuvre à un palmarès serait passer à côté de son fonctionnement profond. Volodine n’a cessé d’inventer une littérature de l’écart, traversée par les cauchemars politiques du XXe siècle, les défaites révolutionnaires, les camps, les prisons, les langues intérieures. On y avance rarement à visage découvert. Les voix parlent depuis les marges, depuis l’après, depuis des lieux où la mort n’a pas tout à fait fini son travail.

La fin annoncée du post-exotisme ne ressemble donc pas à un simple dernier livre. Elle prend la forme d’un éclatement. 11 éditeurs, 11 volumes, une même signature collective : le dispositif semble conçu pour éviter la conclusion trop nette, la porte qui claque proprement.

Et pourtant, Volodine a bien prévu une dernière phrase. Le projet doit s’achever sur ces mots : « Je me tais. » Difficile d’imaginer formule plus simple, plus abrupte, pour refermer une œuvre qui aura justement multiplié les voix, les masques et les survivances.

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La rentrée 2026 comptera donc un objet éditorial singulier, peut-être même un cas d’école : non seulement pour les lecteurs de Volodine, mais pour tous ceux qui s’intéressent à ce que peut encore produire la littérature lorsqu’elle échappe aux formats attendus. Une œuvre qui se termine en 11 morceaux, chez 11 éditeurs différents, sous le nom d’un auteur collectif fictif : il fallait bien cela, sans doute, pour dire adieu au post-exotisme.

Avant-propos de l'auteur :

« Signé par le collectif Infernus Iohannes, Retour au goudron est une performance, et c’est aussi l’ultime titre de l’édifice post-exotique. Il est constitué d’une somme de 343 brochures qui, numéro après numéro, font voyager lecteurs et lectrices dans le monde étrange, dans le monde flottant qui succède au décès et que les bouddhistes nomment Bardo. Rubriques régulières, photographies d’une ville disparue, récits de rêve, narrations hallucinées, plongées dans des univers fantômes... Plusieurs milliers de pages qui, comme l’a depuis longtemps annoncé le porte-parole des écrivains post-exotiques, Antoine Volodine, s’achèvent sur la fameuse phrase « Je me tais ».

Rien de plus à dire sur la présentation de cet objet inclassable, non publié à ce jour. Ou plutôt si : des proses romanesques en ont été extraites. Des histoires regroupées par familles. Elles étaient, ces histoires, publiées en feuilleton, ainsi formant le coeur des brochures bardiques. Elles paraissent aujourd’hui en une seule fois, à une même rentrée littéraire, chez onze éditeurs différents. Une telle entreprise n’aurait pu se concrétiser sans la belle complicité de ces éditeurs avec le projet post-exotique. Qu’ils en soient ici vivement remerciés. »

Antoine Volodine

Crédit photo : Jean-Didier Wagneur / Antoine Volodine

Par Clotilde Martin

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