Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

À l'approche des Rencontres nationales de la librairie (RNL), organisées à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la Librairie française esquisse quelques axes de réflexion et de proposition. Afin d'assurer le financement de la filière du livre en période d'austérité, l'organisation patronale suggère ainsi la création d'une taxe « sur les grands acteurs de la filière, pour soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs ».
Le 28/05/2026 à 12:13 par Antoine Oury
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28/05/2026 à 12:13
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Entre l'austérité imposée à la culture par les derniers gouvernements et le refus des diffuseurs-distributeurs d'accorder des remises commerciales plus importantes, les libraires voient rouge. Le Syndicat de la Librairie française est revenu, lors d'une conférence de presse organisée ce 28 mai, sur la situation économique des librairies françaises, peu reluisante depuis quelques mois.
Les professionnels sont en effet confrontés au redoutable « effet ciseau ». D'un côté, une hausse des charges, des loyers aux salaires, de l'autre, une baisse de ventes, à laquelle s'ajoutent un prix du livre dont l'évolution ne suit pas l'inflation et des conditions commerciales, donc, peu satisfaisantes.
Parallèlement, si la filière du livre reste, par son chiffre d'affaires, la première industrie culturelle française, elle bénéficie d'un soutien public plutôt discret, dont les principaux instruments restent la loi sur le prix unique du livre et un taux de TVA réduit.
« La majorité des autres industries culturelles bénéficie de taxes ou d'aides massives pour financer leur filière : 4 milliards € pour l'audiovisuel, 700 millions € pour le cinéma, 200 millions € d'aides à la presse, 66 millions € de taxes pour la musique auxquels s'ajoutent 30 millions € de subvention », déroule Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris à Saint-Étienne et présidente du Syndicat de la Librairie française (SLF). « 0 € de taxe pour le livre », termine-t-elle.
Elle ajoute que les aides de l'État pour le secteur plafonnent à 34 millions €, dont 22 millions € pour le Centre national du livre, dotation largement revue à la baisse ces deux dernières années, tout comme les crédits centraux et déconcentrés du ministère de la Culture, ou le budget du Pass Culture.
« Le livre est beaucoup moins financé que les autres secteurs culturels et il est beaucoup plus impacté par les baisses de budget. C'est la raison pour laquelle le SLF plaide pour la mise en place d'une taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des grands opérateurs de l'édition et de la vente de livres, qui pourrait ramener plusieurs dizaines de millions d'euros » poursuit la présidente de l'organisation.
Sur cette somme collectée par l'intermédiaire de la taxe, le SLF envisage qu'une vingtaine de millions € pourraient être affectés aux librairies, « soit 2 % de marge supplémentaire ». Le Centre national du livre serait chargé de répartir ce fonds, en s'appuyant sur un dispositif pour la mise en valeur des fonds et de la création éditoriale (VAL) élargi. D'après les conditions actuelles de cette subvention, il bénéficierait donc aux librairies labellisées LIR (« Librairie indépendante de référence ») et LR (« Librairie de référence »).
Cette taxe s'inspire du modèle mis en œuvre par le Centre national du Cinéma et de l'image animée (CNC) et les aides qu'il verse aux salles de cinéma d'art et essai, au nombre de 1301 en France, selon le dernier bilan du CNC, qui précise néanmoins que 19,9 millions € ont été répartis, cette même année, « entre 1317 établissements classés Art et Essai ».
Rappelons que cette aide, comme d'autres distribuées par le CNC, s'appuie sur un fonds de soutien constitué par quatre taxes affectées : la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), la taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E), la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D) et les taxes sur la vidéo (TSV). « En 2025, leur produit s’est élevé à 877,5 millions €, en progression de 67,5 millions € par rapport à 2024 », souligne le bilan du CNC pour 2025.
« Ce que l'on peut faire pour les cinémas d'art et d'essai, pourquoi on ne peut pas le faire pour les librairies indépendantes de qualité ? », interroge Alexandra Charroin-Spangenberg.
