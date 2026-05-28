Le Syndicat de la Librairie française veut taxer les revenus des grands acteurs du livre

Entre l'austérité imposée à la culture par les derniers gouvernements et le refus des diffuseurs-distributeurs d'accorder des remises commerciales plus importantes, les libraires voient rouge. Le Syndicat de la Librairie française est revenu, lors d'une conférence de presse organisée ce 28 mai, sur la situation économique des librairies françaises, peu reluisante depuis quelques mois.

Les professionnels sont en effet confrontés au redoutable « effet ciseau ». D'un côté, une hausse des charges, des loyers aux salaires, de l'autre, une baisse de ventes, à laquelle s'ajoutent un prix du livre dont l'évolution ne suit pas l'inflation et des conditions commerciales, donc, peu satisfaisantes.

Taxer les chiffres d'affaires

Parallèlement, si la filière du livre reste, par son chiffre d'affaires, la première industrie culturelle française, elle bénéficie d'un soutien public plutôt discret, dont les principaux instruments restent la loi sur le prix unique du livre et un taux de TVA réduit.

« La majorité des autres industries culturelles bénéficie de taxes ou d'aides massives pour financer leur filière : 4 milliards € pour l'audiovisuel, 700 millions € pour le cinéma, 200 millions € d'aides à la presse, 66 millions € de taxes pour la musique auxquels s'ajoutent 30 millions € de subvention », déroule Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris à Saint-Étienne et présidente du Syndicat de la Librairie française (SLF). « 0 € de taxe pour le livre », termine-t-elle.

Elle ajoute que les aides de l'État pour le secteur plafonnent à 34 millions €, dont 22 millions € pour le Centre national du livre, dotation largement revue à la baisse ces deux dernières années, tout comme les crédits centraux et déconcentrés du ministère de la Culture, ou le budget du Pass Culture.

« Le livre est beaucoup moins financé que les autres secteurs culturels et il est beaucoup plus impacté par les baisses de budget. C'est la raison pour laquelle le SLF plaide pour la mise en place d'une taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des grands opérateurs de l'édition et de la vente de livres, qui pourrait ramener plusieurs dizaines de millions d'euros » poursuit la présidente de l'organisation.

20 millions € pour les librairies

Sur cette somme collectée par l'intermédiaire de la taxe, le SLF envisage qu'une vingtaine de millions € pourraient être affectés aux librairies, « soit 2 % de marge supplémentaire ». Le Centre national du livre serait chargé de répartir ce fonds, en s'appuyant sur un dispositif pour la mise en valeur des fonds et de la création éditoriale (VAL) élargi. D'après les conditions actuelles de cette subvention, il bénéficierait donc aux librairies labellisées LIR (« Librairie indépendante de référence ») et LR (« Librairie de référence »).

Cette taxe s'inspire du modèle mis en œuvre par le Centre national du Cinéma et de l'image animée (CNC) et les aides qu'il verse aux salles de cinéma d'art et essai, au nombre de 1301 en France, selon le dernier bilan du CNC, qui précise néanmoins que 19,9 millions € ont été répartis, cette même année, « entre 1317 établissements classés Art et Essai ».

Rappelons que cette aide, comme d'autres distribuées par le CNC, s'appuie sur un fonds de soutien constitué par quatre taxes affectées : la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), la taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E), la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D) et les taxes sur la vidéo (TSV). « En 2025, leur produit s’est élevé à 877,5 millions €, en progression de 67,5 millions € par rapport à 2024 », souligne le bilan du CNC pour 2025.

« Ce que l'on peut faire pour les cinémas d'art et d'essai, pourquoi on ne peut pas le faire pour les librairies indépendantes de qualité ? », interroge Alexandra Charroin-Spangenberg.

« On propose une solution »

Le périmètre de cette taxation n'est pas encore défini, mais le SLF souhaite mettre l'idée sur la table. Pour l'organisation, il est totalement possible « sur le plan juridique, d’instaurer une taxe avec un seuil », souligne Guillaume Husson, son délégué général. « Jusqu'en 2018, le CNL était ainsi financé par deux taxes, l'une sur les appareils de reprographie, l'autre sur les grands éditeurs [une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie, payée par les éditeurs au-delà d'un certain chiffre d'affaires, NdR] », précise-t-il.

Cette taxe est proposée « dans un esprit de redistribution de la part des grands acteurs d’internet et des grands éditeurs, qui ne rémunèrent plus suffisamment les librairies », complète-t-il.

Le gouvernement actuel, qui défend largement les industriels de la culture, n'est par ailleurs pas le plus enclin à taxer les profits, accroché à sa logique du « ruissellement ».

« Cette proposition ne va pas chercher dans le budget de l'État, mais un financement extérieur, dans une situation de crise », défend Alexandra Charroin-Spangenberg, « on propose une solution, il faut qu'on en discute très vite, car le projet de loi de finances 2027 va être débattu rapidement ».

À quelques mois des présidentielles, la proposition vise aussi à convaincre les candidats et candidates, pour qu'ils intègrent cette mesure à leur programme. « C'est ce que l'on souhaite effectivement », poursuit la présidente, « et peu importe la coloration politique ».

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La proposition répond à un sujet « autour duquel on tourne depuis des années, d'apporter une marge supplémentaire aux librairies, de leur donner des moyens supplémentaires, pour qu'elles puissent financer les services qu'elles apportent, la valeur ajoutée qu'elles apportent et que les autres circuits n'apportent pas ». Personnel, accueil, lieu, assortiment sont autant d'éléments qui justifieraient, pour le SLF, l'instauration de cette taxe.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 24.0

Par Antoine Oury

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