Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ?

Erri De Luca a transformé une invitation littéraire en controverse politique. Programmé au Festival international des écrivains de Jérusalem, organisé du 25 au 28 mai à Mishkenot Sha’ananim, l’écrivain italien a revendiqué le mot « sioniste » et contesté l’emploi du terme « génocide » pour qualifier la guerre menée par Israël à Gaza.

Ses déclarations, publiées le 20 mai dans un entretien au média israélien Israel Hayom, puis traduites et reprises par Il Foglio, ont suscité une vive réaction en Italie, où son nom reste associé à une tradition d’engagement à gauche.

À Jérusalem, un festival sous tension

Le cadre n’a rien d’anodin : Erri De Luca figurait parmi les invités internationaux du festival, aux côtés notamment de Nell Zink, Joseph Finder, Eva Illouz, Dara Horn, Steve J. Zipperstein, Benjamin Resnick et Marcelo Birmajer. L’auteur devait intervenir dans une rencontre intitulée « From Naples to Jerusalem », avec le professeur Uri S. Cohen, autour du climat littéraire et culturel italien, de son œuvre et d’un livre annoncé en hébreu.

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La programmation intervient dans un moment de forte pression sur les manifestations culturelles israéliennes : J.M. Coetzee avait d'ailleurs refusé l’invitation du même festival, en invoquant la campagne menée par Israël à Gaza. La directrice artistique Julia Fermentto-Tzaisler y répondait en défendant le maintien du festival, au nom de la littérature, de la liberté d’expression et du refus d’un blocage culturel complet.

Erri De Luca a choisi la position inverse. Dans l’entretien accordé à Israel Hayom, la source originelle de ses déclarations les plus commentées, l’écrivain explique sa présence comme un refus du boycott culturel.

Il affirme que le mot « sioniste » fonctionne aujourd’hui, en Italie et dans une partie de l’Occident, comme une insulte. Il dit au contraire y voir la reconnaissance du droit des Juifs à un foyer national et à l’existence d’Israël, dans la perspective de deux entités vivant côte à côte.

Le mot « génocide » au centre de la rupture

La formule qui a cristallisé la polémique concerne Gaza. Dans Israel Hayom, De Luca déclare qu’il ne participera pas à un événement où le terme « génocide » serait employé à propos de Gaza. Il qualifie cet usage de « distorsion historique et verbale », tout en décrivant la guerre comme brutale, urbaine et meurtrière pour les civils. Le propos, très tranché, touche un point particulièrement sensible : la qualification juridique et politique de la destruction en cours dans l’enclave palestinienne.

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Cette qualification fait l’objet d’une procédure devant la Cour internationale de Justice, saisie par l’Afrique du Sud sur l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza. L’article ne peut donc traiter le terme comme une simple formule de débat public : il relève aussi d’un contentieux international en cours, tandis qu’Israël rejette cette accusation.

Interrogé ensuite par l'agence ANSA, De Luca a précisé sa position. Pour lui, le sionisme désigne le mouvement politique ayant conduit à la constitution de l’État d’Israël : il ne se confond pas avec l’expansionnisme, qu’il présente au contraire comme une trahison de cette idée. L’agence rapporte aussi que l’écrivain dit n’avoir « jamais été autant attaqué en Italie », tout en revendiquant sa liberté personnelle.

Une parole d’écrivain rattrapée par son histoire

La critique italienne n’est pas née seulement de ses propos sur Gaza. Elle s’appuie sur le parcours même de l’auteur. Dans une tribune publiée avant l’entretien d’Israel Hayom, Il Fatto Quotidiano interrogeait déjà la cohérence de sa venue à Jérusalem. Andrea D’Ambra y rappelait l’image de l’écrivain de la « parole contraire », notamment liée à ses positions dans l’affaire No Tav, pour demander si cette parole ne valait plus pour Gaza.

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Cette interrogation pèse parce que De Luca n’est pas un romancier extérieur aux conflits politiques. Dans un entretien récent, il manifesto rappelait son passage par Lotta Continua, sa présence en ex-Yougoslavie pendant la guerre, son soutien au mouvement No Tav et son étude autodidacte de l’hébreu ancien. Le quotidien le présentait comme un écrivain fortement marqué par l’engagement civil, la montagne, les textes bibliques et une vie tenue à distance des circuits mondains.

Ce passé nourrit aujourd’hui l’effet de rupture. De Luca n’est pas seulement critiqué pour avoir pris position sur Israël ; il l’est parce que cette position paraît, à certains de ses lecteurs, entrer en tension avec l’image d’un auteur longtemps identifié aux causes minoritaires, aux refus publics et aux gestes de dissidence.

Le boycott culturel comme ligne de fracture

Le cœur de son argument tient pourtant moins à la diplomatie qu’aux livres. À l’ANSA, De Luca déclare que boycotter des livres et des écrivains est, pour lui, « contre nature ». Il dit viser les gouvernements, non les citoyens, et défendre le droit de chacun à la parole. L’écrivain donne l’exemple des auteurs russes, qu’il affirme accueillir volontiers tout en se déclarant opposé à Vladimir Poutine.

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La rencontre de Jérusalem, selon l’ANSA, s’est finalement tenue en visioconférence et a ouvert la quatorzième édition du festival. L’agence évoque une salle complète et de nombreuses questions du public israélien. Là encore, la littérature n’a pas suffi à tenir l’actualité à distance : l’assistance a interrogé De Luca sur le prix de ses positions dans un climat international de boycott.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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