Le périmètre de cette taxation n'est pas encore défini, mais le SLF souhaite mettre l'idée sur la table. Pour l'organisation, il est totalement possible « sur le plan juridique, d’instaurer une taxe avec un seuil », souligne Guillaume Husson, son délégué général. « Jusqu'en 2018, le CNL était ainsi financé par deux taxes, l'une sur les appareils de reprographie, l'autre sur les grands éditeurs [une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie, payée par les éditeurs au-delà d'un certain chiffre d'affaires, NdR] », précise-t-il.
Cette taxe est proposée « dans un esprit de redistribution de la part des grands acteurs d’internet et des grands éditeurs, qui ne rémunèrent plus suffisamment les librairies », complète-t-il.
Le gouvernement actuel, qui défend largement les industriels de la culture, n'est par ailleurs pas le plus enclin à taxer les profits, accroché à sa logique du « ruissellement ».
« Cette proposition ne va pas chercher dans le budget de l'État, mais un financement extérieur, dans une situation de crise », défend Alexandra Charroin-Spangenberg, « on propose une solution, il faut qu'on en discute très vite, car le projet de loi de finances 2027 va être débattu rapidement ».
À quelques mois des présidentielles, la proposition vise aussi à convaincre les candidats et candidates, pour qu'ils intègrent cette mesure à leur programme. « C'est ce que l'on souhaite effectivement », poursuit la présidente, « et peu importe la coloration politique ».
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La proposition répond à un sujet « autour duquel on tourne depuis des années, d'apporter une marge supplémentaire aux librairies, de leur donner des moyens supplémentaires, pour qu'elles puissent financer les services qu'elles apportent, la valeur ajoutée qu'elles apportent et que les autres circuits n'apportent pas ». Personnel, accueil, lieu, assortiment sont autant d'éléments qui justifieraient, pour le SLF, l'instauration de cette taxe.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 24.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Pour le premier rendez-vous de sa carte blanche à la Comédie du Livre de Montpellier, Salomé Saqué a choisi d’inviter l’autrice et dessinatrice Blanche Sabbah. Connue pour Mythes & Meufs, publié chez Dargaud, elle rencontre depuis plusieurs années un large lectorat avec ses bandes dessinées féministes, militantes et politiques. ActuaLitté a eu l'occasion de s'entrenir avec l'autrice en marge de la carte blanche.
23/05/2026, 16:33
Des lecteurs demandent en bibliothèque des titres qui n’existent pas, mais dont les outils conversationnels donnent l’apparence. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés au premier rang de la vérification documentaire. Pour l’édition, le sujet touche la confiance, les catalogues, la recommandation, l’accès fiable aux œuvres et la manière dont un livre devient visible.
23/05/2026, 11:54
Aux États-Unis, la bataille autour des livres contestés se déplace vers les textes de loi. Idaho, Wisconsin, Alaska : les États ajustent, abandonnent ou encadrent leurs dispositifs sous pression judiciaire et publique. Le débat porte désormais sur les procédures, les définitions juridiques, les catégories d’âge et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes de groupes organisés, dans les écoles.
23/05/2026, 11:41
Un article déposé sur arXiv décrit CoAuthorAI, un dispositif destiné à produire des ouvrages scientifiques longs avec intervention humaine. Son cas d’étude, une monographie publiée en accès ouvert par Springer Nature, documente un gain de méthode plus qu’une automatisation totale : les auteurs conservent le plan, la correction et la responsabilité des citations.
23/05/2026, 11:08
Le pédiatre et essayiste Aldo Naouri est mort le 18 mai 2026 à Paris, à l’âge de 88 ans. Figure médiatique de la pédiatrie française, spécialiste des relations intrafamiliales et auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’enfance, à l’éducation et à la famille, il aura marqué pendant plusieurs décennies les débats sur la parentalité, tout en suscitant de vives controverses.
22/05/2026, 14:53
En quelques semaines, le milliardaire Vincent Bolloré aura usé de son influence dans deux secteurs culturels. L'édition, tout d'abord, avec le limogeage de l'éditeur Olivier Nora, puis le cinéma, en menaçant, par la voix du directeur de Canal+, d'écarter des professionnels qui s'inquiétaient de la concentration à l'œuvre dans le 7e art français. Sollicitée par des députés et sénateurs, la ministre de la Culture Catherine Pégard est allégrement passée à côté du sujet.
22/05/2026, 10:12
Écartée par les présidents de groupes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle sera finalement discutée en séance publique le 11 juin prochain, grâce au groupe Gauche Démocrate et Républicaine.
21/05/2026, 16:29
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale recevait, ce mardi 19 mai, le ministre de la Culture et de la Communication du Québec, Mathieu Lacombe. Son intervention portait sur le sujet de la découvrabilité, un terme dont l'importance se confirme jour après jour dans l'espace francophone, mais aussi pour « toutes les langues et toutes les cultures », a-t-il assuré.
21/05/2026, 15:28
L’autrice Kat Thibault annonce le retour de Manakiel et Sowl dans son édition collector, à l’occasion d’une nouvelle campagne de précommande sur Ulule. Déjà plébiscité par ses lecteurs et lectrices depuis sa sortie, ce roman compagnon de la saga Children of the Sun revient dans une version enrichie avec un jaspage et des pages de garde.
21/05/2026, 11:56
Aux États-Unis, les grands essais de biographie, d’histoire, de politique et d’actualité subissent une baisse nette en librairie. Ancien pilier du cadeau et de la prescription masculine, le secteur est concurrencé par l’audio, la vidéo, les newsletter et les séries documentaires. Pour les éditeurs, la question devient économique : quels sujets justifient encore l’investissement d’un livre long ?
21/05/2026, 11:42
Fondée en 2014 et installée à Angoulême, la maison d'édition Le Troisième Homme, spécialisée dans la bande dessinée et les ouvrages illustrés, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, a appris ActuaLitté.
21/05/2026, 09:52
Hanté par Faulkner et Cioran, Irvine Welsh et le rappeur Lino pour son art de la punchline, Benoît Legemble esquisse dans son premier roman un drame familial ancré dans le monde des travailleurs de l’ombre et des déshérités de la gentrification écossaise. En somme, l’itinéraire des sans-dents et de leur appétence pour toutes les drogues à leur disposition lorsqu’il s’agit d’oublier un horizon que la société leur a définitivement barré.
20/05/2026, 16:13
Fin 2023, la diffusion, dans l'émission Complément d'enquête, d'extraits d'un documentaire de Yann Moix sur un voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord, avait éclairé la face sombre de l'acteur. Ce dernier avait tenu des propos choquants, notamment au sujet d'une jeune fille, que Yann Moix lui-même qualifiait d'« ignobles ». Il avait néanmoins porté plainte contre la chaine France 2 et la société de production Hikari pour « montage illicite » et « abus de confiance ». La justice l'a débouté de ses demandes.
20/05/2026, 12:52
Deux fois par an, Phosphène propose un objet papier - 200 pages pour se surprendre, explorer, penser. Le premier volume sortira en juin 2026. Dans un paysage médiatique saturé, il manquait une revue qui prenne le contre-pied, pour explorer des idées à travers l’art, la science et la philosophie. Un objet papier pour s’offrir une pause et penser. Chaque volume posera un nouveau regard sur un thème grâce à des reportages, des essais originaux, des récits littéraires, des photos, des illustrations. Découvrez sur Ulule le premier numéro sous le thème des Motifs. Avec l’interview d’un chef habité, un reportage sur la piste animale, une expérience de pensée en montagne et d’autres créations originales.
20/05/2026, 12:06
Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs croyaient cotiser pour leur retraite, par l'intermédiaire d'un organisme dédié créé en 1978, l'Agessa. Or, des fautes de gestion ont conduit, au minimum, 190.000 créateurs à être privés de leur droit à la retraite. Ce « scandale Agessa » pourrait faire l'objet d'une commission d’enquête, comme le demandent plusieurs députés du groupe La France Insoumise, via une proposition de résolution.
20/05/2026, 11:47
Sally Rooney autorise la publication d’une traduction hébraïque de son roman Intermezzo par November Books, maison indépendante israélienne présentée comme compatible avec les critères du mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Le projet associe également +972 Magazine et Local Call, deux médias indépendants.
20/05/2026, 11:32
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